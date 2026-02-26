馬年走春好兆頭！逛后里馬場賞櫻、騎鐵馬 還有全新「天馬夢幻大馬戲」

【旅奇傳媒/編輯部報導】正逢馬年新春之際，台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）特別推薦到台中「后里」來趟開春小旅行。今年以「龍馬精神」為主題，結合百年后里馬場的文化底蘊、后豐鐵馬道的懷舊風情，以及麗寶樂園渡假區的歡樂氣氛，打造全台最具「馬力」的走春聖地。

▲馬場內的卡皮巴拉（水豚）很受小朋友歡迎。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局長陳美秀表示，擁有百年歷史的后里馬場，在新春期間更是全台焦點。今年特別引進全新主題「天馬夢幻大馬戲」，高難度的雜技表演象徵新的一年充滿活力。除了驚險刺激的馬戲，馬場內開放近距離餵食馬兒、水豚與迷你羊，讓遊客在與馬兒互動的過程中，討個「馬到成功」的好彩頭！快趁著新春來到后里，開啟一場全家同樂的開春小旅行。

「后里馬場」為全台知名自行車道「后豐鐵馬道」的起點，遊客可同時體驗「賞駿馬、騎鐵馬」的雙重樂趣。此外，后里馬場營運廠商2026年同步推出全新升級馬戲節目，融合馬術與特技演出，內容精彩、適合闔家觀賞，可同時享有馬場觀光及70分鐘完整馬戲演出。遊客亦可租借自行車，輕鬆馳騁於全台最美的后豐鐵馬道，穿梭青翠田園、橫跨大甲溪谷的花梁鋼橋，並探訪舊山線最長的九號隧道，在冬日暖陽下享受愜意的鐵道懷舊之旅。

▲后里馬場馬匹騎乘體驗。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局補充，后里旅遊資源豐沛，除指標性的后里馬場、后豐鐵馬道及麗寶樂園渡假區外，周邊串聯多元帶狀景點，包含自然宜人的東豐自行車綠廊與鳳凰山步道、繁花盛開的中社觀光花市，以及具文化底蘊的毘廬禪寺、月眉觀光糖廠與泰安鐵道文化園區。適逢櫻花盛開時節，泰安派出所櫻花林及中科崴立機電櫻花公園吸引不少遊客前來賞櫻踏青，感受春日浪漫氛圍。喜愛手作與藝文的遊客，可造訪張連昌薩克斯風觀光工廠、木匠兄妹木工房及約客厚禮築夢手創館。

在馬年新春之際，走訪后里賞櫻、賞花、聽音樂、親近自然，深度體驗在地人文底蘊與春季旅遊魅力。更多台中旅遊資訊，可至「台中觀光旅遊網」查詢。

