一秒飛歐洲！南投清境老英格蘭莊園「落羽松轉紅」異國感全開

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


清境農場向來以涼爽氣候與遼闊山景聞名，夏季來訪，藍天白雲與舒適溫度讓人身心放鬆；而到了秋冬，山林開始轉色，整片清境多了濃厚的季節氛圍，也成為攝影與旅人最期待的時刻。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


史詩級建築的老英格蘭莊園

提到清境最具代表性的莊園，老英格蘭莊園絕對榜上有名。融合哥德式、都鐸式與巴洛克式的建築風格，讓整座莊園宛如歐洲古堡般氣勢非凡，細節處處充滿故事感，也成為清境最具辨識度的地標之一。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


落羽松與楓紅交織的秋冬色彩

每到秋冬，老英格蘭莊園周圍的落羽松逐漸轉為橘紅與金黃，與楓紅相互交織，為城堡鋪上一層溫暖色調。樹影與建築線條相互襯托，無論遠拍或近拍，都能捕捉到充滿異國風情的畫面。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


隨手一拍都是異國經典畫面

站在莊園外圍取景，可以將整座城堡與落羽松一同收入鏡頭；走進樹林間，又能感受陽光灑落葉隙的柔和光影。這裡不需要刻意構圖，只要按下快門，就能拍出彷彿出國渡假的經典照片，也讓老英格蘭莊園成為清境秋冬最迷人的風景之一。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


【老英格蘭莊園落羽松】

賞景地點：南投縣仁愛鄉壽亭巷20-3號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


