2026全新升級自助吧吃到飽！桃園平鎮「享享鍋物」蔬菜、火鍋配料、飲料、冰淇淋無限取用
udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲
桃園平鎮美食「享享鍋物」，自2026年5月起全新改裝，現在環南店也有自助吧吃到飽了，蔬菜自助＋火鍋配料＋飲料＋冰沙＋冰品＋綠豆湯都讓你無限自取！店家也有提供素食鍋！店家斜對面也有附免費汽車停車場，方便停車！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考。
這間「享享鍋物」的前身是「鍋神日式涮涮鍋」，現在是由原本的經營團隊，退加盟後換了全新品牌！裝潢質感大大升級！而且也在桃園地區開了很多間分店！
在「享享鍋物」的斜對面有個專用停車場可以停車，但停車場不是在順向處，需要稍微繞一下才能到斜對面把車子停好（結帳時記得和店家索取代幣，車子才能夠順利離場喔）
享享鍋物並非全時段都可以預約，他們在「平日」可訂位時間為全中午時段、晚上18:30以前，「假日」可訂位時間為”11:30″及”17:00″！建議可以把握在可訂位的時段來用餐，免得到正餐時段因客滿而久候。
內用的座位數還蠻多的，而且也有提供隔板和隔壁桌的客人做出區隔，就算併桌用餐也不尷尬。
【享享鍋物｜自助區】
店家自2026年5月全新改裝，他們終於有蔬菜自助吧了，真的太感動了！不然我們之後都是為了自助吧，跑到內壢店或是楊梅埔心店吃，現在離家店最近的分店有自助吧真是太好了！
他們的自助吧真的很有誠意！連烏龍麵也可以吃到飽了！我最推薦的就屬他們的水晶餃，我每次來都要吃一大堆，而且還有多款特色的火鍋配料～食材也都很新鮮！
自助區的走道有點窄，客人多的時候會覺得動線比較不順暢，有點壅擠。
自助區提供飲品、甜品、湯底和醬料供客人自行取用～飲品區有芬達、果汁、氣泡水、可口可樂、雪碧、冰沙、奶茶等！
醬料有烏醋、白醋、沙茶醬、辣椒、蒜頭、蔥花等，都可以依照個人口味調配。
可以自行調配喜歡的醬料！我最愛沙茶+蒜頭+蔥花+辣椒+醬油+烏醋！真的是百吃不膩的組合～
高湯也是放在自助區，若有需要加湯就自己拿到座位上添加～
【享享鍋物｜2026最新菜單MENU】
這是「享享鍋物」2026年5月最新上傳的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。
如果是兩個人來用餐～也可以參考他們的「享享風味雙人套餐」或「享享經典海陸雙人套餐」！
【享享鍋物｜初訪記錄】
「享享鍋物」是我們回訪最多次的火鍋店，每個月至少都會來吃好幾次，從以前鍋神吃到現在享享，從剛開幕的單點形式，變成現在全面升級吃到飽，真的是見證了他們的改變啊！
他們的蔬菜和火鍋料品項還蠻多的，蔬菜的品質很不錯，火鍋配料有很多外面看不到的品項，真的很值得一吃！
【熟成牛五花（大）】
肥瘦相間的熟成牛五花是我們每次必點的！中份大約150g、大份大約250g，建議要點大份的才可以吃得比較滿足！
牛五花涮到全熟也不乾澀，口感Q軟不膩口，沾了滿滿的特調醬料，味道更是讚！
【豬五花】
因為家人不吃牛肉，所以每次都是來這邊點豬肉盤，而且都是一次霸次把整盤肉倒下鍋。
【蛤蜊草蝦鍋】
蛤蜊草蝦鍋裡面有5隻草蝦和12顆蛤蜊，海鮮食材很新鮮！我們平常也幾乎會單點蛤蜊～
【蛤蜊】
蛤蜊舖在碎冰塊上保鮮，飽滿鮮甜的蛤蜊是每次來都必點的品項！
【享享鍋物｜飯後甜點】
店家有提供星巴克的咖啡，習慣飯後來杯咖啡的朋友會很開心！
很讚的是他們的飯後甜點有綠豆湯，吃完火鍋後再來一碗綠豆湯就是滿足啦！
他們提供的冰品有兩個品牌，第一個品牌是Mingo（泰國明果），是泰國知名的頂級冰淇淋品牌，主打南洋熱帶水果風味與紐澳天然乳脂！
＂i’m talato 塔拉朵冰淇淋＂ 的口味還蠻多的，是義大利冰淇淋GELATO結合TAIWAN當地特色水果製作而成的台灣義式冰淇淋！
整體來說，這間「享享鍋物」是我們家最愛的火鍋店，他們自2026年5月起全新改裝升級自助吧，蔬菜和火鍋配料都可以任你吃到飽，飲料和冰品的選擇也很多，食材新鮮又好吃，已經回訪了無數次！而且他們有附設免費停車場，即便開車前來用餐也很方便唷！
享享鍋物 環南創始店
地址：桃園市平鎮區環南路二段149號
電話：03-4914528
營業時間：週一至週日11:00-22:30（中間沒有休息）
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