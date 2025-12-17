快訊

2年前殺人棄屍彰投山區自首挖出白骨 檢警懷疑有共犯…再逮一人

影／停職火速...復職函文卻還未收到 高虹安：希望越快越好

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

台中最強文創季！走進黎明新村 展開城市的100個理由

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：台中市政府文化局
▲圖片來源：台中市政府文化局


「2025創意台中」以《摺疊市》為概念，讓城市生活被重新折出新的形狀。今年活動在黎明新村全面展開，從主展場到衛星展區、從策展到走讀，以展覽市集、講座共同構築城市文化的多層次面貌。台中市政府文化局邀請市民走進這個被摺疊出的城市，用自己的步伐探索生活的想像。


▲圖片來源：台中市政府文化局
▲圖片來源：台中市政府文化局


主展場亮點：100個城市理由 × 影像訪談 × 即時連線

主展場位於台中市立圖書館李科永紀念圖書分館，一樓空間以手繪插畫和城市數據呈現台中多面向的生活節奏，引導觀眾進入「一天的節奏」之中。其中最受矚目的「100個在城市走跳的理由」，分布在展架與樓梯間，讓人像是在閱讀一本會呼吸的城市日記。同步展出的10組「摺疊市居民」影像訪談，涵蓋書店、設計、音樂、建築等領域，讓觀眾看見城市創作者的真實生活。今年更首度導入跨展場即時影像連線，讓主展場與衛星展區能互動、對話，使城市展覽的邊界被重新拉開。


▲圖片來源：台中市政府文化局
▲圖片來源：台中市政府文化局


在地居民故事：城市因人而更有溫度

今年的參展者Burger&Money分享他們的觀展體驗：「翻開一本書、停在一束光影前，都可能遇見居民的一段話。」這也是《摺疊市》最迷人的地方——展覽不只是展示，而是讓故事在空間中自然發生。走在黎明新村的巷弄裡，你會發現城市被摺成不同層次，有光、有音樂、有氣味。每一個角落都是城市生活的片段，每一步都像翻開下一頁，讓人不知不覺沉浸於城市的魅力之中。


▲圖片來源：台中市政府文化局
▲圖片來源：台中市政府文化局


展覽延伸城市：黎明新村變身創意聚落

黎明新村不再只是行政宿舍，而是被《摺疊市》轉化為一個大型文創聚落。展覽連結市集、走讀活動，使城市文化與空間自然融合。遊客能在展覽中閱讀台中，也能在市集裡與創作者對話，在走讀中發現城市故事的細節。這場活動不只是一個展，而是一種新的城市閱讀方式，讓我們用更開放的視角重新想像台中的可能性。


▲圖片來源：台中市政府文化局
▲圖片來源：台中市政府文化局


【2025創意台中】

活動期間：即日起至12月21日

活動地點：

主展場——台中市立圖書館李科永紀念圖書分館

衛星展區—黎新公園、黎光公園、黎明公園、市政府捷運站、干城 194 有機書店、誠星青年旅館


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


延伸閱讀>>台中火車站變身耶誕城！「18公尺耶誕樹」史上最高登場！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

展覽 市集 公園

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

高雄首創樂齡友善館進駐閱讀空間 鼓勵長輩天天跑圖書館

永續教育扎根社區 淡水國小學童走讀馬偕故事

北京禮物全球文創賽揭曉

巴西聖保羅圖書館遇劫 馬蒂斯8版畫失竊 2嫌共偷13名畫

相關新聞

2025台中米其林必比登美食！這4家在地人激推，你吃過幾家？

最近是不是又在想：「台中哪裡有好吃又不貴的小吃？」別擔心，今年 2025 米其林必比登名單 已經出爐，台中果然美食滿滿，從早上的炒麵豬血湯、午間人氣麵館，到深夜排隊爌肉飯，全都榜上有名！這些店不只價格親民，味道更是讓在地人一吃成主顧。想知道哪幾家入選、又有哪些必點招牌？那就一起收下這份「台中必比登美食地圖」，跟著吃遍米其林評審都愛的好味道吧！

台中最強文創季！走進黎明新村 展開城市的100個理由

台中有100個讓人想停下腳步的理由，今年在《摺疊市》裡全都看得見。從書店到咖啡館，從工藝到音樂，每一位城市居民的故事，都藏在展場裡的光與影之間。

慢活系北歐風咖啡館！隱身廟宇旁、寵物友善 南投國姓「妮珂森咖啡」

udn走跳美食／涼子是也 妮珂森咖啡（Niksen）位於南投國姓楞嚴宮旁，是一間走「慢活系」風格的北歐風咖啡館，店名中的「Niksen」源自荷蘭語，意指「什麼都不做的放空時光」，很符合這間咖啡館

台中必訪逢甲夜市！高CP值銅板美食一次看

【FunTime小編群】來台中旅遊，除了熱門打卡景點必踩，逢甲夜市更是不能錯過的經典行程！這一帶不僅是旅人最愛的住宿地點之一，鄰近的逢甲大學也讓整個區域充滿青春活力。因為緊鄰校園，這裡藏了超多高CP值的銅板美食，從鹹食到甜點、從巷弄美食到創意小吃，選擇超級多元！ 這篇就讓 FunTime 小編帶大家來一趟逢甲夜市美食地圖巡禮，告訴你有哪些在地人也大推的必吃名單。無論是第一次來台中、或已經是逢甲老司機，保證讓你吃得滿意、拍得開心！

不僅甜點外型好看，口感和口味也好優秀！必點超美「小山丘狀戚風蛋糕」

udn走跳美食／強生與小吠 和姐妹久違的下午茶聚會約來吃甜點，不得不說這家位在北區的▸回憶甜點◂不僅甜點外型好看，口感和口味也好優秀哦，這天聊了好久也沒有特別限時，和姐妹邊吃邊聊聊到欲罷不能，直

「芬園仙草花秘境」綻放美翻！紫色花海成冬季限定拍照最新取景地

位於彰化芬園鄉的「仙草花秘境」近日悄悄在社群間掀起話題，大片淡紫色仙草花於田野間盛開，低調卻療癒的景色，吸引不少攝影愛好者與旅人前來取景。花田鄰近溪尾福德祠，沒有華麗設施，保留純樸農村風貌，在藍天映襯下形成宛如畫布般的紫色花海，也被網友形容為冬季限定的隱藏版賞花點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。