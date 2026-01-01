Google評價超高分「好評漢堡」！必點「肉肉三重奏漢堡」一次吃到三種肉肉大滿足

快訊

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

身為漢堡控的強生早早就把▸MEET BURGER◂納入口袋名單，在google評價上有著4.8分的好評肯定是要來吃看看的！

MEET BURGER位在惠來路三段距離台中新光三越不遠，週日一早過來蠻幸運還有空桌不用候位。

MEET BURGER

地址：台中市西屯區惠來路三段124號1樓

電話：0958 248 124

營業時間：10:30-14:00；17:00-21:00 (週二公休)

IG：https://www.instagram.com/meet_burger_124/

MEET BURGER│店內環境

店內座位數不多，算一算大概就10個位置，晚點來的話就要等一下囉！不過其間也是不少人都直接選擇外帶～

醬料和餐具茶水自助區，也有手套可以取用。

MEET BURGER│菜單Menu

菜單如下，像強生一樣的大食怪建議直接肉肉三重奏點起來！用肉量佔滿胃袋空間哈哈。

除了漢堡也有捲餅選擇，也可以升級成套餐。

MEET BURGER│餐點表現

我們點的其中一份升級成沙拉套餐，可以多一盤沙拉加50元飲品任選；沙拉選擇凱薩醬，會再加上現刨的帕瑪森起司，生菜新鮮脆口。

肉肉三重奏（牛）

漢堡都會附薯條，薯條炸得挺剛好調味也OK不會過鹹，這款還有另外附炒蛋更有飽足感。

漢堡皮升級成布里歐麵包，整體口感更加鬆軟並帶點奶油香氣。

手打牛肉排吃起來Q彈，培根是有厚度的肥肥地方不會很多，雞胸肉排壓得比較扁口感吃起來不會柴，一次可以吃到三種肉肉層層堆疊的美味真是過癮！搭配加入墨西哥辣醬的微辣花生醬也好夠味，吃得到花生香氣還有些許辣度只想讓人一口接一口～

蕈菇櫛瓜起司堡加全熟蛋

不想吃肉肉的話也有夾蔬菜的漢堡選擇，再加上一顆煎蛋也是營養滿分！

蕈菇和櫛瓜煎得十分剛好富含水份，小吠點的這款選擇搭配雙醬，墨西哥辣醬和燒烤醬的醬汁混合的很剛好，帶點微辣又十分開胃！

這天對於MEET BURGER的漢堡除了肉量和口感都覺得好吃，另外也對使用的醬汁印象深刻，雙醬口味調和的非常和諧又有記憶點，難怪在Google評論上可以收獲4.8的高分，非常值得喜歡吃漢堡的朋朋們親自一試哦！

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

