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暑假限時開搶！麗寶住宿超殺優惠「買一送一9999元」 網美沙灘、親子農場、室內雪館新登場

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圖：麗寶樂園渡假區／提供
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三天兩夜玩樂園，二泊三食，體驗一站式旅遊。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
三天兩夜玩樂園，二泊三食，體驗一站式旅遊。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假出遊省荷包就趁這次！麗寶福容大飯店今夏推出買一送一超殺優惠，只要在06/30前下訂麗寶福容大飯店的暑假早鳥住房，就再送你入住「麗寶賽車主題旅店住宿券」一晚，全部只要9,999元！

▲OUTLET 將有室內雪場「熱雪天堂」於暑假期間登場。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲OUTLET 將有室內雪場「熱雪天堂」於暑假期間登場。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

▲麗寶樂園暑假活動豐富，將有全新親子農場於暑假登場。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲麗寶樂園暑假活動豐富，將有全新親子農場於暑假登場。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區2025年暑假集結眾多全新亮點，探索世界推出精靈主題，打造六大精靈磅礡花車遊行，馬拉灣則有充滿粉紅色系的網美沙灘區，以清涼粉嫩的夏季風格迎接暑假，除了樂園，還將有全新親子農場在暑假期間開幕，OUTLET 則將有室內雪體驗館「熱雪天堂」，眾多項目一一登場，讓麗寶樂園渡假區成為今年暑假最好玩的地方！

▲「暑假早鳥」住房專案，享買一晚再送一晚優惠。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲「暑假早鳥」住房專案，享買一晚再送一晚優惠。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶福容大飯店「暑假早鳥」住房專案，包含雙人住宿一晚、早晚餐、雙日水陸樂園門票等，平日（週一～週四）只要9,999元起，再送一張麗寶賽車主題旅店平日住宿券，即日起於麗寶福容大飯店官網開賣，每天只限量開放20間，讓你住完一晚麗寶福容大飯店，再送你一晚麗寶賽車主題旅店住宿，這次玩不夠，下次再來玩到翻！

▲麗寶福容打造夏日海灘打卡版，拍照打卡可換小禮物。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲麗寶福容打造夏日海灘打卡版，拍照打卡可換小禮物。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區有水陸樂園、OUTLET、賽車場，還有全台最大追風奇幻島、樂奇 Lucky Club 等豐富的娛樂體驗和美食饗宴，不須舟車勞頓即能享受一站式旅遊，想放慢步調的旅客，還可選擇「FUN 浪25 夏日盛典」三天兩夜住房專案，含麗寶福容大飯店雙人住宿兩晚、兩日水陸雙園門票、雙日早餐與一晚精緻晚餐，二泊三食最低只要16,999元起。

對於年輕族群或追求新鮮感的旅客，緊鄰麗寶國際賽車場的麗寶賽車主題旅店則主打賽道第一排、在房間就能直擊賽事的特色，搭配高CP值價格打動人心。暑期限定「啟動夏日」住房專案，同樣享有水陸樂園雙日門票，一泊一食兩人最低4,999元起、四人入住最低7,999元起，適合好友同遊或家庭小旅行。

▲馬拉灣迎接25周年慶，推出網美沙灘區與冰淇淋活動，迎戰酷暑。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲馬拉灣迎接25周年慶，推出網美沙灘區與冰淇淋活動，迎戰酷暑。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

近期氣溫飆升，麗寶福容大飯店祭出冰淇淋活動，06/20起於飯店 Lobby Café 舉辦「轉一轉・甜一夏」冰淇淋轉盤遊戲，旅客只需花費 100元 ，即可參加、人人有獎，最大獎有機會帶回義式冰淇淋 3盒！福粵樓餐廳則有夏季限定的全新「炸冰淇淋」，3個只要188元，非常適合餐後清涼一下；06/20起在福粵樓旁的「坐一下8」區域的打卡點，拍照並於社群打卡、追蹤麗寶福容大飯店官方 IG帳 號，即可至 Lobby Café 兌換精美小禮一份，數量有限，送完為止。

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