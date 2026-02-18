從傍晚五點營業到凌晨的「魯肉飯和燉湯」！腳庫飯可選擇肥瘦度，用餐時段人潮不間斷

位在台中北屯的▸蕙子KEIKO◂是那種一吃就懂為什麼人潮一直來的店！整體調味偏甜口，滷汁香氣濃但不死鹹，從傍晚五點一路營業到凌晨一點，用餐尖鋒時段不管內用還是外帶人潮不間斷啊～

蕙子外觀如下，正值晚餐尖鋒時段很多人都到店外帶，開車前來的話要停附近的收費停車場，或是昌平國小旁的路邊停車格。

蕙子KEIKO 魯肉飯燉湯

地址：臺中市北屯區天津路四段222號

電話：0965 304 297

營業時間：17:00-01:00（特定公休日請見IG公告）

IG：https://www.instagram.com/keiko.restaurant/

蕙子KEIKO│內用環境

蕙子KEIKO內用座位數除了靠外面的三桌，其餘還有工作吧台前的幾個座位，用餐當天發現蠻多人都是來外帶的。

內用環境乾淨整潔，用餐起來還蠻舒服。

內用的話餐具需自取，用餐完畢之後也要自行收拾到回收區哦！

蕙子KEIKO│菜單menu

菜單如下，可直接用QR code點餐再到櫃台結帳。

蕙子KEIKO│餐點內容

雞汁豆皮

豆皮吸滿湯汁，口感滑嫩又帶一點雞汁香氣，份量也挺多的！

白菜滷

煮到軟爛但不糊，甜味很自然清爽，而且和一般小吃攤相較之下比較沒那麼油膩哦～

沙茶豆干

豆干吸飽沙茶香氣，鹹甜平衡有入味！

麻婆牛肉飯

牛肉份量足夠多，調味具有麻香帶甜味，整體辣度不高，拌著飯吃很涮嘴啦～

白飯軟硬度煮得剛好不會黏黏的。

腳庫飯

腿庫飯可以選擇肥瘦度，整體滷到超軟嫩，皮的膠質感很明顯，甜甜滷汁直接滲進白飯裡，每一口都很滿足捏！

強生選擇肥瘦各半，所以吃的到瘦肉哦！

香菇雞湯

雞肉口感煮到很嫩口，湯頭清甜帶香菇香氣，冷冷的天來一碗真的很療癒～

這天用餐完覺得還蠻喜歡的，日後在附近如果不知道吃什麼應該就會想過來簡單吃一頓；而且目前蕙子的勤美店也正在籌備中，未來住西區的朋友也吃得到啦！敬請期待囉～

蕙子KEIKO 魯肉飯燉湯

地址：臺中市北屯區天津路四段222號

電話：0965 304 297

營業時間：17:00-01:00（特定公休日請見IG公告）

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」