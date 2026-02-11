高山茶園遇見粉色花瀑！南投竹山八卦茶園 櫻花與雲海同框
位於南投縣竹山鎮的軟鞍八卦茶園（又稱大鞍八卦茶園），目前正值枝垂櫻花開最美的時刻。依2026年2月最新花況回報，園區內櫻花已開約七至八成，枝條如柳般下垂，粉色花朵沿著坡勢傾瀉而下，遠遠望去，宛如一條粉紅巨龍盤踞在翠綠茶園之上。
八卦茶園最讓人驚豔的，是那條長約200公尺的櫻花隧道。枝垂櫻的花枝自然垂落，形成低矮卻密集的粉色拱門，遊客不需踮腳，就能與櫻花近距離合影。微風拂過時，花枝輕輕晃動，彷彿整條步道都在流動，走在其中，有種被春天溫柔擁抱的感覺。
登上八卦回音亭，是許多攝影愛好者此行的重頭戲。從高處往下看，櫻花步道蜿蜒穿梭於茶園之間，粉色與綠色層層交織，構成獨特的地形美感。茶園海拔約1000至1300公尺，天氣條件合適時，雲海在山谷間流動，櫻花、茶園與雲霧同框，畫面宛如仙境。
目前枝垂櫻正值最佳觀賞期，2月初這段時間，是一年之中最適合造訪八卦茶園的時刻。由於最後一段山路較為狹窄，會車需多些耐心，建議提早出發、放慢腳步，也讓旅程本身成為風景的一部分。當抵達茶園，看見滿山粉色櫻花鋪展眼前，便會明白，這趟上山絕對值得。
賞花地點：八卦茶園回音亭
