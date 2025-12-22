2025世界冰淇淋冠軍！鹿港老街散步美食，人手「一球愛地球」

快訊

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃

山風藍義式冰淇淋。山風藍義式冰淇淋鹿港興業店在媽祖廟旁熱鬧鹿港老街裡，熙來攘往的老街裡藏著這麼一家厲害的義式雙淇淋店，百年老宅改造而成，外觀保留古樸風貌，搭配時髦感的義式冰淇淋，最近更成為IG打卡熱點，都是為了這世界冠軍冰淇淋而來。

鹿港老街小吃

結合台灣在地食材的義式冰淇淋，勇闖義大利的冰淇淋賽事獲得冠軍，除了使用台東紅龍茶口味，店家也推出社頭芭樂、大村葡萄、小農生乳等彰化在地農作物結合的口味，還有開心果、莊園巧克力、金枕頭榴槤、貓山王榴槤等口味。

老宅裡的冰淇淋驚喜

山風藍的魅力不只來自它的外觀，更在於它對冰淇淋的堅持。純手工製作、低甜度、低熱量，每一口都吃得出用心。店內主打「雙球義式冰淇淋」，口味選擇超過十種，從在地農產到異國風味，讓人每次來都有新鮮感。

蝶豆花、海鹽、抹茶組合的愛地球口味是這裡的招牌，我看了一下幾乎是人人都點一球愛地球再搭配其他口味冰淇淋。

推薦必吃口味：

馬來西亞貓山王、泰國金枕頭榴槤冰淇淋：濃郁綿密，香氣十足，是榴槤控的最愛。

地球冰：外型吸睛、口感清爽，網路爆紅的打卡首選。

十薰茉莉花茶、小農生乳、香水芭樂、荔枝花蜂蜜等在地口味，融合台灣特色，吃得到土地的溫度。

山風藍義式冰淇淋售價

單球70元、雙球120，部分口味需加價，價格牌都有標示喔。

店內主打「雙球義式冰淇淋」，口味選擇超過十種，從在地農產到異國風味，讓人每次來都有新鮮感，而且會有點選困難症發作。

愛地球+泰國金枕頭榴槤兩種口味。因為餅乾賣完了只剩下紙杯。

藍色蝶豆花、海研、小山園抹茶的組合，海鹽鹹鹹的味道很明顯，口感吃起來特別Q，抹茶味道則是畫龍點睛，最後還有一點點淡雅的花香味道，泰國金枕頭榴槤味道真的很濃厚，難怪放在下面，先吃的話就會搶走愛地球的味道了。

山風藍義式冰淇淋 (興業花生店)

官網 https://mountaininblue.com/

營業時間：11:00~17:00、10:00~18:00(六日)週一公休

地址：彰化縣鹿港鎮中山路426-1號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

