別再飛日本！台中福壽山農場千櫻園櫻花×雪山主峰景色絕美





位於台中市和平區的福壽山農場千櫻園，是全台海拔最高的賞櫻勝地。園區佔地約8公頃，種植超過6,000株櫻花，從昭和櫻、富士櫻、大島櫻，到罕見的綠色櫻花「御衣黃」，品種豐富多元。高山氣候讓這裡的櫻花花色更加鮮豔飽滿，在藍天與山巒的映襯下，粉白花瓣彷彿被洗滌過一般純淨透亮。每年櫻花季一到，整座山頭染上一層柔軟色調，形成台灣少見的高山花海景象。





▲圖片來源：何霖源攝影





雪山主峰與聖稜線同框｜比富士山更壯闊的高山櫻景

許多人賞櫻會想到日本富士山，但在千櫻園，你能遠眺台灣第二高峰——雪山主峰（3,884公尺）與聖稜線的壯麗山景。櫻花與高聳山巒同框的畫面，不僅浪漫，更充滿台灣山岳的氣勢與自豪感。這樣的景色，讓人不必遠赴海外，就能在國內拍下世界級的櫻花山景照。層層花海前景、遠方雪山輪廓作為背景，構成一幅專屬台灣的高山春日畫卷。





▲圖片來源：何霖源攝影





千櫻塔地標亮相｜網美必拍高點視角

除了壯麗山景，千櫻園內還有一處不可錯過的打卡亮點——園區最高地標「千櫻塔」。站上高點，能俯瞰整片粉色花海，視野開闊壯麗。當櫻花圍繞塔身盛放，無論是取近景特寫，或拉遠捕捉花海層次，都能拍出層次分明的畫面。千櫻塔與櫻花交織出的構圖，已成為不少攝影愛好者與旅人心中的夢幻角度。





▲圖片來源：何霖源攝影





花季限定登場｜至3月底前把握最佳賞花期

千櫻園採季節性開放，今年櫻花季已於2月14日正式開園，預計持續至3月底。由於高海拔氣候影響，花況會隨氣溫變化而有所不同，每個時段前來，都能感受不同層次的櫻花風貌。漫步園區時，不妨放慢腳步，不只是走馬看花，更細細體會高山空氣的清冽與櫻花隨風飄落的靜謐。當粉色花瓣與遠方雪山同時映入眼簾，那一刻，春天不只是風景，而是一場屬於高山與心靈的對話。





▲圖片來源：何霖源攝影





【福壽山農場千櫻園櫻花盛開】

賞花地點：台中市和平區福壽路29號

開放時間：07:30 - 17:00（16:30停止售票，夜間不開放）

收費方式：100/人





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





