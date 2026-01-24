每人3千有找！ 春節住房一泊一食 玩樂園、搭摩天輪、玩G2賽道超熱血

快訊

春節住房專案推出囉。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
春節住房專案推出囉。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春節玩出新花樣，不只玩樂園、搭摩天輪、逛 OUTLET，還能實現賽車夢！麗寶樂園渡假區今年春節推出全方位歡樂體驗，麗寶 T11/T12 Hotel「馬力全開，送喜來」住房專案，四人同行只要8,888元！大年初三、初四還能駕駛自己的愛車在國際級 G2賽道上奔馳，從親子遊樂到速度馳騁，一次滿足全家大小年假的期待。

麗寶福容大飯店推「馬年迎新春，樂逍遙」住房專案，旅客在白天暢玩探索世界、晚上搭乘天空之夢摩天輪賞夜景，雙人一泊一食只要9,888元起，除夕至初四雙人12,888元起，小家庭或好友同行也有四人房型可以選擇，內容包含早餐、探索世界雙日券與天空之夢摩天輪搭乘券。

若想用更親民的價格感受春節氛圍，麗寶 T11/T12 Hotel 「馬力全開，送喜來」 02/14（六）、02/15（日）及02/21（年初五）入住雙人5,888元，四人也只要8,888元，每人不用三千元，享一泊一食、再加探索世界雙日券與天空之夢摩天輪搭乘券，CP 值超高。此外，所有房客皆可免費參加春節限定 DIY 活動，有手作下午茶糖葫蘆與紅包袋絹印 DIY，每日限量15組，大小朋友都能親手製作新年小物，把喜氣與創意一起帶回家，留下專屬於你的馬年回憶。

馬年假期必玩亮點！麗寶國際賽車場「G2賽道自駕車體驗」，為假期增添刺激與話題感。開放日期01/24（六）、02/07（六）、02/19（年初三）、02/20（年初四）、02/27（五），可以駕駛自己的愛車在全台唯一 FIA 認證國際級 G2賽道上奔馳，快感滿分。套裝行程含教育訓練、體驗證書、龍門拍照留影、專屬車手有氧飲品、周邊商品及保險，快閃優惠價3,999元。

想讓假期玩出新高度，推薦麗寶 T11/T12 Hotel 「雙人一泊一食自駕體驗住房專案」，現在訂房只要7,599元（原價15,499元），可入住傳奇客房一晚（含能量早餐2客），體驗被賽車的引擎聲浪喚醒後，再踏上 G2賽道駕馭自己的愛車，來場與眾不同的新年速度感，讓春節假期既熱血又刺激。

春節 早餐 DIY

