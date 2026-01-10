快訊

73歲張菲罕見露面！近況曝光長這樣 許志豪嚇傻下跪：像訪問祖先

緬甸宣布徹底夷平KK園區 635處據點全數被炸毀

遭指擋軍費換國共論壇鄭習會 鄭麗文嗆國安會扯後腿：兩岸交流這麼難？

「幸福蜜馬」在台中！中台灣燈會2/15登場 「姆明(Moomin)」相伴甜蜜過馬年

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

「2026中台灣元宵<a href='/search/tagging/1013/燈會' rel='燈會' data-rel='/1013/89798' class='tag'><strong>燈會</strong></a>」有全台最大60公尺「極光下的<a href='/search/tagging/1013/姆明' rel='姆明' data-rel='/1013/237807' class='tag'><strong>姆明</strong></a>谷」主燈秀，還有「姆明 moomin」小提燈。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
「2026中台灣元宵燈會」有全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀，還有「姆明 moomin」小提燈。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「中台灣元宵燈會」將於02/15小年夜在中央公園隆重登場！台中市長盧秀燕日前主持記者會，正式揭曉今年燈會與 Rights and Brands Asia（RBA）旗下國際知名 IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，結合超人氣IP「姆明（Moomin）」，將有全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀，更有21公尺巨型「姆明」與3D裸視動畫限時亮相。

市長盧秀燕表示，芬蘭蟬聯世界最幸福國家，與台中「最幸福城市」意象契合，今年適逢「姆明」80週年，亦為農曆生肖馬年，中台灣燈會以「幸福蜜馬 台中 MOOMIN ON！」為主題，取自 ”Moving on” 的諧音結合「姆明（Moomin）」的角色形象，祝福大家在新的一年幸福加碼、同心前行！

▲「2026中台灣元宵燈會」將於02/15小年夜在中央公園隆重登場。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲「2026中台灣元宵燈會」將於02/15小年夜在中央公園隆重登場。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

市長盧秀燕說明，台中許多大型節慶活動與人氣 IP 合作，今年燈會選擇來自芬蘭的「姆明一族（The Moomins）」IP 有三個原因，首先是根據聯合國《2025年世界幸福報告》，芬蘭連續第八年獲評為全球最幸福國家，與台中有個幸福的連結；二來姆明是住在森林裡的小生物，故事場景非常扣合台中中央公園美麗且多樣的地景；最後，姆明一族的故事誕生於二戰的尾聲，風靡全球80年後，世人對和平的渴望沒變，台中也將攜手經典長紅的姆明，帶來這場充滿愛與包容的幸福燈會！

台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）指出，中台灣燈會展期16天，自02/15（小年夜）點燈至03/03（元宵節）閉幕，期間僅除夕休展，市府團隊致力打造台中為「慶典城市」，以媲美台灣燈會的超高規格籌辦中台灣燈會，跨市府5個機關於中央公園佈置7大展區。今年主燈設計除將以全台最大的60公尺巨型童話場景打造「極光下的姆明谷」，更將結合全台首創的「IP 機械動態氣膜」，展演如置身北歐般夢幻的沉浸式極光主燈秀，還有建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等主題展區，巧妙融合西方經典IP、東方文化節慶、大型氣偶科技及傳統花燈工藝，誠摯邀請全國民眾安排過年期間來台中賞燈，在極光下許願，找到屬於自己的「幸福蜜馬」，為新年寫下最甜蜜的開場白！

▲市民廣場前有身高達21公尺的「巨型姆明」。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲市民廣場前有身高達21公尺的「巨型姆明」。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

▲全台最大的3D裸視螢幕也能看到可愛的「姆明一族」互動宣傳片 。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲全台最大的3D裸視螢幕也能看到可愛的「姆明一族」互動宣傳片 。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局長陳美秀說明，除了豐富多彩的燈區設計，超萌的「姆明（Moomin）」小提燈也是一大亮點。台中作為「自行車之都」，擁有后豐鐵馬道、潭雅神綠園道、綠空廊道等多條自行車道。響應馬年的到來，今年小提燈也特別融入鐵馬的元素，展現陽光、活力、永續旅遊的城市形象，姆明小提燈將於燈會期間每日16:00開放排隊，16:30開始限量發送，每人限領1盞，喜歡的朋友一定要來中央公園賞燈！

