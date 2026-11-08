新竹旅遊新玩法！「新竹風PASS」自由搭配 揪團出遊都超值

【旅奇傳媒/編輯部報導】來新竹旅行，不只有貢丸與城隍廟！新竹市政府推出「新竹風 PASS」自由行套票，串聯城市山、湖、海特色景點、自然生態、玻璃工藝、文創手作及在地美食，讓旅客依照喜好自由搭配，輕鬆規劃專屬風城小旅行。

「新竹風 PASS」主行程之一的「青草湖」天鵝船體驗。 圖：新竹市政府／提供

套票採「兩大主行程任選一項＋特色副行程自由搭配」方式，主行程可選擇「青草湖」40分鐘天鵝船體驗，悠遊湖光山色，或騎乘單車暢遊17公里海岸線，感受海風吹拂的自在；另有12項特色體驗，包含台灣昆蟲館動物互動、新竹市立動物園、春室玻璃 DIY、玲瓏窯工藝體驗、窯烤 Pizza手作、植物與陶土 DIY，以及特色茶飲、甜點、百年藥房文化體驗等，從親子探索到文創美食，一次滿足多元旅遊需求。

「新竹風 PASS」推出499元三合一、799元四合一及999元五合一三種套票，依預算與喜好彈性選擇，不必跟團、不受固定行程限制，購買後憑電子 QR Code 即可至合作店家兌換指定體驗，另享指定旅宿住宿優惠及限量紀念玻璃杯。跟著「新竹風 PASS」自由探索城市魅力！

▲「台灣昆蟲館 - 新竹館」與動物互動體驗是親子難忘回憶。 圖：新竹市政府／提供

新竹起風了！一日遊買一送一，第二人免費，揪團輕鬆玩遍風城！

想來新竹玩，又不想煩惱交通與行程安排？新竹市政府推出超值團體一日遊優惠，即日起報名11、12月指定出發梯次，享兩人同行買一送一，第二人免費！搭乘遊覽車輕鬆出遊，串聯湖畔風光、日式庭園、生態探索、百年老屋及舊城美食，一天就能感受新竹豐富多元的旅遊魅力。

▲新竹風PASS自由行熱門選配包括「或者新州屋」下午茶。 圖：新竹市政府／提供

行程精選五大特色體驗：漫遊「青草湖」，搭乘40分鐘天鵝船欣賞湖光山色；走訪「麗池公園」，感受日式庭園的靜謐綠意；前往「台灣昆蟲館」，近距離認識昆蟲與特色動物；造訪歷史建築「或者新州屋」，享有指定餐飲300元折抵，體驗百年老屋的獨特魅力；最後走進新竹城隍廟周邊，品嚐米粉、貢丸、肉圓等經典在地小吃，感受舊城文化與美食風情。

行程包含遊覽車接送及依行程安排之景點門票、遊船與體驗，另加贈「新竹風 PASS」紀念品、特色酸梅湯及草本驅蚊包，讓旅程更加豐富。原價每人1,199元，兩人同行原價2,398元，限時買一送一優惠價只要1,199元，等於第二人免費！優惠適用11、12月指定出發梯次，名額有限，快揪親朋好友一起出發，輕鬆跟風玩新竹！

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