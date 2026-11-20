桃園的芋頭控注意！這家糕點店真的很容易讓人失心瘋！ 說到桃園在地糕點店，你吃過這家位在大有路上的【白楊樹糕點小舖】嗎？原本只是想買個麵包、挑幾樣甜點回家，沒想到一走進店裡，看到滿滿的麵包、蛋糕、手工餅乾，尤其是那一系列芋泥甜點，真的讓人不知道該從哪一樣開始挑起！如果你跟我一樣，看到芋泥就很難抗拒，那這家店真的可以先收藏起來！

走進【白楊樹糕點小舖】，第一個感覺就是商品種類相當豐富！店內沒有過度華麗的裝潢，而是以簡單明亮的空間，擺放著一整排麵包架及糕點展示櫃。從吐司、菠蘿麵包、餐包、手工餅乾，到各式蛋糕、泡芙及可頌，通通都能找到。.1

架上還能看到不同口味的歐式麵包及包裝好的小點心，有些商品還推出多入優惠，對於喜歡一次買幾樣、帶回家當早餐或下午茶的朋友來說，相當方便。

最吸引我的，當然還是冷藏櫃裡那一盒盒芋泥系列甜點！芋泥控的天堂！滿滿芋泥看了就療癒不得不說，這裡的芋泥甜點真的很有存在感！另外，芋泥蛋糕也好有吸引力！

其中讓我印象深刻的，就是這款芋泥奶凍千層酥。光看外觀就相當吸睛，蛋糕上方擠著一條條厚實的芋泥，完全不是薄薄一層點綴，而是幾乎把整個蛋糕表面鋪滿！光是想像芋泥的綿密蛋糕的柔軟口感，就讓人忍不住想嚐嚐。而且，這麼厚實的一盒只要90元，當然要買一盒回家。

還有芋泥可頌，好想每一樣都買回家。

這個紫米芋頭盒特價95元也好划算。

芋泥核桃菠蘿：單個60元，一盒100元，一次買二盒更划算，但那可能一次吃這麼多啦！下回要揪朋友一起來買合買比較實在。

芋泥球及芋泥銅鑼燒，忘了單盒的價格是多少，只記得二樣合購價是100元，等於一盒只要50元，真心覺得【白楊樹糕點小舖】的價格很親民價。

當天買了這幾樣回家，總計300多元。

芋泥球，一盒裝著五顆圓滾滾的小點心，表面呈現淡淡的芋頭色，看起來樸實卻很有吸引力，滿滿的芋泥香氣，但我個人覺得甜度有點高，全家分享著吃，一個人吃一個比較剛好。

黃色的蛋糕餅皮中間，夾著厚厚一層淡紫灰色芋泥餡，從側面看，內餡甚至比餅皮還搶眼！一盒整齊排列的銅鑼燒，拿來當下午茶點心，搭配一杯無糖茶或黑 咖啡，就很適合。

這款芋泥肉鬆蛋糕，光看外觀就相當吸睛，蛋糕上方擠著一條條厚實的芋泥，完全不是薄薄一層點綴，而是幾乎把整個蛋糕表面鋪滿！底下搭配金黃色的肉鬆與蛋糕體，光是想像芋泥的綿密、肉鬆的鹹香與蛋糕的柔軟口感，就讓人忍不住想嚐嚐。這個建議切開分享著吃比較不會膩口。

草莓卡士達可頌，酥酥脆脆的可頌加上卡士達醬及新鮮草莓，果然是酸甜好開胃，這一份是青少年獨享，青少年很喜歡。

【白楊樹糕點小舖】不只是買芋泥甜點的地方。店內的麵包架上還有吐司、餐包、菠蘿麵包、各式調理麵包及手工餅乾，冷藏展示櫃裡也有適合慶生的水果鮮奶油蛋糕。想買隔天早餐、孩子放學後的點心，或是假日全家一起享用的甜點，都可以慢慢挑選。以上為拒絕不了美食及喜愛旅行的Alice實際消費分享，我們家喜歡不代表您一定也會喜歡，建議可多做些功課再決定。謝謝賞文，如喜歡Alice分享的朋友，歡迎追蹤【Alice 一家樂遊遊粉絲團】，感謝有您的支持。

地址：桃園市桃園區大有路537號 電話：03-325-9655

營業時間：09:00~22:00

文章來源：My Love Family FB：Mylovefamily

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