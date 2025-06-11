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全台最夯名園「百日紅花季」來了！贏過林家 朝聖「成美文化園」出發前必看 迎暑假「兒童免費入園」逾1個月

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@molly888666授權、成美文化園提供
圖／IG@molly888666授權、成美文化園提供

聲量勝過林家花園！百年古厝園林「成美文化園」百日紅花季來了，桃紅色花開點綴整個園區，免飛日本同框復古美景，最新入園優惠與慶典活動一次看！

成美文化園百日紅（紫薇）花季。圖為往年花季照片。圖／成美文化園提供
成美文化園百日紅（紫薇）花季。圖為往年花季照片。圖／成美文化園提供

2025/6/6拍攝。圖／IG@molly888666授權
2025/6/6拍攝。圖／IG@molly888666授權

百年名園新秀「成美文化園」擁有超高網路聲量，更是打敗板橋林家花園奪下冠軍。而「成美文化園」也迎來了百日紅（紫薇）花季，桃紅色系花朵形成深淺交織的絕美花海，搭配園林景觀格外亮眼，令許多網友少女心噴發，直呼「開得超美」、「好多粉紅色」。

2025/6/6拍攝。圖／IG@molly888666授權
2025/6/6拍攝。圖／IG@molly888666授權

2025/6/6拍攝。圖／IG@molly888666授權
2025/6/6拍攝。圖／IG@molly888666授權

除了花海景緻要拍好拍滿外，6/21「老車紳士節」一日限定，將集結老屋、老車及老樹等元素，「三⼤國寶級古董⾞」⾸度同台能夠一飽眼福。而在門票方面，6/28至8/3，成美文化園「親子夏日慶典」祭出12歲以下免費入園，假日還有街頭表演秀、夏日水戰與體驗課程等精彩活動，邀請大小朋友一同歡度暑假

不僅如此，即日起至6/30，畢業生著學士服入園可享全票（300元）買一送一，與同學好友相約，捕捉難忘的時光。

2025/6/6拍攝。圖／IG@molly888666授權
2025/6/6拍攝。圖／IG@molly888666授權

2025/6/6拍攝。圖／IG@molly888666授權
2025/6/6拍攝。圖／IG@molly888666授權

成美文化園

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號

營業時間：9:00-17:00

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