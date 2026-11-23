新竹竹北美食「嗨嗨雞蛋糕」，日式小清新風格的雞蛋糕專賣店，專賣好吃的雞蛋糕，因為現點現作一定要先提前預訂，多達12種口味的雞蛋糕有甜也有鹹，用料實在又好吃！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

想要吃「嗨嗨雞蛋糕」一定要先打電話預約，原本我看到店門口都沒客人還很開心上前點餐，殊不知店家接了很多訂單，跟我說最快要等半小時才能取餐。

因為雞蛋糕還要等半小時，所以我們就先到附近吃豆花，等吃完豆花再回來取餐！不然苦苦站在店門口等半小時也不是辦法啊。

填單後需要寫上客人姓名、電話、取餐時間！等到可以取餐時再回來拿！

【嗨嗨雞蛋糕｜2026最新菜單MENU】

【嗨嗨雞蛋糕｜現點現做雞蛋糕】

嗨嗨雞蛋糕都是現做的，我們吃完豆花回來雞蛋糕已經做好了，檯面上是其他客人的雞蛋糕，因為看起來太好吃了，我就順手拍照記錄一下！

雞蛋糕上面會烙印店家的LOGO，讓小小的點心看起來更有質感了！

「嗨嗨雞蛋糕」使用有滿滿透氣洞洞的提袋裝雞蛋糕，讓雞蛋糕比較不會因為悶熱而受潮！

我們這天點了五個雞蛋糕來嚐鮮！必須說他們的雞蛋糕還真好吃，熱熱吃非常好吃，但是即便冷掉以後的表現也不凡！

【雙倍重乳酪】

雙倍重乳酪超級牽絲！這款雞蛋糕一定要熱熱吃馬上吃～才可以吃到牽絲的口感！鹹鹹甜甜的味道很不錯～是接受度很高的口味！

【真正純奶酥】

奶酥控報到！這款奶酥雞蛋糕也太好吃了吧，奶酥吃起來不會太乾，也不會太甜膩，而雞蛋糕的蛋糕體口感濕潤，搭配得恰到好處！

【私心卡士達】

卡士達肯定是最基本款的口味！也是100%必點的口味！卡士達內餡濕潤香甜，但是完全不膩口，是小朋友會很喜歡的口味！

【起司蛋雞蛋糕】

起司蛋口味可以吃到牽絲的起司，還有新鮮的雞蛋搭配，這樣的組合吃起來還蠻特別的！有點像是我之前在韓國吃到的雞蛋糕！

【黑糖麻糬Q】

黑糖麻糬Q裡面可以吃到QQ的黑糖麻糬和卡士達，我覺得這個口味算是今天比較甜的一款，個人覺得中規中矩。

整體來說，這間「嗨嗨雞蛋糕」的生意非常好，建議一定要先打電話預約再來取餐，不然到現場至少要等半小時才能買到！這天吃到的雙倍重乳酪、奶酥、卡士達口味我都蠻喜歡的，而且蛋糕體口感很濕潤，是一間我還會想回購的好吃雞蛋糕專賣店。

地址：新竹縣竹北市吳濁流路83號

電話：0965-164588

營業時間：13:00-17:30（每週一公休，售完為止）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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