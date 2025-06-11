全台最夯名園「百日紅花季」來了！贏過林家 朝聖「成美文化園」出發前必看 迎暑假「兒童免費入園」逾1個月

台中兼具都會與鄉村特性，擁有眾多的觀光人潮及豐富的人文資源，百貨公司林立、知名景點繁多，融合美食、文化與創意的商圈型態不斷孕育而生，不論是名勝古蹟、藝文活動、遊樂園或是夜市小吃，每年吸引大批人潮反覆造訪！本期小編整理了12間網友熱推的台中住宿，不論是在住宿環境或是交通上，都是相當優質的選擇，一起來看看吧～

2025-06-09 11:00