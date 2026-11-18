



桃園秋季最令人期待的花海盛事即將回歸！邁入第12屆的「2026桃園花彩節」，今年以「花彩戀曲」為主題，利用二期稻作休耕期間的農田，種植波斯菊、百日草等綠肥作物，在約11公頃田野間打造色彩繽紛的浪漫圖騰。當不同花色隨著田地排列交織，原本樸實的農村景觀將化作一幅巨大的自然畫作，為大溪增添充滿季節感的夢幻風景。





▲圖片來源：陳輝攝影





粉色波斯菊交織繽紛花浪！田野化身浪漫畫布

這次花彩節的視覺主角，正是大面積綻放的波斯菊與百日草。粉嫩花瓣隨著微風輕輕搖曳，與不同色系的花卉交錯排列，形成富有層次的田園景致。從近距離欣賞花朵的細緻姿態，到遠望整片花田的色彩變化，都能感受到秋日農村獨有的清新氣息。大片花海不僅適合拍攝浪漫人像，也能搭配周邊綠意與自然景觀，捕捉充滿故事感的田園畫面。透過花卉與農田的巧妙結合，讓大溪成為11月值得造訪的賞花目的地。





▲圖片來源：陳輝攝影





四大藝術裝置登場！鳳飛飛意象融入花海

今年花彩節除了花卉景觀，也規劃四大主題藝術裝置，讓賞花過程增添更多驚喜。「扭轉錢坤」、「花語音樂盒」、「浪花朵朵」與「花彩飛飛」將陸續成為田野間的特色拍照亮點，其中「花彩飛飛」更融入大溪女兒、傳奇歌后鳳飛飛的帽子意象，將在地文化記憶轉化為藝術創作。不同主題的裝置與周圍花景相互呼應，讓遊客在欣賞繽紛花海之餘，也能透過作品認識大溪的人文特色，感受自然與藝術交織的浪漫氛圍。





▲圖片來源：陳輝攝影





音樂與農村體驗一次收藏！九天限定秋日旅行

2026桃園花彩節將於11月14日至22日舉行，每日活動時間為上午9點至下午5點。今年更深度結合音樂演出、地景藝術及農村體驗，讓賞花從單純的視覺欣賞，延伸為認識土地與地方文化的多元旅程。遊客可以在花海間感受音樂帶來的悠閒節奏，也能透過特色體驗認識大溪農村的生活樣貌。活動地點位於月眉休閒農業區，鄰近李騰芳古宅等人文景點，適合安排一趟結合花海、歷史與田園風光的秋季小旅行。





▲圖片來源：陳輝攝影





【2026桃園花彩節－花彩戀曲】

活動日期：2026年11月14日至11月22日

活動時間：09:00－17:00

活動地點：桃園市大溪區月眉休閒農業區





※文章僅提供活動相關資訊，並非景點聯繫窗口





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