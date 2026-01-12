快訊

不是綠葡萄？基隆甜點店「青提」中國用語遭炎上 業者急發188字聲明

北海道餐廳驚傳「女屍封牆」照常營業 49歲老闆坦承犯案

昂貴健檢卻未檢出6公分腫瘤 患者告贏醫院疏失關鍵在哪

隱身林間奢華旅宿　享受山居悠閒靜謐時光

聯合新聞網／ 行遍天下
▲遊獵羊灣位在溪頭山裡，待在房間就能坐享靜謐的森林綠意。
▲遊獵羊灣位在溪頭山裡，待在房間就能坐享靜謐的森林綠意。

【圖／文：細腿男】

坐在海邊等待新年曙光頗為浪漫，但若想要走奢華享受路線，我很推薦到山裡的奢華旅宿「遊獵羊灣」跨年過夜。隱身海拔1,000公尺的溪頭山中，拾階而上穿越一片竹林，眼前露天中庭顯得氣派，野炊台上藤編燈飾高掛、兩側架上擺滿了木柴。遊獵羊灣走森林系暖色調，空間兼具大自然的包覆和開放性，度假氛圍滿載加上一泊三食，讓人一入住哪都不想去。

▲夏天來這能戲水，冬日就坐在池畔吃下午茶，飽覽寬闊的自然山林。
▲夏天來這能戲水，冬日就坐在池畔吃下午茶，飽覽寬闊的自然山林。

　

溪頭野奢時光，與森林共眠

這裡的房間設計各有巧思，兩層樓的「和歌」有寬敞的日式臥榻，落地玻璃窗全開就能融入自然獨享竹林美景，連接藍芽音響播放輕音樂，泡茶啜飲享受難得的悠閒，隨意坐臥躺平，覺得涼就請管家點上電子火爐取暖。樓上臥房也任綠意環繞，還有一窗天光十足通透，隱密自在的山居空間，兩人共享最是愜意。外頭的公共露天庭院「山合院」，開闊的視野讓體感更為舒適。

▲寬敞的日式臥榻，讓人坐著發呆也不想走。
▲寬敞的日式臥榻，讓人坐著發呆也不想走。

▲山裡晚上偏涼，再點上電子火爐暖身也暖心。
▲山裡晚上偏涼，再點上電子火爐暖身也暖心。

▲臥室空間一樣被綠意環繞。
▲臥室空間一樣被綠意環繞。

享用完鹹派、明太子車輪餅、地瓜蒙布朗和芋頭西米露等點心，先回房間休憩片刻，待天黑再到餐廳覓食。一開始送上的手工麵包好好吃想再續但要忍住，因為接下來還有五道前菜和湯品，蜜瓜火腿、炙燒鮪魚、魚子醬配鱈場蟹燉土雞蛋，大顆北海道生食干貝吃得過癮，金線蓮燉紅玉雞湯暖胃也暖心。主菜無論是爐烤紐西蘭小羔羊、肋眼牛排或石斑魚佐明太子檸檬奶油醬都不錯，配上紅酒杯觥交錯微醺更是享受。已經轉涼的溪頭，九點還有Happy Hour無限暢飲，我點了杯蘭姆酒、萊姆汁加可樂的自由古巴，走到樓下焚火台前偎著營火取暖，遠離城市暄囂沉浸在靜謐的森林裡，與好友、伴侶或家人共度愉快溫暖的夜晚，要不要熬夜倒數或早起看日出迎接新的一年，似乎也就不那麼重要了，是吧！

▲遊獵羊灣提供一泊三食，晚宴套餐不但豐盛精緻也十分美味。
▲遊獵羊灣提供一泊三食，晚宴套餐不但豐盛精緻也十分美味。

　

旅宿資訊

遊獵羊灣

地址：南投縣鹿谷鄉興產路28-1號

電話：049-275-0777

網址：https://deerchaser.com.tw/zh_tw/

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溪頭 美景 古巴

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

停辦不廢校 六甲國小湖東校區蛻變「湖東明珠」

台東有「科技眼睛」盯著你！35件汙染無所遁形

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

屏縣AI、無人機抓露天燃燒 今年查獲近500件

相關新聞

隱身林間奢華旅宿　享受山居悠閒靜謐時光

坐在海邊等待新年曙光頗為浪漫，但若想要走奢華享受路線，我很推薦到山裡的奢華旅宿「遊獵羊灣」跨年過夜。隱身海拔1,000公尺的溪頭山中，拾階而上穿越一片竹林，眼前露天中庭顯得氣派，野炊台上藤編燈飾高掛、兩側架上擺滿了木柴。遊獵羊灣走森林系暖色調，空間兼具大自然的包覆和開放性，度假氛圍滿載加上一泊三食，讓人一入住哪都不想去。

鹿港老街最新必買名店！ 草屯知名「方愫馨手工麻糬」開心果口味限定，招牌推薦必買

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 方愫馨手工麻糬。彰化鹿港老街最新必吃美食，草屯必買名店方愫馨手工麻糬進駐！延續草屯人氣麻糬老店的傳統好味道，更帶來限定新口味開心果麻糬，讓遊客一次打包鹿港伴手禮與草

季緣插旗台中「第2杯88折」！獨家凍頂烏龍茶、蓮霧水果茶新登場

自2018年創立至今的人氣手搖飲「季緣」，自即日起正式進駐台中，開設品牌首間旗艦店。同時也將推出限定新品「蓮霧系列水果茶...

真的要碰運氣！ 台中傳奇「炭火臉盆火鍋」 隱藏在英才路民宅裡 每到冬天必客滿、想吃先預定

udn走跳美食／豬飛小姐 台中必吃火鍋的名單裡肯定有這家老字號「吉生沙茶火鍋」，他們家真的很低調，開在英才路上的一排民宅裡，是許多老台中人推薦的台中美食傳奇火鍋（傳奇原因大概是每年的5-8月

朝聖火車站美食！彰化「秋本家」平價日式定食，主打「份量浮誇＋超佛心價格」

udn走跳美食／豬飛小姐 朋友推薦彰化火車站前高CP值美食，在地人推薦、深受學生族群喜歡、連外地人都會特地搭火車前來的「秋本家」。經營數十年，主打大份量、超飽足、價格親民的浮誇系日式定食，最有趣

50年老店新滋味！台中伴手禮「一六堂餅店」 金沙蛋黃酥、檸檬紅茶酥必買，還有「超狂厚片吐司」買6送1

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂 說到台中伴手禮、台中蛋黃酥、台中年節禮盒推薦，這間隱身在北屯、創立於1975年的一六堂餅店絕對不能漏掉！50年老字號原本在台中火車站附近，近幾年才搬到北屯，曾榮獲台

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。