「湖景第一排」挺台灣！ 日月潭伊達邵碼頭廣場直播3／6中日大戰

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026年「世界棒球經典賽」戰火點燃，全台棒球魂準備好燃燒了嗎？為了力挺中華英雄及增加遊客留宿率，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）特別出招，將於03/06（五）傍晚在「伊達邵碼頭廣場」打造全台最強、最美的應援主場。這一次，我們不只在電視機前吶喊，更要相約在最美的日月潭湖畔，用最熱血的應援聲把能量傳給中華隊！

本次直播正是萬眾矚目的「中日大戰」！由台灣的國家代表隊對上棒球強權日本隊。這場牽動無數人心弦的對決，將透過大型戶外電視牆在潭畔全程直播。

日管處處長王智益熱情邀約：「在群山環繞、波光粼粼的湖畔吶喊助威，絕對是熱血度與浪漫度同時爆表的獨家體驗，邀請大家一起來現場見證這場夢幻對決！」

▲一起來為「TEAM TAIWAN」的應援！ 圖：日月潭國家風景區管理處／提供

應援活動特別規劃將運動熱血與自然美景深度結合，全面提升球迷的「感官爽度」。現場將架設高畫質大型電視牆，與伊達邵碼頭的無敵湖景交相輝映，讓球迷在屏息關注每一顆好球的同時，也能沐浴在日月潭絢麗的落日與晚霞之中，感受絕無僅有的視覺饗宴。

日管處更預計號召近千位球友齊聚一堂，要在這片靈動的潭水畔，共同吶喊出「TEAM TAIWAN」的應援口號；當震耳欲聾的集氣聲與湖泊波浪共鳴，這股最強大的加油能量將化作跨海動力，遠傳給奮戰中的中華隊健兒，展現台灣球迷最堅實的後盾。

活動將於03/06（五）18:00 正式開戰，採自由入座、免費入場。日管處特別提醒，伊達邵商圈周邊美食林立，球迷可提早抵達，先品嚐在地紅茶與原民風味點心。

另由於當天適逢週五，日管處貼心建議球迷可以根據行程彈性規劃：

・熱血一日遊／中部地區（台中、彰化、南投）的朋友，下班後透過國道六號或搭乘「台灣好行」日月潭線，就能快閃應援，當天往返輕鬆無負擔。

・慢活週末假期／更推薦大家趁此機會規劃一場「挺台灣，PLUS 暢遊日月潭」的週末小旅行！週五晚間享受觀賽激情後順勢留宿。週六、日接著體驗環潭自行車道、搭乘纜車俯瞰美景，讓這場熱血球賽成為開啟精彩週末的完美起點。

趕快標記你的熱血戰友，拿起應援巾與加油棒，我們在伊達邵碼頭廣場不見不散！讓我們用最熱血的聲音，讓世界聽見台灣的棒球魂！

