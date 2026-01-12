隱身林間奢華旅宿 享受山居悠閒靜謐時光
【圖／文：細腿男】
坐在海邊等待新年曙光頗為浪漫，但若想要走奢華享受路線，我很推薦到山裡的奢華旅宿「遊獵羊灣」跨年過夜。隱身海拔1,000公尺的溪頭山中，拾階而上穿越一片竹林，眼前露天中庭顯得氣派，野炊台上藤編燈飾高掛、兩側架上擺滿了木柴。遊獵羊灣走森林系暖色調，空間兼具大自然的包覆和開放性，度假氛圍滿載加上一泊三食，讓人一入住哪都不想去。
溪頭野奢時光，與森林共眠
這裡的房間設計各有巧思，兩層樓的「和歌」有寬敞的日式臥榻，落地玻璃窗全開就能融入自然獨享竹林美景，連接藍芽音響播放輕音樂，泡茶啜飲享受難得的悠閒，隨意坐臥躺平，覺得涼就請管家點上電子火爐取暖。樓上臥房也任綠意環繞，還有一窗天光十足通透，隱密自在的山居空間，兩人共享最是愜意。外頭的公共露天庭院「山合院」，開闊的視野讓體感更為舒適。
享用完鹹派、明太子車輪餅、地瓜蒙布朗和芋頭西米露等點心，先回房間休憩片刻，待天黑再到餐廳覓食。一開始送上的手工麵包好好吃想再續但要忍住，因為接下來還有五道前菜和湯品，蜜瓜火腿、炙燒鮪魚、魚子醬配鱈場蟹燉土雞蛋，大顆北海道生食干貝吃得過癮，金線蓮燉紅玉雞湯暖胃也暖心。主菜無論是爐烤紐西蘭小羔羊、肋眼牛排或石斑魚佐明太子檸檬奶油醬都不錯，配上紅酒杯觥交錯微醺更是享受。已經轉涼的溪頭，九點還有Happy Hour無限暢飲，我點了杯蘭姆酒、萊姆汁加可樂的自由古巴，走到樓下焚火台前偎著營火取暖，遠離城市暄囂沉浸在靜謐的森林裡，與好友、伴侶或家人共度愉快溫暖的夜晚，要不要熬夜倒數或早起看日出迎接新的一年，似乎也就不那麼重要了，是吧！
旅宿資訊
遊獵羊灣
地址：南投縣鹿谷鄉興產路28-1號
電話：049-275-0777
網址：https://deerchaser.com.tw/zh_tw/
