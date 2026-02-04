台中烏日溫馨感十足甜點店！藍帶甜點師坐鎮 主打「水果千層蛋糕」，隨季節更換口味

FiMi後山小廚房。台中烏日的這家甜點店之前我就有來拜訪過，店裡主打千層蛋糕，會依照季節更換水果口味，甜點櫃裡的甜點看起來顏色搭配繽紛賣相好，來吃甜點兩次都是座無虛席的狀態，烏日地區來說是少見的質感細膩甜點店，還挺適合情侶約會享受下午茶悠閒時段。

台中烏日甜點店

之前我來過後山小廚房吃甜點，還是跟團體聯誼認識的男士來，可惜還是無後續發展，這裡的甜點由來自台東，擁有藍帶國際廚藝學院背景的甜點師傅親手製作，甜點呈現細膩繽紛，呈現出多樣性的甜點，甜點櫃口味不定期更換，讓人每回來都有期待感。

FiMi後山小廚房位於台中烏日的歐式鄉村風甜點咖啡館，由藍帶甜點師坐鎮，主打水果千層蛋糕、法式塔類等精緻甜點，氛圍溫馨舒適，非常適合午後小憩。我跟大叔吃完附近的三禾手打麵想說吃個甜點待著休息一下。

我們抵達的時段快下午五點，營業時間到六點，甜點櫃的甜點幾乎都被挑選完畢，早一點來種類會更多樣更繽紛，主打水果搭配的千層、乳酪蛋糕，另外還有烤布蕾、昭和布丁、奶酪、塔類等甜點，品項真的很豐富。

經典巧克力塔跟茶香檸檬都想點來吃看看。

店裡呈現的是木質溫馨風格連桌椅都是木頭，吧檯面窗的座位很搶手。

FiMi後山小廚房菜單

這裡除了甜點還有輕食三明治系列。果香穀物優格、日式昭和硬布丁、法式鹹派。

法式烤布蕾 70 茶香檸檬塔 165 美式咖啡(冰) 100 經典拿鐵(熱) 130

熱拿鐵都會有可愛的拉花，聽說還有龍貓的拉花喔！

茶香檸檬塔 165

下層的塔殼非常硬脆，刀子還不好切下，上方綠色是糖果，我還以為是葡萄，檸檬內餡融合茶風味降低了酸度，多了一股柔和，吃起來反而不酸，味道很典雅。

法式烤布蕾 70

上桌前還會撒上砂糖炙燒成脆脆的焦糖外殼，搭配細緻的布蕾，軟硬度適中，比較偏硬布丁的口感，我個人很喜歡。

美式咖啡(冰) 100 經典拿鐵(熱)130

營業時間：12:00~19:00(週一公休、不定期公休看臉書)

電話號碼：0985-999-970

地址：台中市烏日區光日路11號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

