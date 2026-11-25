說到竹北美食、竹北 日式料理推薦，這次在竹北縣政十一街發現一間讓人印象深刻的日式丼飯專賣店！家本肉屋丼飯鄰近新竹縣政府、竹北光明商圈，主打各式日式燒肉丼飯、酥炸料理及咖哩烏龍麵，不僅餐點份量大方，還能加價升級成豐盛的日式定食。如果正在尋找竹北平價美食、竹北丼飯、竹北定食推薦，這間很值得收進口袋名單！

家本肉屋丼飯｜外觀與氛圍

家本肉屋丼飯位於新竹縣竹北市縣政十一街122號，從外觀就能感受到濃濃的日式風情。白色招牌搭配木質格柵門面，中央印有醒目的「家本」字樣，門口還掛著日式布簾，整體風格簡約又帶點溫馨感；和一般走快速用餐路線的丼飯店不同，這裡從門面到內部裝潢都花了不少心思，讓人有種走進 日本街邊食堂的感覺。

附近有縣政十停車場及其他收費停車場，開車前來用餐也能考慮周邊停車空間。

家本肉屋丼飯｜內用環境

座位區

走進餐廳，第一個感覺就是空間比想像中寬敞！店內以淺色木質桌椅搭配米灰色牆面，天花板保留木條設計，再透過暖色系燈光營造舒適的用餐氛圍；座位以雙人、四人桌為主，部分座位還有長型沙發椅，桌與桌之間保留適當距離，不會有過度擁擠的感覺。

牆上掛著日式丼飯料理的裝飾畫，沒有過多複雜擺設，整體乾淨明亮。不論是平日上班族午餐、朋友聚餐，或是假日帶家人一起吃飯，都很適合。

點餐機

家本肉屋丼飯採用自助點餐方式，店內設有點餐機，操作方式相當直覺。入座後可以先查看菜單，再透過機器選擇喜歡的主餐、加點品項以及定食組合，完成點餐後即可付款。

自助區

這間和一般日式丼飯專賣店比較不同的地方，就是內用還設有自助吧！ 飲料區除了冷飲機，還有氣泡飲料機，想喝清爽一點的 飲品或搭配炸物解膩，都能依照喜好自行取用。

其中最讓我喜歡的是甜湯區，現場有熱紅豆湯，還能自己加入紅白雙色小湯圓。紅豆湯帶著溫潤的豆香，紅豆煮得綿軟，搭配口感Q彈的小湯圓，吃完正餐來上一碗，真的很有滿足感！

比起一般丼飯店只提供基本飲料，這裡連餐後甜點都準備好了，對喜歡甜食的人來說相當加分。

餐具、醬料也集中放置，使用起來相當方便。

家本肉屋丼飯｜菜單

家本肉屋丼飯的菜單選擇相當豐富，主要以日式丼飯為主，也有咖哩、炸物及各式單點料理。這裡的點餐方式很有彈性，可以單純享用一碗丼飯，也能加價120元升級成日式定食，搭配茶碗蒸、兩款小菜及味噌湯，整套餐點吃起來更加豐盛。

家本肉屋丼飯｜餐點介紹

薑汁牛燒肉丼＋生蛋黃

喜歡日式燒肉丼飯的人，這碗薑汁 牛燒肉丼真的可以試試看！滿滿的牛肉片幾乎把白飯完全蓋住，搭配洋蔥一起拌炒，表面均勻裹上帶有光澤的醬汁，再撒上白芝麻與新鮮蔥花，光是視覺效果就很吸引人。

牛肉片帶著薑汁醬香，吃起來鹹甜適中，薑味不會過度搶戲，反而讓燒肉多了一股清爽香氣。洋蔥炒得柔軟又帶有自然甜味，和牛肉一起入口特別搭；底下的白飯也不馬虎，店家選用花東台梗九號米，米粒帶有Q度，搭配滲入飯中的燒肉醬汁，真的很容易讓人一口接著一口。

輕輕用筷子將蛋黃劃開，金黃色蛋液慢慢流進燒肉與白飯之間，原本濃郁的薑汁醬香瞬間變得更加滑順；拌勻後每一口都能吃到蛋黃的濃郁香氣，搭配軟嫩牛肉與洋蔥，整體風味更加融合。

炸鮮魚牡蠣＋湯咖哩烏龍麵

如果不想吃丼飯，也很推薦試試炸鮮魚牡蠣搭配湯咖哩烏龍麵的組合；這份餐點一上桌就非常有存在感，金黃色的炸魚排及炸牡蠣搭配大量高麗菜絲，旁邊還有一大碗香氣濃郁的咖哩烏龍麵，光看份量就覺得相當滿足。

