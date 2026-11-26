桃園人早餐就吃抹茶！桃園這家早餐「小山園濃抹系列」吸引部落客朝聖，由「小山園抹茶麻吉乳酪貝果」領軍共有3款系列餐點，從早餐征服抹茶控的胃。

圖／晨司粉專

位於桃園區這家「晨司」小山園濃抹系列爆紅，選用日本頂級「小山園抹茶」入料，讓人從早餐就能嘗到職人級美味。「小山園抹茶麻吉乳酪貝果」以潤米貝果為底，先厚抹一層濃郁抹茶奶酥，再以軟糯抹茶乳酪麻糬、絲滑抹茶牛奶醬、抹茶粉層層堆疊，最後用草莓凍乾點綴，一口咬下絕對會令人直呼「超級抹」！

圖／晨司粉專

還有大爆款「小山園抹茶奶酥厚片」，鬆軟厚片吐司上塗滿特製濃郁小山園抹茶奶酥，出爐後撒上蕎麥粒，口感豐富且吃得到濃醇香；飲品則有「小山園抹茶拿鐵」，鮮乳坊鮮奶與嚴選日本抹茶的組合，搭配低GI、風味溫潤的「龍舌蘭糖漿」提味打造黃金比例，甜度冰量為固定。

圖／晨司粉專

此外，店家也貼心表示，外帶抹茶麻糬貝果會使用專屬盒裝，並附上一次性手套，可以把整個貝果拿起來享用，霸氣地品嘗這份超抹滋味。特別一提的是，店裡內用座位僅10席，且暫無提供訂位服務；抹茶系列為當日限量供應，假日與尖峰時段較易提早售完，如欲外帶建議當天提前致電預訂。

圖／晨司粉專

晨司 Meditation

地址：桃園市桃園區中埔二街127號

訂餐電話：(03) 302-0132

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