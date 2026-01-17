就算下雨、大太陽也不怕！台中超強備案「人氣室內景點」懶人包

【FunTime小編群】台中旅遊全攻略跟大家分享了台中必玩景點、親子景點、夜景推薦，當然也要整理出雨天備案啦！每年夏天轉秋天的時候總是會迎來秋老虎，一下雨就是連續好幾天，又常常一堆颱風，想出去卻又不知道去哪，人生好難呀～不過不用擔心，這次FunTime小編幫大家收集了許多台中的雨天私房景點，快往下看看還有哪些是下雨天去也很好玩的地方！

台中歌劇院、博物館

台中國家歌劇院

台中國家歌劇院。 圖／kkday

由日本建築大師伊東豊雄設計，號稱全球最難蓋的建築及世界九大建築奇蹟，是台中最知名的地標之一，一定要來拍照打卡！裡面設有咖啡廳、餐廳和書店，以及展覽一些得獎作品。紅色地毯的迴旋樓梯或是6樓的空中花園，隨便拍都超氣派！在這裡散步或是買票看場表演也相當愜意～

地址：台中市西屯區惠來路二段101號

營業時間：週二至週四、週日11:30-21:00（週五至週六營業至22:00、週一公休）

節目與活動：請上台中國家歌劇院官網查詢

國立自然科學博物館

國立自然科學博物館。 圖／臺中市政府觀光旅遊局官網

國立自然科學博物館主要展示分為太空劇場、科學中心、生命科學廳、地球環境廳、人類文化廳、植物園等，領域相當多元，不僅可以達到寓教於樂的效果，還能增進親子互動，同時它也是台中下雨與避暑的室內景點呢！

地址：台中市北區館前路1號

營業時間：09:00-17:00（週一休館，除夕至初一公休）

台中親子景點

約客厚禮築夢手創館

約客厚禮築夢手創館。 圖／IG, mitajun0411

喜歡拍照、有公主夢的朋友注意啦！約客厚禮築夢手創館絕對可以滿足你，一入園就是超夢幻的粉紅泡泡區，如果遇到下雨也不用擔心，因為室內才是重頭戲，結合燈光和城堡、花園等造景，真的是怎麼拍都好看！小朋友喜歡的沙坑、溜滑梯和桌遊也通通有，更有DIY手作及搭配AR擴充實境的球池、畫畫區，超適合親子旅遊！

地址：台中市后里區民生路520號

營業時間：10:00-17:00（假日09:30-17:30、週一至週二公休）

蔦屋書店

蔦屋書店。 圖／IG, zhen__018

堪稱最美的書店之一，結合書香和咖啡香，還有超美味的漢堡，門口的階梯或是室內的書牆都是IG熱門打卡景點，讓整個質感大提升！300多坪的兩層樓空間裡販售各式書籍與日系文具雜貨，另外進駐在此的日本涉谷的咖啡廳WIRED TOKYO合作，販賣好吃的餐點。除了販售眾多日本進口商品、台中限定商品、還設有童書區，可以共享親子閱讀時光。下雨天泡在這裡也是一種享受呀～另外書店外的廣場在假日時會有市集喔。

小編偷偷說：台中還有一間新開幕的「台中老佛爺」分店，在台中市北區館前路39號2F，11:00營業至20:00喔~

地址：台中市西屯區市政北二路18之1號 2F&3F

營業時間：10:00-21:30

台中老屋景點

台中文學館

台中文學館。 圖／FunTime小編群

台中文學館原為日治時期的警察宿舍，於1932年落成，目前以歷史建築作為其他文化與時代精神的永續保存，並記錄著台中地區文學發展的軌跡，彰顯在地作家的成就，園區內，不僅有餐飲區、展覽、文化推廣的區域，也時常舉辦市集，旁邊的動漫彩繪巷也很值得去拍照打卡，不管是雨天還是晴天，都是很適合前往的台中室內景點。

地址：臺中市西區樂群街38號

文學館內部營業時間： 10:00-17:00（週一、國定假日公休）

門票：免費

臺中市眷村文物館

臺中市眷村文物館。 圖／IG, feitonyui

臺中市眷村文物館是從空軍眷村改建的，滿滿阿公阿嬤時代的家具、老照片、還有一些早就走入歷史的文物，整個場景復刻得超逼真，很有懷舊感～館內有柑仔店、彈珠台、復古餐廳跟冰店，還有客家的年節文化介紹、眷村的生活故事，很適合親子或朋友一起來輕旅行～

地址：台中市北屯區天祥街19號

營業時間：10:00-17:00（週一公休）

門票：免費

