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台茂耶誕「糖果樹」樹高11公尺！戶外市集、煙火秀時間一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／台茂購物中心提供
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桃園耶誕景點再添新亮點！台茂購物中心推出「CANDY CHRISTMAS TREE 糖果繽紛聖誕」主題裝置，自11月12日起正式登場，以繽紛糖果為設計靈感，在B2挑高中庭打造高達11公尺的巨型耶誕樹，搭配從7樓垂降而下的金色光瀑，營造充滿節慶氣氛的夢幻場景，展期一路持續至2027年1月3日。除了室內燈飾，12月還規劃聖誕音樂會、戶外市集及限定煙火秀，成為桃園年末親子出遊與拍照打卡的新去處。

圖／台茂購物中心提供
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台茂11公尺糖果耶誕樹！金色光瀑打造夢幻中庭

今年台茂以糖果世界為概念，將紅白薄荷糖、彩色棒棒糖及星星糖等元素融入耶誕樹設計，透過繽紛色彩與燈光效果，讓原本挑高的B2中庭化身大型節慶場景。除了11公尺高的主燈，現場還有從7樓向下延伸的金色光瀑，利用垂直空間營造層次感，成為另一處拍照焦點。此外，耶誕樹也安排聲光展演，每日推出10場、每場約10分鐘，讓不同時段造訪的民眾都能欣賞燈光變化。

圖／台茂購物中心提供
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12月台茂耶誕活動！煙火秀、音樂會及戶外市集接力登場

除了大型耶誕裝置，台茂12月也將推出系列節慶活動。12月19日至20日安排親子互動與音樂演出，12月25日晚上19：45則有約5分鐘的耶誕煙火秀，讓民眾在節日當天感受熱鬧氣氛。12月25日至27日還有聖誕老人發送糖果及音樂會等活動，12月26日至27日則規劃戶外耶誕市集，集結約30家特色攤位與餐車，從燈飾欣賞、親子體驗到美食採買一次滿足。

圖／台茂購物中心提供
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台茂購物中心「CANDY CHRISTMAS TREE 糖果繽紛聖誕」自2026年11月12日至2027年1月3日展出，民眾可安排桃園一日遊，順遊購物中心及周邊景點，感受年末耶誕氛圍。若想欣賞煙火及戶外市集，則可優先安排12月25日至27日前往。

圖／台茂購物中心提供
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