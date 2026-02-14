快訊

全球最強護照排行榜公布！「這國」登榜首 台灣可免簽135國、升至32名

震驚外交圈！「迷糊大使」丟機密後又出事 帶小26歲正妹助理爽住官邸

針對性犯案？疑嫌犯親送包裹到家門口 宜蘭爆炸案害2傷「現場採到火藥」

聽新聞
0:00 / 0:00

走進雪白花雨裡用餐！南投冠鈺「李花隧道×倒影拍照秘境」超夢幻

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影

位於草坪頭玉山觀光茶園內、鄰近9號停車場的冠鈺園茶葉，是近年草坪頭花季中討論度極高的賞花景點。園內最吸睛的，莫過於這條由密集李花樹交織而成的「李花隧道」。盛開時，潔白花朵覆滿枝頭，形成天然拱廊，行走其中，彷彿置身一條會下雪的春日小徑。


▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影


2026最新花況｜李花、櫻花同步迎來高峰

截至2月6日，冠鈺園內的李花已達七至八成盛開，同時河津櫻與福爾摩沙白櫻也一併進入最佳觀賞期。不同花種在茶園坡地間層層交錯，白、粉交織出柔和卻不失層次的山林花景，讓整個草坪頭在春季顯得格外立體而生動。


▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影

▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影


拍照控必收｜李花倒影秘境悄悄登場

除了花況本身，冠鈺園在拍照巧思上也下足功夫。園主特別於李花隧道前設置玻璃桌面，讓旅人能利用倒影構圖，拍出宛如古厝花海般的夢幻畫面。花樹、天空與人影同時映入畫面，成為不少攝影迷與社群創作者口中的隱藏版取景點。


▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影


花雨下的暖心時光｜茶園火鍋成為經典體驗

來到冠鈺園，最令人期待的，莫過於在李花樹下享用茶園小火鍋。熱騰騰的鍋物與微涼山風形成對比，花瓣不時隨風飄落，讓用餐本身也成為一場季節限定的體驗。由於火鍋相當熱門，花季期間建議提前預約，才能在最美的花景中，慢慢品嚐屬於草坪頭的春日時光。


▲圖片來源：何霖源攝影
▲圖片來源：何霖源攝影


【草坪頭9號停車場「冠鈺」李花隧道】

景點位置：南投信義草坪頭9號停車場「冠鈺園茶葉」


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>南投紫南宮不只求財！洋紅風鈴木盛開打造最浪漫粉紅停車場

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

火鍋 秘境 觀光

延伸閱讀

除夕夜圍爐注意飲食 醫提醒火鍋熱湯藏食道癌危機

影／居民反對南投埔里設掩埋場快閃抗議 議員要求縣府修法

遊學太子爺駐駕南投克明宮 初一到初六天天送金牌

影／印尼移工斜槓DJ竟是大藥頭 南投警跨區逮毒蟲

相關新聞

走進雪白花雨裡用餐！南投冠鈺「李花隧道×倒影拍照秘境」超夢幻

白色花海不稀奇，但能拍出倒影、還能在花雨下用餐，才是真正的草坪頭限定浪漫。冠鈺李花隧道在2026花季再度成為焦點，不只花況進入巔峰，就連拍照構圖與體驗氛圍，都被遊客封為「一來就會愛上」。

彰化「廟街鬧市」2/14登場！140攤年貨大街串連五大廟宇，「限定888燈籠」免費拿

農曆春節將至，彰化市年度重頭戲「廟街鬧市」年貨大街暨春節市集將於2月14日至2月22日熱鬧展開，串連民族路、永樂街商圈，今年更擴大範圍至小西商圈與高賓閣一帶，結合在地廟埕文化與巷弄風情，打造年味滿滿的走春路線。活動期間也將重現去年台灣設計展期間引發話題的光雕秀，夜晚點燈後更添節慶氛圍，邀請民眾白天採買、夜晚賞燈，一次感受彰化舊城的迷人魅力。

完美情人節/紀念日聚餐首選！ 中壢約會餐廳「拾青春 Legumes」浪漫氛圍＋精緻無菜單料理

中壢美食推薦，上次被桃園的好姊妹拖來中壢拾青春 Legumes吃飯，本來以為只是簡單的姐妹聚餐，沒想到吃到最後我差點想寫情書給主廚（認真）。從迎賓小點到甜點，每一道都讓我心花怒放，尤其是這次 12 月推出的菜單，根本就是中壢無菜單料理界的小天花板。如果你正在找 中壢約會餐廳、中壢慶生餐廳、中壢求婚餐廳、中壢無菜單料理推薦，這間真的必收入口袋！

冬季限定「上帝調色盤」美翻！ 彰化「滿江紅月眉池」浪漫紅萍超夢幻 百年古厝現在拍最有韻味

冬季限定秘境！ 彰化浪漫紅萍「滿江紅月眉池」超夢幻 百年古厝現在拍最有韻味

高山茶園遇見粉色花瀑！南投竹山八卦茶園 櫻花與雲海同框

櫻花季來到中段，真正懂看的人，早已把目光投向高山茶園。八卦茶園的枝垂櫻，不走張揚路線，而是用滿山粉色慢慢包圍視線。當花況來到七、八成，整片茶園像被柔軟的粉紅雲霧覆蓋，這樣的畫面，只在一年之中短短幾天出現。

還沒點燈就先爆紅！台中中央公園「划船姆明」成最新拍照焦點

距離2026中台灣燈會正式登場雖然還有一段時間，但走進台中中央公園，已能感受到濃濃的節慶氣息悄悄蔓延。景觀湖畔出現的巨大姆明划船造景，在藍天與綠水的映襯下格外醒目，即使尚未點燈，也已成為不少粉絲與遊客搶先朝聖的拍照熱點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。