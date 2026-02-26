一位難求！ 台中超人氣港點推薦「瑞全港式點心」一週只營業四天，想吃請做好排隊準備

台中港式飲茶推薦哪一家？「瑞全港式點心」絕對是許多在地人的首選，雖然一週只營業四天、用餐時段總是一位難求，口味道地與美味，讓它在台中美食圈佔有一席之地。瑞全沒有華麗的裝潢，卻用紮實的功夫菜擄獲了無數台中人的胃，如果你跟糖糖一樣喜歡港式風味，那這間你一定要收藏。

瑞全港式點心位置

瑞全港式點心位在台中西區中美街，鄰近勤美誠品綠園道、廣三SOGO百貨，雖然周邊商圈繁華，但瑞全門面帶著一種樸實而溫暖的氛圍，不過，這區的小缺點就是車位不好找，開車的朋友建議提早出門，將車停在廣三SOGO或勤美周邊的收停車場再步行過來。

來到瑞全港式點心，最先映入眼簾的通常不是招牌，而是店門口滿滿的候位人潮，即便是一週只營業四天，依然擋不住老饕們的熱情，從店門口到門外廊道上坐著、站著等待叫號的客人，都能感受到這間店在台中的超高人氣。

瑞全港式點心環境

店內的空間配置雖然不算寬敞，卻處處透著一種溫馨的鄰家感，走進室內，明亮的燈光搭配木紋地板，可以看到座無虛席的盛況，這裡沒有浮誇的裝潢，卻有著最真實的煙火氣。

瑞全港式點心菜單

珍寶鮮蝦腸粉 150元

瑞全港式點心的腸粉厚薄適中，滑順且帶點微微的咬勁，旁邊附上醬汁可以自行添加，透透的外皮可以看見裡頭的鮮蝦有多大隻，口感爽脆彈牙，咬下的瞬間能感受到蝦仁的鮮甜與粉皮的米香在口中交織。

蜜汁叉燒腸粉 140元

糖糖還另外點了一份蜜汁叉燒腸粉，用料一樣很實在，每塊腸粉裡頭的包入紮實的蜜汁叉燒，每一口都多了叉燒的蜜汁香，鹹甜交織，讓人一塊接一塊。

筍尖鮮蝦餃 140元

每次吃港點，這道糖糖一定必點！晶瑩剔透的Q彈外皮，裡頭包裹著彈牙鮮蝦及爽脆筍子，一口咬下去，鮮甜滋味立刻在嘴裡爆開來，不必沾醬就很讚。

鮮蝦花菇燒賣 130元

來吃港式點心怎麼能少了燒賣呢！瑞全港式點心的燒賣也很好吃，吃起來非常紮實，除了豬肉本身的鮮甜，還多了鮮蝦及香菇的香氣。

干蒸牛肉燒賣 120元

干蒸牛肉燒賣不同於鮮蝦花菇燒賣，上桌就散發著一股濃郁的肉香，外皮金黃薄透，隨著齒間咬下，隱藏在肉縫間的甜美肉汁會微微滲出，帶濃郁的牛肉香氣，內餡中加入了少許蔥花或香料提味，去腥之餘更增添了清爽的層次，讓這道純肉點心吃起來厚實卻不膩口。

紫菜腐皮捲 150元

金黃色的腐皮炸至金黃酥脆，輕輕一咬就能聽到迷人的「咔滋」聲，腐皮內包裹著大朵且鮮甜的蝦仁肉餡，用料毫不手軟，紫菜的鹹香、腐皮的豆香與內餡蝦肉的鮮甜交織在一起，層次相當豐富，整體吃起來不會太油膩。

糖醋炸雲吞 130元

瑞全的炸雲吞外皮經過高溫油炸後，變得非常薄脆，咬下去那種碎裂的聲響非常療癒，且完全沒有油耗味，薄脆的皮層層包裹著飽滿的鮮美內餡，而這道菜的重點在於隨盤附上的特製糖醋醬，金黃色的雲吞沾上一抹紅潤的醬汁，酸甜的風味平衡了油炸物的厚重，讓人吃起來更加清爽開胃。

蜂巢芋角 150元

如果跟糖糖一樣喜歡吃芋頭的朋友這道蜂巢芋角你一定要點！如蜂巢般的薄脆外皮，吃起來部會讓人覺得油膩，一入口就感受到濃濃的芋頭香氣，交織著肉末鹹香，鹹甜交織的美味，讓人一口接一口停不下來。

港式蛋撻仔 130元

可愛的迷你小蛋塔，外層餅皮烤得恰到好處，咬下去時帶著微微的酥鬆感，散發著淡淡的牛油香氣，卻不會感到乾口，蛋塔中心是飽滿的蛋液精華，口感滑嫩如布丁，甜度適中且蛋香十足。

黃檸檬可樂 75元

黃檸檬比起一般綠檸檬更為溫潤，酸度柔和且帶有一股獨特的清香，在喝之前可以用湯匙戳幾下檸檬，讓檸檬的酸甜與可樂融合在一起，喝起來更加清爽解膩。

瑞全港式點心一週僅營業四天，每一道點心無論是內餡的鮮甜度還是外皮的層次感，都維持著極高水準，這裡沒有繁瑣的排場，只有最純粹、冒著熱氣的港式風味。如果你是港點控，或是剛好在勤美商圈、廣三SOGO 附近遊覽，這裡絕對值得你排入行程，體驗一次在巷弄中與道地港味的美味邂逅。

瑞全港式點心

電話：0968-818348

地址：台中市西區中美街452-1號

時間：11:30~14:30；17:00~20:30；週一、二、三店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

