吃完會想無限回訪的苗栗愛店！現點現做現蒸的「薄皮湯包」 酸辣湯也是料多實在

苗栗市美食「籠門嗑讚-手作湯包」，現點現做現包現蒸的薄皮小籠湯包，肉餡很新鮮，裡頭有滿滿的湯汁，非常好吃！酸辣湯的也是料多實在！是一間吃完還會想要無限回訪的湯包愛家！值得推薦給大家！店家生意非常好，一定要提前預訂（假日不開放當天預定，僅接受前一日私訊FB粉絲團預定喔）！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表Menu供參考。

「籠門嗑讚-手作湯包」是我在苗栗的愛店！三不五時就會想來吃！只是店家還蠻常臨時公休的～建議出發前可以先看店家粉絲團的公告～以免撲空唷！

「籠門嗑讚-手作湯包」生意非常好！還好我這天有先打電話預約～請店家幫我保留～不然到現場只能看到”已售完”的告示阿～之後很多沒預約的客人陸續上門～也都撲了個空～

此為「籠門嗑讚-手作湯包」2026年最新的價目表！販售的品項很單純，就只有鮮肉湯包、酸辣湯和飲品（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）！

小籠湯包都是現點現做現蒸～所以每一籠湯包大約要等個6-8分鐘左右～

一旁的醬料區都可以自取～有蔥花和薑絲任你加～誠意十足，大家也要酌量使用～不要浪費唷！

店家的內用區～坐滿大約可以坐到10個人左右～

店家堅持品質，每天的肉餡都是新鮮現拌的，裡面除了豬肉和蔥花以外還多了湯汁凍，這就是讓湯包Juicy的秘訣！

【現包現做的籠門嗑讚湯包】

這天我們兩個人這天點了一份小籠湯包、一碗酸辣湯和一杯紅茶！

自取的醬料～湯包就是要有薑絲才對味，想要多少自己加！

頭份有間IG上超夯的蔥花湯包，可以無限加蔥花～想不到籠門嗑讚也可以，只要吃得完，想吃多少通通自取！

籠門嗑讚的湯包外皮很薄，湯汁很多，肉餡也很新鮮，配上薑絲、蔥花和醬料！就是皮薄多汁滋味好！推推推！

他們家的湯包真的是我在苗栗市吃到最喜歡，而且一定要內用熱熱的吃才好吃喔！裡面的肉餡很紮實，湯汁也很剛好，蔥花很新鮮！如果你是蔥控都可以到配料區加蔥！

【酸辣湯】

酸辣湯也是必須點，他們的酸辣湯配料非常實在，而且酸度拿捏的剛剛好，完全都不需要自己另外加入烏醋，但愛吃蔥花的我們也加了點蔥進去，味道更是棒！搭配湯包一起吃，根本就是完美組合阿～

這天來到籠門客棧外帶小籠湯包，豆漿和紅茶給家人當早餐～

外帶的湯包有加入薑絲和蔥花～因為我們家人都愛吃蔥花，這滿滿的蔥花是我另外再加的！

外帶的小籠湯包相較之下沒有內用來得出色～真的要內用才好吃啊！！！！！

整體來說，這間「籠門嗑讚-手作湯包」 是現點現做的薄皮湯包，湯包內有滿滿的湯汁，味道很棒，酸辣湯也是真材實料～不過之後再來外帶了湯包～覺得內用的口感好吃非常多！是一間吃完還會想要再回訪的湯包專賣店～也是我自己在苗栗市最愛的湯包店！一定要不藏私的推薦給大家！

地址：苗栗市中正路1015號

電話：0968-329943

營業時間：週一至週五07：30-12：30，週六07：30-11：00（每週日公休）（其餘公休日見店家粉絲團公告）（假日不開放當天預定，僅開放提前一天私訊粉絲團預定）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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