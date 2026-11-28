永安漁港是桃園新屋的觀光漁港，靠產地直送的新鮮漁獲與熱炒海鮮打出名號，港區內的室內觀光漁市規模不小，很好逛。沿著港區步道吹海風散步，傍晚還能看晚霞染紅海面。放假想找個地方吃海鮮走走，永安漁港加上周邊幾間人氣美食，剛好排成一趟小旅行。

認識永安漁港：全台唯一客家漁港

位於桃園市新屋區的永安漁港，是全台灣唯一的客家庄漁港，至今仍保留需要眾人同心協力合作的傳統岸置網漁法——牽罟。橫跨永安漁港南北兩岸的「觀海橋」，站上去能把海景盡收眼底，是看夕陽的好地方。漁港內部則設有觀光漁市，分成生鮮區、乾貨區與熟食區，不管大太陽還是下雨天，都能舒服地採買現撈漁獲，或吃現煮的海鮮料理。

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永安漁港美食推薦 Top 6

永安領鮮生魚片

「永安領鮮生魚片」在永安漁港觀光漁市的鮮魚區，攤位是C40，生魚片一律現點現切，切片厚度還能選「厚切」或「正常」。除了旗魚、鮭魚、鮪魚、海鱺、紅甘與黃金魚等生魚片品項，還有日本空運大干貝、招牌大甜蝦、炙燒比目魚與軟絲，生魚片控應該會喜歡。

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地址｜桃園市新屋區永安里中山西路三段1165號C40

電話｜0988 249 512

營業時間｜09:00-18:00（週一公休）

郭鵝肉海產店

「郭鵝肉海產店」靠新鮮食材與親民價格累積不少熟客，店家堅持用當天新鮮現宰與現撈食材，菜單選擇多元，必點是「招牌鵝肉」，肉質扎實，越嚼越能釋放甘甜肉汁香氣。海鮮料理不過度調味，盡量保留食材原本的口感，其中「鮮魚米粉鍋」份量澎湃，很多人會一口氣吃完一整鍋。

地址｜桃園市新屋區永安里中山西路三段960號

電話｜03 486 1612

營業時間｜週一～五 10:30-14:00；17:00-20:00／週六～日 10:00-15:00；16:00-20:00

海螺咖啡館

位在「永安海螺文化體驗園區」內的「海螺咖啡館」，主打客家創意餐飲，像是香濃的「擂茶歐蕾」與「擂茶拿鐵」，還有「客家鹹豬肉披薩」，以及用新屋在地芋香米做的「咖哩飯」系列。逛累了可以進來喝杯下午茶，休息一下。

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地址｜桃園市新屋區永安里新港路85號海螺館內

電話｜03 486 5370

營業時間｜09:30-17:00（週一公休）

江戶壽司

「江戶壽司」是永安漁港第一家提供立吞體驗的握壽司專賣店，價格透明標示，點餐不用猜。菜單品項豐富，有新鮮現切的生魚片握壽司，也有炙燒比目魚、起司鮭魚與焦糖鮭魚等炙燒系列。看師傅現場捏製握壽司，再配一碗熱騰騰的味噌湯，很有日本在地壽司店的氣氛。

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地址｜桃園市新屋區笨港里中山西路三段1165號鮮魚區C02

電話｜0978 979 317

營業時間｜10:30-18:30（週一公休）

明珠蚵仔煎

位在永安漁港外圍的「明珠蚵仔煎」，CP值高。跟一般偏軟爛的蚵仔煎不同，明珠的粉漿底層煎得金黃焦香、外酥內Q，口感層次豐富。可以配一碗清爽甘甜的「蚵仔湯」，或是點「鵝肉」與「臭豆腐」，整桌點下來也不會太貴。

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地址｜桃園市新屋區永安里中山西路三段834號

電話｜0932 102 984

營業時間｜08:00-18:30（週一公休）

海晏漁村料理

主打每日現撈海鮮與客家特色菜的老字號海鮮餐廳「海晏漁村料理」，服務親切，每桌還會附小菜。店內熱門菜色包含炒得粒粒分明的「鮭魚炒飯」、「海鮮炒麵」、「蚵仔酥」與「燙鮮蝦」，「滑蛋蝦仁」和「椒鹽軟絲」也不錯，一群朋友聚餐很合適。

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地址｜桃園市新屋區永安里新港路2號

電話｜03 486 4610

營業時間｜11:00-13:30；17:00-20:00（週三公休）

永安漁港交通攻略

要怎麼去永安漁港？自己開車的話，可走台61線快速道路下永安交流道，或走台15線濱海公路順著指標前往，港區內有大型免費停車場。搭大眾運輸的話，可搭台鐵到中壢火車站，轉乘桃園客運往永安方向的公車（如5027路線），能直達永安漁港總站。

永安漁港常見問題

假日造訪桃園永安漁港，有哪些必吃的美食？

來到永安漁港，一定要嚐嚐現切生魚片！在觀光漁市鮮魚區的「永安領鮮生魚片」，能吃到厚切多汁的各式刺身；想體驗日式立吞的話，則不能錯過「江戶壽司」。至於喜歡傳統小吃的讀者，也很推薦外圍的「明珠蚵仔煎」。

除了大吃永安漁港美食，周邊有哪些適合拍照打卡的熱門景點？

推薦傍晚到「觀海橋」走走，看夕陽和夜間光影；或是到「永安海螺文化體驗園區」，白色建築很好拍照，還可以走進「海螺咖啡館」，喝杯客家風味的擂茶歐蕾、吃塊鹹豬肉披薩。

想帶家人或一群朋友品嚐永安漁港美食，哪幾間適合聚餐？

多人聚餐首推老字號「海晏漁村料理」，30年老店「郭鵝肉海產店」也很受歡迎，除了鮮甜海產與鮮魚米粉鍋，招牌客家土鵝肉是每桌必點。

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