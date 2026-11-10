搭火車走讀客庄小鎮！富岡鐵道文化一日小旅行 百年街屋、鐵道藝術與客庄美食一次收藏

想來一趟充滿人文氣息的小旅行，不妨搭上火車，走進桃園楊梅富岡！從懷舊車站出發，漫步充滿故事的客庄街區，欣賞特色街屋與鐵道藝術，品嚐在地傳統美食，在慢步調中感受小鎮獨有的生活魅力。

桃園楊梅富岡擁有深厚的客家文化與鐵道歷史，舊名「伯公岡」的富岡，因鐵道發展逐漸形成聚落，至今仍保留許多具有歷史特色的街屋與生活景觀。近年透過鐵道藝術與地方文化活動的推廣，更讓這座充滿懷舊氛圍的小鎮展現嶄新風貌，適合鐵道迷、攝影愛好者、親子家庭及喜歡深度走讀的旅人，安排一趟輕鬆愜意的文化小旅行。

第一站｜富岡小鎮：走進鐵道旁的慢時光

必看亮點：富岡車站、巴洛克街屋、紅磚十連棟、客庄老店

富岡，舊名「伯公岡」，是一座因鐵道而興起的客家小鎮。不同於熱鬧的觀光老街，這裡保留了寧靜純樸的生活氣息，從車站出發，沿著街區慢慢走，就能發現藏在日常生活中的歷史風景。最值得細細欣賞的是街區中具有裝飾特色的巴洛克式街屋，以及充滿懷舊氛圍的紅磚十連棟。老建築與現代生活交錯，彷彿讓旅人走進不同年代的時光場景。不用刻意趕景點，找一間在地老店、品嚐傳統小吃，或沿著巷弄尋找藝術作品，都是認識富岡最好的方式。 推薦玩法： 復古建築攝影、鐵道文化走讀、客庄小吃、老街尋寶。

第二站｜富岡鐵道藝術生活節：小鎮變身鐵道文化舞台

必玩亮點：鐵道文化、藝術創作、主題展覽與地方生活

對鐵道迷來說，富岡不只是普通的小鎮車站，更是認識臺灣鐵道文化的重要起點。 富岡鐵道藝術生活節以「鐵道 × 藝術 × 生活」為特色，歷年結合鐵道主題展覽、藝術裝置、街區展演及在地文化走讀，讓車站周邊化身充滿創意的文化場域。旅人可以透過鐵道故事與街區藝術，重新認識這座因火車而繁榮的小鎮，欣賞老建築所保存的生活記憶，也看見當代創作為地方帶來的新活力。建議把鐵道生活節與富岡老街一起安排，不只是看展，也能真正走進街區、認識客庄故事。 推薦玩法： 鐵道文化展、街區藝術探索、老屋巡禮、地方導覽。2026年實際展演及體驗內容，以活動主辦單位公告為準。

富岡街區藝術裝置 | 富岡街區結合鐵道文化與公共藝術，透過充滿創意的藝術裝置，展現傳統客庄小鎮融合當代藝術的嶄新風貌。 圖／桃園市政府觀光旅遊局

第三站｜漫步客庄街區：品嚐楊梅在地好味道

來到富岡，除了欣賞老建築與鐵道風景，更值得為地方美食留點時間。

走進富岡街區，可以尋找傳統客家米食、粄食及在地小吃，透過不同的飲食滋味，認識客家飲食文化與地方生活。街區中的老店也保留著小鎮的人情味，不妨放慢腳步，走訪特色店家，感受富岡不同於都會區的悠閒步調。

從街屋建築、鐵道文化到客家飲食，一趟小旅行就能串聯多元的地方特色，讓旅程不只有風景，也有值得細細品味的人文故事。

推薦玩法：客家傳統美食、在地老店探訪、街區散策、地方生活體驗。

跟著桃園GO，深入探索富岡小鎮的人文風景

想更深入認識富岡，推薦透過主題式走讀，將鐵道文化、特色街屋、地方美食與客庄生活串聯成一趟豐富的一日小旅行。

目前雄獅旅遊已上架「富岡鐵道藝術生活節．鐵道模型展策展導覽解說」主題遊程，結合鐵道文化與專業導覽解說，帶領旅客深入認識富岡的歷史脈絡及地方特色，適合想透過導覽探索小鎮故事的旅客。實際出團日期、路線內容與費用，請依商品頁面公告為準。

這個秋冬，不妨暫時放下城市的快節奏，搭一班火車走進富岡，在老街尋找鐵道記憶，在客庄感受生活溫度，透過一趟深度小旅行，發現桃園楊梅不同以往的迷人風景。

富岡特色公共藝術｜富岡以鐵道與地方文化為創作靈感，設置特色公共藝術作品，串聯街區景觀與人文故事，成為旅客探索小鎮的拍照亮點。 圖／桃園市政府觀光旅遊局

一張火車票，走進一座懷舊小鎮；一段文化走讀，收藏桃園富岡的人文魅力。

【活動與旅遊資訊】

推薦遊程：富岡鐵道藝術生活節．鐵道模型展策展導覽解說

遊程資訊：https://reurl.cc/nx3qkD

桃園GO官網：https://taoyuango.com/

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