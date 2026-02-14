聽新聞
走進雪白花雨裡用餐！南投冠鈺「李花隧道×倒影拍照秘境」超夢幻
位於草坪頭玉山觀光茶園內、鄰近9號停車場的冠鈺園茶葉，是近年草坪頭花季中討論度極高的賞花景點。園內最吸睛的，莫過於這條由密集李花樹交織而成的「李花隧道」。盛開時，潔白花朵覆滿枝頭，形成天然拱廊，行走其中，彷彿置身一條會下雪的春日小徑。
截至2月6日，冠鈺園內的李花已達七至八成盛開，同時河津櫻與福爾摩沙白櫻也一併進入最佳觀賞期。不同花種在茶園坡地間層層交錯，白、粉交織出柔和卻不失層次的山林花景，讓整個草坪頭在春季顯得格外立體而生動。
除了花況本身，冠鈺園在拍照巧思上也下足功夫。園主特別於李花隧道前設置玻璃桌面，讓旅人能利用倒影構圖，拍出宛如古厝花海般的夢幻畫面。花樹、天空與人影同時映入畫面，成為不少攝影迷與社群創作者口中的隱藏版取景點。
來到冠鈺園，最令人期待的，莫過於在李花樹下享用茶園小火鍋。熱騰騰的鍋物與微涼山風形成對比，花瓣不時隨風飄落，讓用餐本身也成為一場季節限定的體驗。由於火鍋相當熱門，花季期間建議提前預約，才能在最美的花景中，慢慢品嚐屬於草坪頭的春日時光。
景點位置：南投信義草坪頭9號停車場「冠鈺園茶葉」
