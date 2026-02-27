2026員林燈會聯名「黃阿瑪的後宮生活」 超可愛小提燈限定日期發放

快訊

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

udn走跳旅遊／螞蟻幫的櫥櫃

2026員林燈會。 2026丙午馬年彰化員林燈會這次跟知名插畫「黃阿瑪後宮生活」聯名，來趟員林公園就可看到可愛的黃阿瑪身影，員林燈會於二月十四日登場，更邀請多組知名藝人歌手、樂團輪番上場，燈會每晚六點至十點亮燈，展期持續至三月八日，農曆新春大家快一起來跟可愛燈籠合照留念！

員林燈會在哪裡？

主燈在員林公園，員林市中山路、民權街、中正路、三民街、光明街等主要街道及火車站前、萬年路公園周邊，都懸掛著不同的燈籠、燈飾，形成一片燈海，繽紛可愛氣息增添燈會溫馨氣氛！歡迎各地朋友一起攜手前來共度美好節慶。

2026員林燈會暨元宵節活動

活動日期：2026.02.14～2026.03.08

主燈秀時間：每日晚上7～9時，每半小時一場（如遇舞台活動，依實際調整時間）

黃阿瑪的後宮生活聯名提燈：2/14點燈日、初一到初三，以及228連假三天（2/27-3/1）晚間6時30分發放！

員林燈會重點行程：

  • 2/14(六)元宵燈會點燈。民歌女神于台煙、兩度入圍金曲獎「最佳演唱組合」VH

  • 2/17初一(二)「星光童話夜」(燈會主題日)

  • 2/18初二(三)「奇幻馬戲夜」(燈會主題日)

  • 2/19初三(四)「熱血搖滾夜」(燈會主題日)

  • 2/27(五)元宵晚會KMF極限火舞團、MangoJump

  • 2/28(六)「流光舞動夜」(燈會主題日)

  • 3/1(日)「微光民謠夜」(燈會主題日)

  • 3/8(日)元宵燈會結束日

黃阿瑪小提燈，相當可愛，裝上LED燈變換好幾種顏色。

元氣不倒喵

嚕嚕、阿瑪，我個人最喜歡就是這三隻喵咪，不倒翁造型可愛療癒還有點厭世感，就在員林市公所正前方。

阿瑪果樂園

員林早年可是蜜餞最大產地，一向以生產蜜餞聞名的員林，製造出的一顆顆蜜餞，都伴隨著許多小孩渡過童年的歡笑與甜蜜。

水果繽紛樂

各式水果剖面製作的燈籠更顯繽紛可愛的酸甜氣息，夜晚漫步在這一區很有活力感喔。

攜手超人氣IP《黃阿瑪的後宮生活》，遠遠看旋轉木馬非常可愛，活動期間都可以來拍照，今年員林燈會主燈「萬睡皇朝‧駕馬迎春」，由阿瑪、招弟與三腳搭乘旋轉木馬！結合燈光與旋轉動態設計，每晚7時至9時每半小時展演一場主燈秀。

黃阿瑪主燈有黃阿瑪、招弟、三繳在光影跟煙霧下旋轉點燃氣氛！大家都拿起手機錄影拍攝，將可愛的主燈留在手機裡。

員林公園越夜越美麗。

2026龍馬精神

冬夜月弧

黃阿瑪駕到

在主舞台旁邊可跟黃阿瑪一起合照耶，遠遠看真的很顯眼。

萬燈迎春

興賢書院前廊道上方的燈籠海，也是十分浪漫。

貓咪嘉年華

熱氣球的造型可以進去拍照。

對弈騎士

西洋棋棋盤製作的相當有質感。

百燈謎境

每個燈謎後面都有解答，一起來動動腦猜燈謎。

提燈發放處免費發送，可愛的黃阿瑪陪大家過農曆年。

員林市火車站開始到第一市場，中山路、民權街、中正路、三民街、光明街等主要街道及火車站前、萬年路公園周邊，都懸掛著不同的燈籠、燈飾，形成一片燈海，也可以在員林吃吃美食小吃，欣賞熱鬧可愛燈會。

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

