台中西區「人氣肉桂捲」終於有店面能內用啦！口味眾多可以挑選 價格也親民

卷卷卷肉桂捲。肉桂捲愛好者的好消息！台中第五市場裡，由法國人經營的肉桂捲攤位生意一直很好，但只在上午時段營業，如今人氣品牌 「卷卷卷肉桂捲」 在台中西區開設了店面，不僅能外帶肉桂捲，還能舒舒服服地坐下來享用，下午茶時段也能吃到熱呼呼的肉桂捲，還增加了鹹食、三明治、義大利麵等選項，適合好友聚餐享受下午茶時段。

台中肉桂捲推薦

久仰台中卷卷卷肉桂捲，在第五市場的小攤位只營業到中午12點，上網發現在西區開設了店面更方便購買肉桂捲，店裡空間以溫暖淺藍調為主，桌與桌之間空間寬敞，卷卷卷的肉桂捲不僅僅是肉桂捲，而是玩出了多種創意口味，會讓人有選擇困難，每一種口味都想嘗試看看。

卷卷卷肉桂捲目前有兩個據點：第五市場與西區金山路門市。下午茶們是在台中市西區金山路16號。

門口的小黑板也有寫上三明治、筆管麵，肉桂捲照片也很誘人，而且跟其它店比的話這裡的價格很合理，親民了不少。

這裡不只有販售肉桂捲，還有可頌、司康跟蘋果派類等常溫點心，冰箱裡也有提拉米蘇、巴斯克乳酪、塔類、可麗露等甜點。

櫃台擺出的肉桂卷口味好多，真的會有選擇困難，原味肉桂捲65元、奶油乳酪肉桂捲85元，還有加入草莓、抹茶、巧克力、花生、檸檬等口味。

可頌、蘋果派、千層蛋塔，甜燒餅這兩年是忽然竄起來的網紅點心。

司康口味也不少，可另外加購乳酪醬。

冷藏類的甜點售價也很平實，檸檬塔、達克瓦茲、巧克力威士忌捲、巴斯克乳酪蛋糕、提拉米蘇、鹹派。

卷卷卷肉桂捲內用菜單

鹹食的組合看起來就很均衡。

另外可以加購A、B、C套餐，飲料超過120元補差價。

奶油乳酪肉桂捲 85｜巧克力肉桂捲 75｜濃重肉桂捲 75｜熱拿鐵咖啡 120｜冰美式咖啡 100

奶油乳酪肉桂捲，將乳酪醬淋在原味肉桂捲上，店員說也可以用司康沾取一起吃。

乳酪醬增加了肉桂捲的濕潤度，這裡的麵包體比較Q，但也不會太乾柴的口感，肉桂味道剛剛好不是很濃烈，屬於一般人都可接受的風味，麵包體很Q我個人覺得口感很好。

司康覺得太乾，個人不是很喜歡。

濃重肉桂捲，在上方撒上一層厚厚的肉桂粉，吃起來更香更濃烈，適合重度喜好者。

卷卷卷肉桂捲 第五市場攤位

營業時間：週三至週日 08:00~12:00(售完為止)

地址：台中市西區第五市場內

卷卷卷肉桂捲 西區金山路門市

聯絡電話：04-2372-7177

營業時間：週二至週六 11:30–18:30

地址：403 台中市西區金山路16號

