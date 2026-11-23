苗栗親子景點推薦來囉！位於苗栗三灣的巴巴坑道休閒礦場，原本是礦業遺址，現在轉型成結合歷史體驗與DIY活動的熱門去處。走進模擬坑道感受礦工日常，還能親手挖煤、搭乘礦坑小火車，甚至挑戰礦工帽彩繪、小礦車組裝等手作活動，園區內還有溜滑梯和室內遊戲空間，大人小孩都玩得盡興，是規劃苗栗一日遊的絕佳選擇！

走進百年礦業時光！模擬坑道帶你體驗早期礦工生活

第一站來到苗栗三灣的巴巴坑道休閒礦場，這裡原本是一處煤礦場，民國76年停止採礦後，逐漸轉型為結合歷史文化與休閒體驗的觀光工廠。一走進來，就能看到充滿懷舊氛圍的礦業場景，彷彿回到以前礦工辛苦工作的年代。

圖/巴巴坑道休閒礦場

最期待的就是園區內的模擬礦坑！走進坑道後，四周的燈光、採礦工具與工作場景都很逼真，讓人能近距離感受早期礦工在地下工作的環境。走到一半還會突然傳來模擬礦坑爆破的巨大音效，真的會被嚇一跳！不過也因為這些細節，讓整個體驗更有臨場感，不只是走馬看花，還能透過場景認識苗栗過去的煤礦產業。

親手拿工具挖煤！還能挖出隱藏的彩色吸管

除了參觀模擬坑道，這裡還能實際體驗當礦工的感覺！拿起工具親手挖煤，才發現原來採礦工作真的需要花費不少力氣。雖然只是體驗活動，但透過親自動手，也更能想像以前礦工工作的辛苦。

圖/巴巴坑道休閒礦場

最有趣的是，挖煤的過程中還藏著小驚喜！仔細挖掘，竟然有機會找到隱藏在裡面的彩色吸管，讓原本的採煤體驗多了一點尋寶遊戲的樂趣。比起單純參觀展覽，這種能自己動手操作的活動真的更有參與感，尤其小朋友一定會很喜歡！

礦工帽彩繪、小礦車組裝、擂茶DIY！大人小孩都能玩

沒想到巴巴坑道除了採煤體驗，還準備了這麼多DIY活動！像是礦工帽彩繪、小礦車組裝，都很適合喜歡手作的旅客。可以依照自己的喜好設計專屬礦工帽，或是親手組裝迷你礦車，完成後還能留下充滿紀念價值的作品。

圖/ReadyGo

另外，園區也有傳統擂茶DIY體驗，透過親手研磨食材，感受不一樣的客家飲食文化。原本以為這些活動都是為小朋友設計，沒想到實際參與後，大人也會玩得很投入！如果是家庭旅遊，爸媽可以陪孩子一起動手製作，不只能增加互動，也讓這趟苗栗旅行多了一份共同回憶。

搭乘礦坑小火車！穿越隧道感受礦工進坑道的氛圍

來到巴巴坑道，當然不能錯過礦坑小火車！搭上小火車，沿著軌道慢慢前進，穿過隧道的過程，讓人彷彿回到早期礦工搭車進入坑道工作的時光。比起一般遊樂園的小火車，這裡多了礦業文化的背景，整個體驗也更有特色。

圖/ReadyGo

坐在小火車上，看著沿途的礦場造景，真的有種正在展開礦坑探險的感覺！尤其對喜歡火車的小朋友來說，這絕對是很值得期待的活動。不過小火車的搭乘時間、收費方式與開放狀況可能依現場安排調整，建議入園時先向工作人員確認。

超長溜滑梯＋室內遊戲空間！親子放電也沒問題

如果帶小朋友來玩，也不用擔心參觀完礦坑就沒地方去了！園區內還有超長溜滑梯與室內遊戲空間，可以讓孩子盡情活動。玩完採煤體驗、搭完小火車後，再到遊戲區放電，整個行程安排起來相當充實。

圖/ReadyGo

巴巴坑道最棒的地方，就是把礦業歷史變成有趣的互動體驗。小朋友可以透過遊戲認識早期煤礦文化，大人也能在參觀過程中了解過去的產業故事。加上園區範圍不算太大，逛起來不會太累，很適合安排成苗栗親子半日遊，慢慢玩上大半天！

巴巴坑道休閒礦場｜景點資訊

地址：苗栗縣三灣鄉頂寮村祭山湖15之1號



電話：037-834-858



營業時間：週一、週三至週五 09:00–17:00；週六、週日 09:00–18:00；週二公休



門票：成人票NT$200，可折抵園內餐飲消費NT$100



停車資訊：設有免費停車空間

巴巴坑道休閒礦場｜半日遊行程表

如果想把巴巴坑道的特色活動都體驗一遍，建議預留約3至4小時，除了參觀礦坑，也能安排DIY、小火車與遊戲區，提供適合親子家庭的半日遊路線。

時間 行程規劃 09:30 【巴巴坑道入園】參觀園區礦業造景，認識早期煤礦產業歷史。 10:00 【模擬礦坑探險】走進坑道，體驗逼真的礦工工作場景與爆破音效。 10:30 【採煤體驗】拿起工具親手挖煤，尋找藏在煤堆中的彩色吸管。 11:00 【礦工主題DIY】體驗礦工帽彩繪、小礦車組裝或傳統擂茶。 12:00 【園區午餐與休息】使用符合規定的門票折抵餐飲，享用簡餐或飲品。 13:00 【礦坑小火車】搭乘小火車穿越隧道，感受礦場探險的樂趣。 13:30 【親子遊戲區】體驗超長溜滑梯與室內遊戲空間，讓小朋友盡情放電。 14:00 【結束行程】逛逛紀念品區，帶著滿滿的礦工回憶回家。

※以上為建議行程，DIY與小火車的實際開放時段、體驗時間及是否另行收費，請依園區現場公告為準。

巴巴坑道休閒礦場常見問題

巴巴坑道門票多少錢？可以折抵消費嗎？

成人門票為NT$200，可折抵園內餐飲消費NT$100。不過票價、優惠及折抵方式可能調整，建議出發前向園方確認最新資訊。

巴巴坑道可以真的挖煤嗎？

園區設有模擬採煤體驗，可以拿起工具動手挖掘，感受早期礦工工作的情境，挖煤過程中還能尋找隱藏的彩色吸管，增加遊戲趣味性。

巴巴坑道有哪些DIY活動？

包含礦工帽彩繪、小礦車組裝及擂茶DIY。不同活動可能有場次、名額或額外費用限制，建議入園時詢問當日可參加的項目。

巴巴坑道下雨天也能去嗎？

巴巴坑道有模擬坑道及室內活動空間，可作為苗栗雨天備案之一。不過部分遊樂設施與體驗可能位於戶外，若遇到大雨或天候不佳，仍建議事先確認開放情況。

延伸閱讀 >> 竹南頭份一日遊｜釣蝦場竟然不能釣蝦？爆汁湯包、茶磚手作茶、全台唯一室內巨型乳牛藏在這！

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」