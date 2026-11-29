桃園楊梅秋冬秘境！「太陽麻」花海盛開 同框落羽松林超好拍
還沒等到落羽松換上紅褐色新裝，桃園楊梅這處森林秘境就已經展現迷人的季節風景！位於楊梅區高新街的「楊梅落羽松秘境」，近期周邊大片太陽麻花朵綻放，鮮亮的金黃色花海沿著樹林前方延伸，與後方翠綠的落羽松形成鮮明對比。從開闊花田望向遠方，金黃花朵、深綠樹林與天空雲層交織出豐富的畫面層次，也讓這處原本以冬季落羽松聞名的景點，在秋末冬初展現另一種自然魅力。
大片太陽麻花海是近期最吸引目光的景色。細長的綠色枝葉間，一朵朵鮮黃色花朵密集綻放，從近處一路延伸至林緣，彷彿替大地鋪上一層明亮的金黃花毯。從不同角度欣賞，既能拍下花朵與落羽松林相互映襯的景象，也能利用低角度構圖，讓前景花海更加鮮明。即使天空帶著些許陰雲，飽和的黃色花朵仍在綠意間格外醒目，展現不同於落羽松轉紅季節的清新風貌。
除了開闊的花海，秘境內整齊排列的落羽松林同樣值得欣賞。高聳樹幹沿著兩側延伸，形成具有透視感的自然林道，細緻枝葉在上方交錯，地面則覆蓋著草本植物與蕨類，讓整體景色充滿綠意。相較於花田的明亮開闊，林間多了一份安靜而清幽的氣息。這處落羽松林面積約數百坪，適合安排短暫的自然觀景行程；隨著冬季到來，樹葉也將逐漸由綠轉黃、轉紅，呈現不同時節的森林色彩。
落羽松通常自11月下旬開始陸續轉色，12月至隔年1、2月是常見的觀賞時節，實際景況仍會受到當年氣候影響。近期則可欣賞周邊太陽麻花海與翠綠樹林交織的景象。此景點位於桃園市楊梅區高新街210巷151號對面，為私人土地免費開放的自然景點。由於現場沒有大型專屬停車場，建議白天前往並留意周邊道路通行狀況，參觀時也應避免踩踏落羽松氣根、進入未開放的花田，讓這片自然風景持續保有原有的清幽樣貌。
景點地址：桃園市楊梅區高新街210巷151號對面
延伸閱讀>>假日單車一日遊首選！桃園「新屋綠隧道」升級完工亮相
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。