咖哩湯頭呈現濃郁的深褐色，帶著香料氣息，喝起來有厚度，卻不會像一般濃稠咖哩醬那樣過於厚重。

烏龍麵條相當粗實，夾起來能看到麵條均勻裹上咖哩湯汁，入口滑順又帶有Q彈嚼勁，越咀嚼越能感受到咖哩香氣。

比起常見的乾式咖哩烏龍麵，這種帶有湯汁的版本吃起來更加順口，喜歡咖哩的人應該會很喜歡！

炸牡蠣同樣讓人印象深刻，外層裹著酥脆麵衣，切開後可以看到裡面飽滿的牡蠣，濕潤的肉質帶著鮮明海味，和外皮形成很好的口感對比。

炸鮮魚的麵衣炸得金黃酥脆，咬下去能感受到外層的酥香，裡面的魚肉則保有柔嫩口感，搭配一旁爽脆的高麗菜絲，吃起來也比較不容易膩口。

升級定食

家本肉屋丼飯除了單點主餐，也能加價升級成日式定食；只要加價120元，就能享有茶碗蒸、兩款小菜及味噌湯，原本簡單的一道主餐，瞬間變得更加豐盛。

茶碗蒸

茶碗蒸裝在藍白相間的日式小陶杯裡，外觀看起來相當精緻。用湯匙輕輕挖開，蒸蛋質地細緻又滑嫩，入口幾乎不需要咀嚼，還帶有淡淡高湯香氣；和一般比較紮實的蒸蛋不同，這款吃起來相當水嫩，口感接近日式布丁，單獨品嚐就很舒服。

小菜

定食附有兩款小菜，實際品項會依當日供應調整。這次我們的配菜有涼拌雲耳、青花菜、醃漬白蘿蔔及帶有醬香的涼拌小菜。

海瓜子味噌湯

和一般日式定食附上的簡單味噌湯不同，這裡除了豆腐、蔥花，還能吃到帶殼的海瓜子；湯頭帶著味噌的溫潤鹹香，融合貝類的自然鮮甜，喝起來更加有層次，海瓜子肉質柔嫩，搭配滑嫩豆腐，讓這碗湯不只是配角，而是一道能好好品嚐的附餐。

單點爆量蔥鹽炸雞排

如果是蔥控，這道爆量蔥鹽炸雞排絕對會讓你眼睛一亮！一整份炸雞排切成方便入口的大小，上面豪邁鋪滿大量蔥鹽，幾乎快看不到底下的炸雞排，真的完全符合「爆量」兩個字。

炸雞排外層麵衣呈現漂亮的金黃色，咬下去先感受到酥脆口感，裡面的雞肉則保有水分，吃起來不會乾柴；最特別的就是上面滿滿的蔥鹽，除了青蔥，還能看到細碎的洋蔥，帶來清脆口感與清甜香氣。

蔥鹽的鹹香剛好襯托炸雞排的肉香，搭配起來特別涮嘴，也讓整體不會只有炸物的油香。如果平常吃炸雞排容易覺得膩，這款搭配大量蔥鹽的版本，吃起來真的很不一樣！

肉味噌豆腐

除了肉類主餐，這道肉味噌豆腐也很值得加點；厚實的嫩豆腐上鋪著滿滿肉味噌醬，再撒上白芝麻及蔥花，外觀看起來簡單，香氣卻相當誘人。

豆腐吃起來細緻滑嫩，帶著清爽豆香，上方的肉味噌則有濃郁的鹹香與淡淡辣味。兩者搭配起來很有層次，原本清淡的豆腐因為肉味噌多了一股濃厚香氣，卻又不會過度厚重。

家本肉屋丼飯｜體驗心得

這次來到竹北家本肉屋丼飯，最讓我印象深刻的就是餐點份量以及多樣化的搭配方式。

如果喜歡日式燒肉，我很推薦薑汁 牛燒肉丼，鹹甜入味的 牛肉搭配生蛋黃，吃起來特別下飯；喜歡炸物的人則可以試試爆量蔥鹽炸雞排，酥脆的炸衣搭配大量蔥鹽，香氣十足；另外，炸鮮魚牡蠣搭配湯咖哩烏龍麵也很有特色，一次能吃到酥炸海鮮與濃郁咖哩，整體滿足感很高。

和一般只提供丼飯主餐的日式小店相比，家本肉屋丼飯不僅能加價升級定食，還有 飲料、甜湯等自助吧可以享用，讓整個用餐過程更加豐富。再加上舒適寬敞的木質用餐環境，不論是平日午晚餐、朋友聚會，或是家庭用餐都很合適。

如果正在尋找竹北美食推薦、竹北日式丼飯、竹北定食餐廳或竹北光明商圈美食，不妨來家本肉屋丼飯試試，尤其是喜歡大份量燒肉與酥炸料理的人，更值得安排一餐！

家本肉屋丼飯

地址：新竹縣竹北市北崙里縣政十一街122號

營業時間：週一至週五 11:30–14:00、16:30–20:00；週六、週日 11:30–15:00、16:30–20:00

電話：03-657-0778

文章來源：嘴很忙小姐 FB：嘴很忙小姐

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