2025台中最新「十大鍋烤店家」出爐 盧市長Call Out揭曉汽車大獎幸運兒

2025「台中鍋烤節」壓軸記者會日前舉行，在眾多鍋烤店家齊聚、充斥緊張氛圍之下，市長盧秀燕正式宣布「2025十大鍋烤店家及鍋烤蔬食獎」榜單，各組冠軍分別為「十二段鍋物堂大里店」、「北澤壽喜燒崇德店」、「老井極上燒肉福科店」、「烤狀猿大里店」、「不葷主義茶餐廳」，並抽出最後100組萬元鍋烤抵用券及首獎汽車幸運得主，為今年活動劃下圓滿句點。

盧市長表示，台中鍋烤節已邁入第三屆，每年都選在夏天舉辦，藉由逆勢行銷讓鍋烤店家在淡季時生意依舊火旺。今年活動規模再升級，總投票數突破566萬張，刷新歷屆紀錄，由此可見台中鍋烤文化的深厚能量。

今年市府特別邀請韓國、印度、義大利、泰國四國駐台代表，共同參與鍋烤節形象影片拍攝，並在代表處社群平台助攻行銷，展現跨國交流的美食魅力，此次更由四國代表週週加碼抽出來回機票，讓活動熱度與討論度持續攀升。同時，今年更首次加入「蔬食組」票選，獲民眾熱烈響應，展現台中飲食文化的多元面貌。

活動也抽出壓軸汽車大獎，由盧市長親自Call Out報喜，住在嘉義的中獎者林小姐接到電話驚喜不已，直呼是「真的嗎?」盧市長也開心說道：歡迎林小姐未來可開著汽車再來美食之都台中，感謝其他縣市的民眾也支持台中鍋烤節活動，一同促進台中經濟。最終一百組萬元鍋烤抵用券也同步揭曉，不僅給熱情參與民眾驚喜回饋，更讓實質收益回流參與店家。

經發局指出，台中鍋烤節不僅是美食饗宴，更成功帶動整體餐飲營業效益，激勵餐飲產業活絡成長，台中市2024年餐飲整體營業額成長逾6%，今年台中鍋烤節再度掀起話題與聲量，成功帶動鍋烤店家來客數，更讓鍋烤店家在夏季淡季中營收逆勢上揚。

經發局表示，今年的票選比賽競爭尤為激烈，店家自主加碼抽國際機票、瘋狂祭優惠，掀起一波波投票熱潮，充分展現台中鍋烤產業的蓬勃實力與人氣魅力。最終票選出「十大鍋烤店家及鍋烤蔬食獎」冠軍，分別為【火鍋品牌店家組-十二段鍋物堂大里店】得票數36,750、【火鍋巷弄美食組-北澤壽喜燒崇德店】得票數21,994、【燒烤品牌店家組-老井極上燒肉福科店】得票數124,668、【燒烤巷弄美食組-烤狀猿大里店】得票數83,967、【鍋烤蔬食獎-不葷主義茶餐廳】得票數25,538。

經發局補充，除了票選活動，今年的「就是愛鍋烤徵件競賽」更是人氣爆棚，參賽者年齡最小僅7歲，從最北的基隆到最南的台南，跨世代跨縣市民眾熱情參與，其中兩位來自忠明高中嘻哈研究社的成員，特別將嘻哈元素與鍋烤文化結合創作，創造「嘻哈鍋烤情-HANG MA」曲目，成功征服評審與觀眾的心勇奪冠軍。當日記者會由他們擔任表演嘉賓，強烈洗腦的節奏與俐落的韻腳，讓盧市長與江啟臣副院長也從座位上站起來，一同跟著節奏舞動，邊跳邊Rap，為活動掀起最高潮。