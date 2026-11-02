告別無聊行程！尋找新竹最值得朝聖的IG打卡景點

【FunTime小編群】之前曾經為大家介紹絕美新竹秘境，美到讓人嘆為觀止的療癒郊外景點，讓我們重新了解到這個位於台灣西北部的城市，本期小編又要來為大家推薦網美狂刷IG、部落客狂推薦的新竹景點排行榜，每一個都超好拍也超值得去，不僅富有教育意義，也非常適合週末踏青前往，一起來看看幾個不去會後悔的新竹景點吧！

蘑菇公園（公兒30公園）

蘑菇公園 。圖／ IG, jwy01_26

想一秒進入超級瑪利歐的遊戲世界嗎？快來新竹的「公兒30公園」找紅蘑菇！這裡最吸睛的就是巨大的兩朵鮮紅蘑菇溜滑梯，配上黃色的樹洞，鮮豔的色彩，光是看著就讓人活力滿滿。繽紛的設計與遊樂設施真的很適合帶小朋友來這裡放放電。

小編小提醒：公園附近是住宅區，玩樂時需要注意音量喔

地址：新竹縣竹北市

開放時間：10:00-20:00

青青草原

青青草原 。圖／ 新竹市觀光旅遊網

青青草原有很多親子遊樂設施，包括北台灣最長的磨石子溜滑梯，不僅顏色繽紛，還有分適合不同年齡大小朋友的坡度，網子隧道也是青青草原的一個特色，很適合朋友、家人去踏青野餐，暑假還會有熱氣球嘉年華噢！

小編小提醒：青青草原較無遮蔽物，帶小朋友出遊一定要注意防曬，上下樓梯的時候也要注意腳步喔！

地址：新竹市香山區草原路

交通：台1線轉入元培街，於元培街148巷向右轉，進入香村路300巷後見草原路即抵達

江山藝改所

江山藝改所 。圖／ IG, angela6636

江山藝改所是文青最愛的老屋改建，位於新竹城隍廟附近的巷弄裡，將老屋改造成咖啡廳民宿，店內佈置用心，保留了原汁原味的老宅建築特色，復古傢俱、古董沙發椅和斑駁的窗戶，甚至是古早縫紉機、廢棄的軍用品、古董櫥櫃，彷彿走入時光隧道，回到五六零年代的感覺。平時還會不定時展出藝術家的創作，週末則是表演藝術的舞台或電影院，絕對是文青們最愛的新竹私房景點！

地址：新竹市東區興達街1號

營業時間：15:00-22:00（週末假日提早至14:00營業，無固定店休日，請至官網查詢）

南寮魚鱗天梯

南寮魚鱗天梯 。圖／ IG, nbatmlera

近來在IG上竄紅的魚鱗天梯，位在新竹南寮漁港，是串聯國際風箏賽場綠地和海岸的階梯，一排排的台階設計成魚鱗狀，採用水泥塊取代消波塊，兼顧美觀與海岸保護的目的。階梯上的視野遼闊，可以看見整片大海，傍晚時分在這裡觀賞日落更是美麗！

地址：新竹市北區新港路

交通：台61線接台15線→榮濱路右轉南寮大道→右轉新港路直行即可抵達

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日見森嵐

日見森嵐 。圖／ IG, xuluuuuuu

「日見森嵐」最吸引人的就是戶外的透明玻璃觀景台，連地板都是透明的。一眼望去一片綠油油的山景，沒有任何遮擋，不管是大太陽還是微霧繚繞，拍起來都超好看。想邊吃飯邊欣賞美景可以選擇戶外座位，視野十分開闊，就算怕高也可以坐在戶外的水泥椅上遠遠觀賞。

地址：新竹縣尖石鄉嘉樂村7鄰45號

營業時間：11:00-19:30

司馬庫斯

司馬庫斯 。圖／ IG, xiang_317

有「上帝的部落」之稱的司馬庫斯，是一個泰雅族部落，由於地處深山，交通不便，是全台最晚有電力送達的地區，不過也因此完整保留了原住民文化和山林最原始的樣貌，後來因為神木群的發現，而成為新竹重要的觀光景點之一，此外還有司立富瀑布、神祕谷瀑布、天空之城和夫妻樹等景點，等著大家來此尋幽訪勝

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號

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