台中南門市場最有溫度的咖哩飯！湯品、水果、飲料、炸物免費送

udn走跳美食／糖糖's 享食生活

在喧囂的台中南門市場一隅，藏著一間寶藏店鋪「沼澤咖哩」。這間在Google地圖上擁有超過千則評論、評分高達4.9顆星的人氣美食，被譽為市場裡最有溫度的角落，最讓人驚喜的是老闆的熱情大方，只要點一份濃郁的咖哩飯，就會送現炸炸物、飲料、水果及暖心湯品。

沼澤咖哩位置

沼澤咖哩位在台中南區的南門市場中，鄰近興大附農與熱鬧的忠孝夜市，是許多學生與在地饕客的私藏愛店，不過，正因為身處傳統市場的核心區，這裡的街道較為狹窄，這裡真的不好停車，從南門路走進南門市場，沼澤咖哩就隱身在充滿歲月痕跡的市場巷弄中，簡單的木作攤位掛著手寫菜單，與周邊的老建築交織出一種獨特的復古氛圍。

沼澤咖哩環境

這裡沒有華麗的裝潢或強力的冷氣，取而代之的是最接地氣的樸實環境，簡單的桌椅整齊擺放，光線從市場頂棚的縫隙中灑落，搭配著周邊民宅的紅春聯與生活雜物，讓人有種在自家巷口吃飯的親切感，雖然環境樸實，但攤位細節卻處處透著溫度。

沼澤咖哩菜單

沼澤咖哩主餐都是以咖哩飯為主，搭配不同的主食，價格位在170-240元之間，不過糖糖這天平日下午來用餐有優惠每個餐點都折20元。

來沼澤咖哩用餐，才剛坐下、菜單都還沒看仔細，老闆就會像招待自家人一樣，俐落地先端上一整套「前菜組合」，熱呼呼的暖心湯品，湯頭清甜，裡頭還有香甜蘿蔔。

古早味紅茶喝起來不會太甜膩，可惜是常溫的，如果有冰更讚。

最後還有現切水果，糖糖這次來吃到的是香甜柳丁，這種「先送再說」的豪氣，在現今寸嘴寸金的餐廳中極為罕見。看著桌上這份還沒點餐就先到齊的豐富組合，那份隱身在傳統市場裡的「溫度」，瞬間從視覺轉化成了心底的暖流。

以為只有湯品、紅茶跟水果就結束了嗎，沒想到在等待咖哩飯上桌之前，老闆竟然又送上了現炸麥克雞塊，上桌時還是熱騰騰的，酥脆的外皮，咬下去還會冒煙呢。

厚切里肌咖哩飯 240元

在一連串驚喜附餐後，期待已久的厚切里肌咖哩飯終於上桌！這碗咖哩飯的份量同樣沒在客氣，大片厚實的豬排橫跨在碗中，除了主角豬排，還有綠花椰菜、紅蘿蔔及糖心蛋。

夾起一塊里肌豬排，斷面秀展現出迷人的紮實感，肉質粉嫩且飽滿多汁， 麵衣薄脆而不油膩，帶有咔滋的酥脆感，上頭撒上些許香料提味，咬下去除了滿滿肉汁，還多了香料的香氣。

咖哩醬很濃郁，是偏稠狀的咖哩醬汁，尾韻帶點微辣，搭配香Q米飯讓人一口接一口。

魷米花咖哩飯 210元

沼澤咖哩除了雞米花，還有外面少見的魷米花咖哩飯，一顆顆外皮金黃的魷米花鋪滿在濃郁醬汁上，沒想到經典炸物魷米花也可以搭濃郁咖哩醬。

魷米花外皮一樣裹上麵衣下去炸至金黃色澤，外皮香酥，吃起來帶有嚼勁，越嚼鮮味越明顯，搭配香濃咖哩醬汁，讓人越吃越涮嘴。

沼澤咖哩之所以能在 Google 評論上獲得4.9顆星的高分，不僅僅是因為那碗誠意十足的咖哩飯，在這個物價飛漲的年代，老闆卻反其道而行，用一種傳統市場特有的「人情味」，將湯品、紅茶、現切水果，甚至是現炸雞塊，通通當作心意送上桌，這裡沒有華麗的裝潢，卻有著能填飽肚子、更能暖和心窩的溫度。

沼澤咖哩

電話：0916-225692

地址：台中市南區瑞豐街19巷4弄7號

時間：11:00~21:00；週二店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

台中美食 人氣美食 咖哩 水果 豬排 南門市場

