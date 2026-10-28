「台版普羅旺斯」免門票！2026關西仙草花生活節「逾千株盛開」 兩日限定市集、草編童玩精彩登場
浪漫紫花海開好了！2026「關西仙草花生活節」將於11/7、11/8夢幻登場，逾千株仙草苗盛開變身粉紫花海，還安排了農村焢窯趣、花田市集等精彩活動，邀請民眾一同走進花草世界。
2026「關西仙草花生活節」將於11/7至11/8連續兩天熱鬧展開，以「關西仙草一分田」為主場，一千多株仙草苗綻放成一整片的紫色花海，隨風搖曳更加動人，其紫金交織的田園風光與歐風鄉野即視感也美到被稱作是「台版普羅旺斯」。
今年還規劃了農村焢窯趣、南山古道健行等活動，需事先報名；還有草編童玩、草地唱遊與田間生態導覽等，更有花田市集可以走逛，精選關西在地品牌，細品關西小鎮的紫色浪漫。
▼ 農村焢窯趣、南山古道健行報名連結請見下方貼文
關西仙草花生活節為免費入園，入園請遵守規範，為響應環保請自備購物袋，現場無設置垃圾桶，垃圾需自行帶走，共同維護自然環境。
2026關西仙草花生活節
活動日期：2026/11/7–2026/11/8
活動時間：11:00-16:00
地點：關西鎮南山大橋旁（Google：關西仙草一分田）
門票：免費入園
大眾運輸方式：https://pse.is/8cj9u3
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