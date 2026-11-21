大碗涮嘴超實在！ 苗栗低調美食「公館什錦麵店」無招牌隱藏版麵店 用餐時間人潮大爆滿
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苗栗公館美食『公館什錦麵店』是一間沒有招牌，但在地人都熟門熟路的隱藏版麵店！品項簡簡單單，但口味涮嘴且大碗實在！雖然門面不顯眼，但只要一到用餐時間，人潮自然會幫你指路啦XD文內附上店家地址、電話、營業時間與菜單提供參考。
公館什錦麵店 店家資訊
營業地點：苗栗縣公館鄉宮前路47號
營業時間：05:40-13:00 (每週一公休)
聯絡電話：037-220052
店家粉專：公館什錦麵店
環境介紹
這家『公館什錦麵店』絕對是在地超夯的麵店之一！店面本身雖然完全沒有招牌，但用餐時間人潮基本都是爆滿，生意好到不行！
雖然巷弄間停車不容易，但房子側邊附有停車空間，如果運氣好的話，開車來的話停車也不是問題！
店內座位不算多，而且多半是圓桌，所以用餐時有非常大的機會需要併桌用餐，如果介意的人也可外帶喔～
這間店除了麵本身厲害之外，他們家韭菜滿滿的韭菜醬油也是一大亮點～
再搭配上桌上的辣醬，整個層次更豐富！香辣提味、越吃越涮嘴，這也幾乎是人手一碗的標配喔。
完整菜單與價格
店內菜單其實相當簡單，主要就是不同麵體的什錦麵，像是粄條、油麵等，再分大小碗選擇。雖然品項不多，但每一碗份量都很有誠意，走的就是一個簡單但扎實路線！【菜單具時效性，需以現場店家公告為主】
餐點介紹
用餐時間基本上都需要等上約20分鐘左右，但老闆記憶力真的超強～在人潮滿滿的情況下，還能精準找到我們並送上正確餐點，真的很厲害XD
什錦粄條（小）+ 水煮蛋 $80+10，粄條也是他們家很多人欽點的熱門品項！口感滑順又Q彈，吸附湯汁後非常入味，搭配什錦配料一起入口，每一口都充滿濃濃古早味！
再把韭菜醬油和辣醬一口氣加進麵裡，整體風味直接升級，吃起來更香、更有層次，真的會一口接一口停不下來～
而且很值得一提的是，他們家的粄條真的讓人有驚艷到！不僅Q彈有嚼勁，而且完全不會有粉粉或容易斷掉的問題，口感表現很優秀，這點真的大加分！
什錦油麵（小）+ 水煮蛋 $80+10，除了湯麵之外，其實也可以選擇做成乾麵喔！多了一種不同吃法可以選擇～
如果想更豐富，也可以像我們一樣再加一顆蛋~簡單又更有飽足感！
醬料和麵與配料一起攪拌，整個口味實在有夠涮嘴！
如果口味更重，也可以直接把麵條和直接和碗中醬料進行攪拌，味道會更加鹹香順口喔！不過整體份量真的是相當實在，如果沒有特別會吃，建議點小碗就很夠啦！
結論
整體來說，『公館什錦麵店』是一間低調卻實力很強的在地小吃店！不管是Q彈的粄條、香氣十足的油麵，還是靈魂系的韭菜醬油搭配辣醬，都讓人印象深刻！如果有機會來到苗栗公館，想找一間簡單、好吃、又能吃得很滿足的小吃店，這間真的可以衝他一波！
公館什錦麵店
營業地點：苗栗縣公館鄉宮前路47號
營業時間：05:40-13:00 （每週一公休）
聯絡電話：037-220052
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