每到草莓季，就是噗噗一家開始尋找「哪裡可以採草莓」的時候啦！採草莓對小朋友來說真的有一種莫名的吸引力，畢竟平常在水果店看到的草莓，都是已經裝在盒子裡漂漂亮亮的。但是可以讓孩子自己走進草莓園，看到草莓原來是這樣一顆一顆長出來的，再親手把成熟的草莓剪下來，這種體驗真的完全不一樣！

這次噗噗一家來到新竹關西的振華草莓農場，最大的特色就是採用高架栽培，而且主打無農藥栽培 店家還有出示檢驗報告哦！（如上圖）

實際來採草莓之後，我覺得這裡還滿適合親子家庭的，尤其是高架草莓真的讓採果變得輕鬆很多！

振華草莓農場在哪裡？

振華草莓農場

新竹縣關西鎮石岡子路118號

沿路邊白線都能停靠，下車的時候要注意來車，避免小朋友開車門走出來太快危險哦！

振華草莓農場 3大特色

✔️ 高架栽培 親子採果不用一直彎腰

✔️ 無農藥栽培 可以近距離觀察草莓生長

✔️ 小朋友可以親手採草莓，體驗採果樂趣

我自己覺得第三點真的很重要！現在的小朋友平常吃水果，很多都是爸爸媽媽洗好、切好、端到面前。像噗噗這樣自己拿著剪刀，找一顆成熟的草莓，再親手剪下來，光是這個過程，就會讓孩子覺得「這是我自己採的！」，成就感完全不一樣啦～

先來看看農場外觀

入口處可以看到大大的，「振華溫室草莓農場」招牌。從外面看農場，其實就是很樸實的農家風格，沒有特別華麗的裝潢，就是一個很有「來到草莓園採果」感覺的地方。

旁邊就是採果籃、秤重區以及一些草莓苗販售，農場入口處可以看到一整排採果籃，旁邊就是秤重區，還有一些草莓苗擺放販售。整體環境就是非常樸實的農場風格，沒有太多華麗設施，但反而更有一種真的來到農場採果的感覺。

店家還有簡單設置了一些小桌椅讓訪客可以休息(順便吃草莓?)，還有鞦韆跟小溜滑梯給小小朋友玩，滿不錯的。

這裡還有草莓苗可以買

除了草莓採果之外，現場還有看到不少草莓苗販售，一盆盆綠油油的草莓植株，仔細看還可以看到已經結出小小的果實。

現場也有不同品種的草莓苗可以選擇，像照片中就有標示草莓苗價格。如果家裡本身就喜歡種植物，或是想讓孩子體驗「自己種草莓」，也可以順便詢問看看，不過每個品種及販售狀況還是以現場為準喔～

高架草莓園實際看起來就是這樣！

真正走進草莓園之後，噗媽就知道為什麼大家會說高架採草莓比較輕鬆了！

一整排一整排的草莓植株，直接種植在架高的栽培槽裡。

草莓果實就從葉片旁邊垂掛下來，成熟的草莓紅通通的，還有很多白色、淡粉色以及正在慢慢轉紅的果實，整片看過去真的很漂亮耶！而且這種栽培方式，草莓不是長在地面上，小朋友可以很容易找到掛在外面的果實。

帶小孩採草莓 高架真的方便很多

這次帶噗噗來採草莓，我自己最有感的就是這一點。傳統草莓園如果是種在地面，大人可能要一直彎腰，小朋友也要蹲下來找，採個幾顆之後，腰可能就開始抗議了。但是振華這種高架栽培，草莓就在眼前的高度，像噗噗就可以自己拿著剪刀，慢慢找成熟的草莓，爸爸媽媽也不用一直幫忙找，孩子自己就能參與其中，對親子家庭來說真的友善很多！

噗噗自己採草莓啦！

來採草莓當然不能只負責吃，一定要自己動手採才有意思啦！

噗噗拿著小剪刀，看到紅通通的草莓就開始研究。

「這顆可以嗎？」

「這顆有紅嗎？」

「這顆是不是比較大？」

一路上就是不停尋寶（笑）

看到他很認真地拿著草莓，再小心翼翼把果梗剪下來。

其實我覺得這就是親子採果最好玩的地方，孩子不是單純來「玩」，而是可以真正參與採收，而且還可以趁這個機會跟小朋友說，草莓不是原本就長成紅色，而是要經過開花、結果、慢慢成熟。原本只是來吃草莓，結果順便上了一堂自然課。

草莓真的一顆比一顆可愛！

這次看到的草莓，有些已經完全轉紅，也有一些還正在成熟。掛在栽培槽旁邊的草莓，一顆顆看起來真的很誘人。

尤其有些草莓果實很大顆，從葉片下面垂下來，拍照真的很好看！孩子認真採草莓的畫面，爸爸媽媽就負責在旁邊拍照，這種照片回家之後看，真的比單純的觀光照更有回憶感。

經過噗噗精挑細選之後，我們採了一小盒的草莓收工，其實最開心的是一家人選草莓時互相討論跟研究的過程，也是親子之間最緊密的時刻。

採完之後就是秤重時間！

採完草莓之後，就是大家最期待⋯⋯也是最緊張的時刻了。

到底採了多少？

我們這次秤起來是： 970g。依照當天現場標示 600元／公斤計算，這次草莓的金額約 582元。

不得不說，自己採的草莓就是會覺得特別珍貴（笑）

每一顆都是自己挑的，每一顆都是噗噗親手採下來的，所以看到最後秤重結果，反而覺得：「嗯～～這一籃值得啦！」

另外現場也有特別告示，秤重時會先扣除盒子的重量，如果對重量有疑問 也可以在現場直接提出。所以大家結帳前如果有疑問，記得當場確認清楚會比較安心喔！

噗噗一家小評

這次來到振華草莓農場，整體給我們的感覺就是很樸實、很單純，沒有太多華麗的設施，就是讓大家好好採草莓。

而我自己最喜歡的，就是這裡的高架栽培。對爸爸媽媽來說真的輕鬆不少，不用一直彎腰，小朋友也比較容易自己採。像噗噗這次就可以自己拿剪刀，挑選喜歡的草莓，從「尋找草莓」到「剪下草莓」，整個過程都自己參與，這就是我們家很喜歡的親子景點類型啦～

如果剛好遇到草莓季，想找一個可以讓孩子動手體驗的地方，可以把新竹關西的振華草莓農場放進口袋名單。採完草莓之後，再順便安排關西老街吃美食、走走逛逛，就可以安排成一趟很充實的新竹親子小旅行囉！

振華草莓農場｜小提醒

✔️ 採果前：建議先確認當日草莓果況及是否開放採果

✔️ 採果時：請依照農場規定採摘，不要拉扯植株

✔️ 親子注意：小朋友使用剪刀時，爸爸媽媽要在旁邊陪同

✔️ 秤重結帳：有疑問建議當場確認重量及金額

振華草莓農場

地址：新竹縣關西鎮石岡子路118號

文章來源：噗噗美食旅遊小物札記 FB：噗噗美食旅遊小物札記

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