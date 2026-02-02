快訊

台中必看藝術展倒數！府儒考棚《串流虛擬與實境之間》雕塑展2／8前衝朝聖

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自大河美術官方網站
圖／取自大河美術官方網站

在旅行途中遇見藝術，或許正是冬末最好的驚喜。大河美術於2026年新春推出的《串流虛擬與實境之間》雕塑展，選在台中少見對外開放的歷史場域──臺灣府儒考棚登場，展期即將於2月8日畫下句點，吸引不少藝術迷與旅人把握最後時間前來朝聖。

圖／取自大河美術官方網站
圖／取自大河美術官方網站

本展聚焦旅居美國十餘年、現任好萊塢電影特效藝術總監的雕塑家王尋，其創作結合3D虛擬技術與動畫語彙，提出「數位時代雕塑」的全新想像。展出作品除最新系列外，也完整呈現藝術家長期發展的〈時差雕塑〉、〈視差雕塑〉與〈人生系列雕塑〉，透過層疊、拉伸與形變的人體結構，讓雕塑不再只是靜止物件，而像被時間與感知持續推動的存在。

圖／取自大河美術官方網站
圖／取自大河美術官方網站

走進展場，觀者可感受到作品在「觀看」中產生變化：〈時差雕塑〉將動作殘影與時間延遲納入結構，彷彿凝結流動瞬間；〈視差雕塑〉則隨著觀者移動而改變輪廓，挑戰單一視角的觀看習慣。即便大量運用數位科技，王尋始終回到「人」的核心，〈人生系列雕塑〉將記憶與情感轉化為形體，讓科技不顯冰冷，反而更貼近生命經驗。

圖／取自大河美術官方網站
圖／取自大河美術官方網站

圖／取自大河美術官方網站
圖／取自大河美術官方網站

值得一提的是，展覽選址清代考試空間「府儒考棚」，以當代策展語彙重新整理歷史建築，讓高度數位化的雕塑作品置入充滿文化記憶的實體場域，形成虛擬與實境、古典與當代交錯的觀展體驗。對旅人而言，這不只是一場展覽，更是一趟穿梭時空的文化小旅行。

圖／取自大河美術官方網站
圖／取自大河美術官方網站

圖／取自大河美術官方網站
圖／取自大河美術官方網站

《串流虛擬與實境之間》展期只到2026年2月8日，錯過就得再等。趁著週末走進台中老城區，親身感受數位雕塑在歷史空間中流動的現場魅力。

