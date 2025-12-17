台中最強文創季！走進黎明新村 展開城市的100個理由





「2025創意台中」以《摺疊市》為概念，讓城市生活被重新折出新的形狀。今年活動在黎明新村全面展開，從主展場到衛星展區、從策展到走讀，以展覽、市集、講座共同構築城市文化的多層次面貌。台中市政府文化局邀請市民走進這個被摺疊出的城市，用自己的步伐探索生活的想像。





▲圖片來源：台中市政府文化局





主展場亮點：100個城市理由 × 影像訪談 × 即時連線

主展場位於台中市立圖書館李科永紀念圖書分館，一樓空間以手繪插畫和城市數據呈現台中多面向的生活節奏，引導觀眾進入「一天的節奏」之中。其中最受矚目的「100個在城市走跳的理由」，分布在展架與樓梯間，讓人像是在閱讀一本會呼吸的城市日記。同步展出的10組「摺疊市居民」影像訪談，涵蓋書店、設計、音樂、建築等領域，讓觀眾看見城市創作者的真實生活。今年更首度導入跨展場即時影像連線，讓主展場與衛星展區能互動、對話，使城市展覽的邊界被重新拉開。





▲圖片來源：台中市政府文化局





在地居民故事：城市因人而更有溫度

今年的參展者Burger&Money分享他們的觀展體驗：「翻開一本書、停在一束光影前，都可能遇見居民的一段話。」這也是《摺疊市》最迷人的地方——展覽不只是展示，而是讓故事在空間中自然發生。走在黎明新村的巷弄裡，你會發現城市被摺成不同層次，有光、有音樂、有氣味。每一個角落都是城市生活的片段，每一步都像翻開下一頁，讓人不知不覺沉浸於城市的魅力之中。





▲圖片來源：台中市政府文化局





展覽延伸城市：黎明新村變身創意聚落

黎明新村不再只是行政宿舍，而是被《摺疊市》轉化為一個大型文創聚落。展覽連結市集、走讀活動，使城市文化與空間自然融合。遊客能在展覽中閱讀台中，也能在市集裡與創作者對話，在走讀中發現城市故事的細節。這場活動不只是一個展，而是一種新的城市閱讀方式，讓我們用更開放的視角重新想像台中的可能性。





▲圖片來源：台中市政府文化局





【2025創意台中】

活動期間：即日起至12月21日

活動地點：

主展場——台中市立圖書館李科永紀念圖書分館

衛星展區—黎新公園、黎光公園、黎明公園、市政府捷運站、干城 194 有機書店、誠星青年旅館





