桃園美食｜藝文特區巷弄3間人氣美食：雞白湯拉麵、文青鐵板燒、森林系早午餐一次收藏

桃園美食不只牛排與夜市，藝文特區巷弄裡藏著3間人氣店家：雞白湯拉麵、文青鐵板燒、森林系早午餐一次吃透，不管聚餐、約會、拍照通通適合。這次《RG特派員》直接挑戰3種完全不同的美食路線，第一站先用濃郁雞白湯暖胃，再到鐵板前看松阪豬、沙朗現點現煎，最後鑽進巷弄裡的植物系咖啡廳，用會「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ」晃動的舒芙蕾收尾。

桃園美食｜三冬麵舖

桃園人氣雞白湯拉麵！藤椒雞濃厚、清雞湯一次滿足

第一站先來到桃園藝文特區周邊的人氣拉麵店「三冬麵舖」。店家位在同德十街，門口掛著日式布簾與寫有「鶏濃厚」字樣的燈籠，散發濃濃的日式拉麵店氛圍。三冬麵舖主打以雞湯為基底的特色拉麵，從濃郁滑順的雞白湯到清爽鮮甜的醬油系湯頭都有，人氣口味包含三冬雞濃厚、藤椒雞濃厚、白松露雞濃厚等，讓喜歡不同湯頭風味的拉麵控都能找到自己的最愛。由於店內座位有限，加上採現場候位制，用餐尖峰時段經常需要排隊，想吃上一碗熱騰騰的拉麵可得把握時間。

圖／ReadyGo

其中最值得一試的「藤椒雞白湯拉麵」，以濃厚雞湯為基底，加入藤椒特有的清香與微麻口感，讓原本醇厚的湯頭多了一股清爽層次，搭配柔嫩叉燒與吸附湯汁的麵條，每一口都能感受到濃郁肉香與藤椒香氣交織。不喜歡濃厚湯頭的人，也可以選擇醬油系清雞湯，湯頭相對清爽，卻依然保有雞湯鮮甜。除了拉麵，店內還有一道不能錯過的特色甜點「世界第二好吃焦糖布丁」，口感細緻滑嫩，搭配帶有微苦焦香的焦糖醬，吃完鹹食再來一份，收尾恰到好處。

圖／ReadyGo

店家資訊

地址：桃園市桃園區同德十街5號

營業時間：週三至週五16:50－19:50；週六11:30－14:00、16:50－19:50

公休日：週日、週一、週二

桃園美食｜莨拾鐵板料理

藏在巷弄裡的文青鐵板燒！蔥鹽松阪豬、嫩煎沙朗必吃

第二站來到隱身桃園藝文特區巷弄裡的「莨拾鐵板料理」，跟一般印象中的鐵板燒不太一樣。店家位於中寧街，以簡約白牆、木質家具與溫暖燈光打造舒適的用餐環境，比起一般熱鬧的鐵板燒店，更像是一間充滿質感的日式定食餐廳。店內除了能坐在鐵板前，近距離欣賞師傅現場料理的過程，也設有一般座位區，不論是情侶約會、朋友聚餐或家庭用餐都相當適合。餐點主打套餐式鐵板料理，提供牛肉、松阪豬、雞腿排及魚類等多種主餐選擇，搭配白飯、湯品、沙拉、時蔬與飲品，不必另外費心搭配，就能享用豐盛的一餐。

圖／ReadyGo

其中人氣主餐「蔥鹽松阪豬」相當值得推薦！松阪豬經過鐵板高溫香煎，外層帶著微微焦香，咬下去還能感受到肉質特有的Q彈與脆口，再搭配特製蔥鹽，鹹香之中多了一股清爽蔥香，讓整體風味更加豐富。喜歡牛肉的人則可以選擇「嫩煎沙朗」，牛肉煎至外層微焦、內部保有肉汁，搭配香氣十足的蒜片一起入口，更能襯托牛肉本身的鮮甜。除了主餐令人滿足，套餐還有熱湯、炒青菜與清爽配菜，整體搭配兼顧美味與飽足感。想在桃園吃氣氛好、水準穩的鐵板燒，莨拾鐵板料理可以列入口袋名單。

圖／ReadyGo

店家資訊

地址：桃園市桃園區中寧街20號

電話：03-356-0661

營業時間：11:30－14:00、17:00－20:00

桃園美食｜福森院子

都市裡的森林系早午餐！舒芙蕾、咖啡與綠意庭院超療癒

第三站來到藏身中寧街巷弄裡的「福森院子 Fussen Coffee」，彷彿走進桃園市區裡的一座秘密花園！從店門口開始就能看見滿滿的綠色植栽，白色建築搭配木質窗框、藤蔓與綠意盎然的庭院，打造出與都市街景截然不同的悠閒氛圍。走進店內，溫暖的木質裝潢與大片植栽相互交錯，每個角落都相當好拍，很適合想找桃園網美咖啡廳、質感早午餐或約會下午茶的人。福森院子提供早午餐、米食、咖啡及舒芙蕾等多種餐點，不論想吃一頓豐盛的早午餐，還是午後來份甜點搭配咖啡，都能在這裡度過愜意時光。

圖／ReadyGo

來到福森院子，最不能錯過的就是招牌舒芙蕾！蓬鬆厚實的舒芙蕾端上桌時還會微微晃動，輕盈柔軟的口感搭配奶霜與新鮮季節水果，吃起來香甜卻不顯厚重，每一口都充滿幸福感。除了甜點，店內的早午餐也相當吸引人，豐盛餐盤搭配雞肉、麵包、蛋、沙拉與水果，不僅色彩繽紛，營養與飽足感也兼顧，再搭配一杯香濃鮮奶茶或咖啡，就是最舒服的假日早午餐組合。尤其坐在被綠意包圍的庭院裡，遠離市區的喧囂，讓人忍不住想放慢腳步。想在桃園找一間可以慢慢吃飯、聊天拍照的咖啡廳，福森院子很適合。

圖／ReadyGo

店家資訊

地址：桃園市桃園區中寧街12巷16號

電話：03-358-3113

營業時間：09:00－17:00

桃園藝文特區美食常見問題

桃園藝文特區怎麼去？搭大眾運輸方便嗎？

桃園藝文特區目前以公車為主要大眾運輸方式。從桃園火車站出發，可搭乘桃園客運151路、188路等公車，在「中正藝文特區」站下車；如果從台北出發，也可以搭乘9005或9023路國道客運前往。下車後可步行前往周邊餐廳，建議先查詢公車即時動態，避免等候過久。

桃園藝文特區附近好停車嗎？

開車前往桃園藝文特區，可以利用桃園展演中心地下停車場、桃園市立圖書館總館地下停車場，周邊也有路邊停車格。其中桃園展演中心地下停車場24小時營業，平日每小時40元、假日每小時50元，進場未滿30分鐘免費。假日用餐時段可能較難找車位，建議先停好車再步行前往餐廳。

桃園藝文特區附近有哪些景點可以順遊？

吃完美食後，可以順道安排「桃園市立圖書館總館」或「桃園展演中心」。桃園市立圖書館總館擁有寬敞的閱讀空間，適合喜歡建築、閱讀或想找室內景點的人；桃園展演中心則不定期舉辦藝文展覽與表演活動，周邊還有藝文廣場可以散步，很適合把美食行程延伸成桃園半日遊。

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