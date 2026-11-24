【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園市政府觀光旅遊局舉辦「2026大溪豆干旅遊節」，日前於「大溪多目標體育館」外廣場籃球場推出「大溪豆干・尋味百旅饗宴」，由國家金牌御廚水蛙師張和錦攜手桃園餐飲與在地食材業者，以「一席豆宴・十道食光」呈獻十道創意料理。桃園市副市長王明鉅出席開宴，與民眾共同品嚐第一道「大溪初見・五味薈萃前菜集」，從匯聚地方手藝的豆食前菜，揭開結合產地餐桌、現場音樂與陀螺體驗的大溪食旅。

▲「大溪豆干・尋味百旅饗宴」，由國家金牌御廚水蛙師張和錦攜手桃園餐飲與在地食材業者，以「一席豆宴・十道食光」呈獻十道創意料理。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

以舌尖品讀大溪，大溪豆干尋味百旅風香，交織產地與餐桌的創意饗宴

這場「豆宴」結合大溪豆製品、桃園在地食材，以創意帶給大家不同的難忘饗宴，並且運用豆干、腐皮、豆腐乳及豆漿等食材，呈現豆食從前菜、主菜到甜點的不同樣貌。

菜色包括「大溪初見・五味薈萃前菜集」、「溪畔竹影・竹香腐衣煨排骨」、「豆花映野・赤焰花潤川味牛」、「干香慢釀・豆乳佐琥珀千層」、「尋豆見鮮・香衣百花蝦貝卷」、「味在韭香・雪絲瑤柱煨手麵」、「百味入豆・烈火雪山映黃魚」、「旅人食光・客家鴛鴦訴柔情」、「風從溪來・初雪酸香戲銀鱗」及「香落雲間・晨曦豆香戀慕斯」。

十道菜名首字串起「大溪豆干尋味百旅風香」，讓菜單本身也成為一首獻給大溪的風土詩。

▲「豆宴」結合大溪豆製品、桃園在地食材，以創意帶給大家不同的難忘饗宴。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

美味不打烊！合作餐廳呈獻創意豆食料理

為延續舌尖上的風土魅力，11月至12月活動期間，旅客可走訪「王朝活魚餐廳」、「綠野鄉村湘菜館」、「大溪笠復威斯汀」、「亨味食堂」、「老地方薑母鴨」與「美樂地我家小館」等合作餐廳品嚐其中七道精選豆宴料理。

至於「大溪初見・五味薈萃前菜集」、「干香慢釀・豆乳佐琥珀千層」與「香落雲間・晨曦豆香戀慕斯」三道限定美味，則僅於11/14「大溪豆干・尋味百旅饗宴」現場獨家呈獻！

當日現場同步展示黑豆干、素雞、百頁、豆皮及韭菜醬等食材，介紹大溪老街豆干品牌（大房豆干、品香世家、黃日香、萬里香、廖心蘭）、「大和食品廠」、「傳貴宏業」、「綠果子農場」、「美華農場」及「大溪韭蛋叔」等地方夥伴。

透過主廚說菜、賓客共同舉筷，讓「從日常到盛宴」的料理概念成為看得見、吃得到且深具在地溫度的開宴亮點。

▲現場同步展示黑豆干、素雞、百頁、豆皮及韭菜醬等食材，也介紹大溪老街豆干品牌。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

▲桃園大溪是北臺灣最大的韭菜生產專區，除了入菜更有許多相關食品。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

名店秀手藝「百味餐桌」，延伸單日活動為長期觀光效益

桃園市政府觀光旅遊局陳靜芳局長表示，「大溪豆干」是許多人認識桃園的第一口滋味，背後有製豆職人的技術、老街商家的傳承，也有地方居民共同累積的生活記憶。市府透過「大溪豆干旅遊節」，讓熟悉的地方食材與餐飲創意相遇，並串聯木藝、街區與旅遊體驗。期待旅客為一道菜走進大溪，再為一家好店、一段故事留下來，讓觀光消費走進更多地方店家。本次「尋味百旅饗宴」活動也邀請到多家企業福委會成員親臨體驗，期盼藉此深度體驗，讓大溪成為未來企業員工旅遊的首選目的地。

除了豐盛饗宴，「2026大溪豆干旅遊節」推出三大主題體驗遊程：涵蓋手作豆腐乳與木藝體驗的「豆香老街散策」、充滿寓教於樂的「木藝豆香小學堂（豆腐 DIY）」，以及結合傳統陀螺彩繪的「大溪文化食旅」。遊程結合手作樂趣與在地故事，帶領旅客全方位探索大溪，各場次名額有限，請把握機會預約一趟深度食旅體驗。活動詳細資訊，請至「2026大溪豆干旅遊節」活動官網及「樂遊桃園」粉絲專頁查詢。

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