觀旅局表示，為了分享姆明跨世代角色魅力，特別在市民廣場打造身高達21公尺的「巨型姆明」，邀請大家鋪好野餐墊品味台中的風光明媚，也可一起望向全台最大的3D裸視螢幕，看著「姆明一族」喝咖啡、吹泡泡和跳出框外等超逼真的沉浸式互動宣傳片，姆明裸視3D動畫即日起至01/31限時登場，每日10:00-22:00，每15分鐘播放一次，歡迎造訪2026新年最可愛的打卡點。

為營造「台中全城 MOOMIN ON！」的幸福氛圍，即日起至中台灣燈會開幕前，許多地方都將看見「姆明（Moomin）」先賣萌，除了在市民廣場享受野餐時光的巨型姆明，包括高鐵台中站、台中火車站、台中公園、台中國際會展中心、東區恊園好宅、豐原陽明大樓、各區公所及文化場館都將有姆明特色裝置，台中捷運更將有姆明彩繪車廂，歡迎各地遊客甜蜜遊台中！

「2026中台灣燈會」最新消息及更多台中旅遊資訊，請上「台中觀光旅遊網」及「大玩台中」臉書粉絲專頁查詢。

© Moomin Character™

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

姆明 燈會 Moomin

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

基金特蒐／台日韓股衝AI 馬年奔騰

馬年排隊拿新錢母「舊錢母也別亂丟」民俗專家警告：恐破財

主燈不是馬！雲林斗六馬年燈會主燈曝光 竟是神話傳說生物

100%中獎機率！愛買量販「馬上有獎」馬年刮刮卡 百元刮出iPhone 17

相關新聞

鹿港老街最新必買名店！ 草屯知名「方愫馨手工麻糬」開心果口味限定，招牌推薦必買

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 方愫馨手工麻糬。彰化鹿港老街最新必吃美食，草屯必買名店方愫馨手工麻糬進駐！延續草屯人氣麻糬老店的傳統好味道，更帶來限定新口味開心果麻糬，讓遊客一次打包鹿港伴手禮與草

季緣插旗台中「第2杯88折」！獨家凍頂烏龍茶、蓮霧水果茶新登場

自2018年創立至今的人氣手搖飲「季緣」，自即日起正式進駐台中，開設品牌首間旗艦店。同時也將推出限定新品「蓮霧系列水果茶...

真的要碰運氣！ 台中傳奇「炭火臉盆火鍋」 隱藏在英才路民宅裡 每到冬天必客滿、想吃先預定

udn走跳美食／豬飛小姐 台中必吃火鍋的名單裡肯定有這家老字號「吉生沙茶火鍋」，他們家真的很低調，開在英才路上的一排民宅裡，是許多老台中人推薦的台中美食傳奇火鍋（傳奇原因大概是每年的5-8月

朝聖火車站美食！彰化「秋本家」平價日式定食，主打「份量浮誇＋超佛心價格」

udn走跳美食／豬飛小姐 朋友推薦彰化火車站前高CP值美食，在地人推薦、深受學生族群喜歡、連外地人都會特地搭火車前來的「秋本家」。經營數十年，主打大份量、超飽足、價格親民的浮誇系日式定食，最有趣

50年老店新滋味！台中伴手禮「一六堂餅店」 金沙蛋黃酥、檸檬紅茶酥必買，還有「超狂厚片吐司」買6送1

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂 說到台中伴手禮、台中蛋黃酥、台中年節禮盒推薦，這間隱身在北屯、創立於1975年的一六堂餅店絕對不能漏掉！50年老字號原本在台中火車站附近，近幾年才搬到北屯，曾榮獲台

不是滿開也很美！台中新社梅花森林 花況三四成開花中

如果你也在等那片滿山白雪，新社梅花森林現在正走在前奏裡，三四成花況，剛剛好提醒你，是時候該準備再來一次了！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。