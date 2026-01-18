身分證對中「2026」免門票！觀光工廠推1月快閃優惠

快訊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
首度引進抱石攀岩運動，並推出1月快閃優惠。　圖：樹德半山夢工廠／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】寒流一波接著一波，讓出門意願降低！位在南投，全台規模最大的觀光工廠「樹德半山夢工場」，全室內設施，不怕颳風淋雨或冷天熱天，號稱全氣候的旅遊勝地。近日推出「對中2026新年數字免門票」1月限定快閃活動，鼓勵大家出門旅遊。同一優惠期間，再加碼推出「1月壽星免費體驗「抱石」攀岩活動乙次，遊客省了門票280元，再賺到350元的抱石體驗，等於拿了一個價值630元的小紅包！

▲刺激的高空垂降。　圖：樹德半山夢工廠／提供
被本地年輕人稱為「南投最酷的運動」，抱石攀岩在國外與台灣各都會區已風靡5年以上，也是2020東京奧運全新競賽項目。「半山夢工廠」更是南投唯一的抱石攀岩場，規劃有35條路線，1月長尾巴的遊客可趁著免費期間前往體驗。

「半山夢工廠」攀岩教練表示：抱石（Bouldering）一般高度不會超過4公尺，地面鋪有軟墊，只需穿上攀岩鞋，對於從未玩過攀岩的人來說，比較容易接受抱石。而且抱石不一定向上爬，攀爬者除向上外，亦可以選擇橫移，路綫多變，對處於發育期的兒童及青少年來說，是很好的鍛練，也能同時建立他們的自信心及不屈不撓的精神。

值得一提的是，不僅「上攀」攀岩創下全台高度第一，「半山夢工廠」的觀旅優勢在於包羅多項旅遊主題，例如：參觀全台唯一的樹德塑膠收納產業、認識台灣身為南島語族源起的灣島文化館、DIY 手作課程、漫步生命巨樹等、攀岩與垂降、兒童超跑、AR 跳格子遊戲、紙箱王環場小火車等，充分滿足全齡層不同需求，而且「半山夢工廠」榮獲15項國際建築設計大獎，時下最流行的網美打卡點、短影音拍攝場景，都能在在這裡取得絕佳美感鏡頭。

