慢活系北歐風咖啡館！隱身廟宇旁、寵物友善 南投國姓「妮珂森咖啡」

妮珂森咖啡（Niksen）位於南投國姓楞嚴宮旁，是一間走「慢活系」風格的北歐風咖啡館，店名中的「Niksen」源自荷蘭語，意指「什麼都不做的放空時光」，很符合這間咖啡館讓人放慢腳步、好好休息的空間氛圍～

查網路資訊，妮珂森咖啡 Niksen 是由充滿熱情與想法的八年級咖啡女職人姚琍鈞所創立，媽媽則是得獎多次的咖啡達人黃美桃，感覺妮珂森的咖啡很專業呀～

【妮珂森咖啡 niksen】

電話：04 9243 2807

地址：544南投縣國姓鄉大長路592-12號

營業時間：平日 早上10:00-下午17:00，假日 早上09:00-下午18:00

公休日：週二、週三

妮珂森咖啡 niksen FB 粉絲頁

妮珂森咖啡 Niksen︱地點、停車場

妮珂森咖啡的地點在主祀關聖帝君的楞嚴宮旁邊，戶外設有非常寬敞的免費停車空地，開車過來很方便～

從停車場旁看出去的視野蠻好的耶～

妮珂森咖啡 Niksen︱咖啡館環境

妮珂森咖啡 Niksen 咖啡館裝潢是帶點北歐風的簡約舒適，這種充滿設計感的現代風格與傳統宮廟的組合，形成有趣的視覺對比。

一走進店內，就能感受到滿滿的靜謐氛圍。空間設計以咖啡黃為主色，搭配籐編椅、木質桌椅的溫馨暖色，自然光從窗邊灑落，給人一種很放鬆、很舒服的感覺。

咖啡館是寵物友善的，不過相關規定還是要詢問店家～

妮珂森咖啡 Niksen︱菜單

妮珂森咖啡 Niksen 的菜單如下，每人低消是一杯飲品，用餐時間限時 90 分鐘。

妮珂森咖啡 Niksen︱餐點飲品

柳橙美式

柳橙美式，冰的一杯150元。美式的微苦與新鮮柳橙的酸甜感非常搭，有點像西西里咖啡的清爽與解膩，只是柳橙的香氣與甜味更強烈，讓飲品喝起來層次感更豐富，蠻好喝的耶～

原味拿鐵

原味拿鐵， 熱的一杯150元。奶香與咖啡比例相當順口，入口溫潤滑順，不會過苦也不會過於厚重，咖啡香氣帶點堅果香，香濃好喝。

草莓杯杯

草莓杯杯，冰的一杯150元。這杯是不能喝咖啡的紅豆姐姐點的，味道喝起來類似草莓醬+氣泡水，她蠻喜歡的～

妮珂森咖啡 Niksen︱評價

整體來說，妮珂森咖啡是一間非常適合放空的咖啡館，或是當一個旅途中的休息站。這次喝的咖啡都好喝，加上舒適安靜的空間氛圍，很適合一個人靜靜坐著，也很適合好友聚會聊天。

■ 到訪時間：2025年11月

電話：04 9243 2807

地址：544南投縣國姓鄉大長路592-12號

營業時間：平日 早上10:00-下午17:00，假日 早上09:00-下午18:00

公休日：週二、週三

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」