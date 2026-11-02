快訊

達成協議！邁威爾全股票收購Lumentum 企業價值達1150億美元

單日再砍349億元！台積電外資持股比創20年新低 鉅額交易卻驚現漲停價

台指期夜盤多空交戰 45K能否守住成關鍵

告別無聊行程！尋找新竹最值得朝聖的IG打卡景點

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
香山沙丘。圖／ IG, chla_hao
香山沙丘。圖／ IG, chla_hao

【FunTime小編群】之前曾經為大家介紹絕美新竹秘境，美到讓人嘆為觀止的療癒郊外景點，讓我們重新了解到這個位於台灣西北部的城市，本期小編又要來為大家推薦網美狂刷IG、部落客狂推薦的新竹景點排行榜，每一個都超好拍也超值得去，不僅富有教育意義，也非常適合週末踏青前往，一起來看看幾個不去會後悔的新竹景點吧！

蘑菇公園（公兒30公園）

蘑菇公園 。圖／ IG, jwy01_26
蘑菇公園 。圖／ IG, jwy01_26

想一秒進入超級瑪利歐的遊戲世界嗎？快來新竹的「公兒30公園」找紅蘑菇！這裡最吸睛的就是巨大的兩朵鮮紅蘑菇溜滑梯，配上黃色的樹洞，鮮豔的色彩，光是看著就讓人活力滿滿。繽紛的設計與遊樂設施真的很適合帶小朋友來這裡放放電。

小編小提醒：公園附近是住宅區，玩樂時需要注意音量喔

地址：新竹縣竹北市

開放時間：10:00-20:00

青青草原

青青草原 。圖／ 新竹市觀光旅遊網
青青草原 。圖／ 新竹市觀光旅遊網

青青草原有很多親子遊樂設施，包括北台灣最長的磨石子溜滑梯，不僅顏色繽紛，還有分適合不同年齡大小朋友的坡度，網子隧道也是青青草原的一個特色，很適合朋友、家人去踏青野餐，暑假還會有熱氣球嘉年華噢！

小編小提醒：青青草原較無遮蔽物，帶小朋友出遊一定要注意防曬，上下樓梯的時候也要注意腳步喔！

地址：新竹市香山區草原路

交通：台1線轉入元培街，於元培街148巷向右轉，進入香村路300巷後見草原路即抵達

江山藝改所

江山藝改所 。圖／ IG, angela6636
江山藝改所 。圖／ IG, angela6636

江山藝改所是文青最愛的老屋改建，位於新竹城隍廟附近的巷弄裡，將老屋改造成咖啡廳民宿，店內佈置用心，保留了原汁原味的老宅建築特色，復古傢俱、古董沙發椅和斑駁的窗戶，甚至是古早縫紉機、廢棄的軍用品、古董櫥櫃，彷彿走入時光隧道，回到五六零年代的感覺。平時還會不定時展出藝術家的創作，週末則是表演藝術的舞台或電影院，絕對是文青們最愛的新竹私房景點！

地址：新竹市東區興達街1號

營業時間：15:00-22:00（週末假日提早至14:00營業，無固定店休日，請至官網查詢）

南寮魚鱗天梯

南寮魚鱗天梯 。圖／ IG, nbatmlera
南寮魚鱗天梯 。圖／ IG, nbatmlera

近來在IG上竄紅的魚鱗天梯，位在新竹南寮漁港，是串聯國際風箏賽場綠地和海岸的階梯，一排排的台階設計成魚鱗狀，採用水泥塊取代消波塊，兼顧美觀與海岸保護的目的。階梯上的視野遼闊，可以看見整片大海，傍晚時分在這裡觀賞日落更是美麗！

地址：新竹市北區新港路

交通：台61線接台15線→榮濱路右轉南寮大道→右轉新港路直行即可抵達

馬上看：新竹住宿最低價在這裡

日見森嵐

日見森嵐 。圖／ IG, xuluuuuuu
日見森嵐 。圖／ IG, xuluuuuuu

「日見森嵐」最吸引人的就是戶外的透明玻璃觀景台，連地板都是透明的。一眼望去一片綠油油的山景，沒有任何遮擋，不管是大太陽還是微霧繚繞，拍起來都超好看。想邊吃飯邊欣賞美景可以選擇戶外座位，視野十分開闊，就算怕高也可以坐在戶外的水泥椅上遠遠觀賞。

地址：新竹縣尖石鄉嘉樂村7鄰45號

營業時間：11:00-19:30

司馬庫斯

司馬庫斯 。圖／ IG, xiang_317
司馬庫斯 。圖／ IG, xiang_317

有「上帝的部落」之稱的司馬庫斯，是一個泰雅族部落，由於地處深山，交通不便，是全台最晚有電力送達的地區，不過也因此完整保留了原住民文化和山林最原始的樣貌，後來因為神木群的發現，而成為新竹重要的觀光景點之一，此外還有司立富瀑布、神祕谷瀑布、天空之城和夫妻樹等景點，等著大家來此尋幽訪勝

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號

延伸閱讀>>【新竹景點推薦】網美搶著去！新竹13大必去景點

想知道更多新竹美食，請看「新竹美食推薦」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

IG 公園

FunTime旅遊比價

追蹤

相關新聞

內用無限續麵、飲料無限喝！新北三重「小美拉麵」：二郎系拉麵、中華激辣拉麵一次吃

udn走跳美食／嘴很忙小姐　三重想找一間可以吃得很飽、又適合當晚餐或宵夜的拉麵店，可以收下這間位在重新路二段的「小美拉麵」。

告別無聊行程！尋找新竹最值得朝聖的IG打卡景點

【FunTime小編群】以為新竹沒什麼好玩的？這13個新竹景點可是超級夯！絕美草原、療癒海邊、遊樂園、賞櫻勝地，以及文青最愛的老宅，下次來新竹就到這些景點打卡吧！

北投老爺酒店溫泉季優惠登場 住宿5999元起、泡湯餐飲一次擁有

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著2026「臺北溫泉季」熱鬧展開，北投老爺酒店即日起推出住宿、湯屋、芳療及餐飲系列優惠，其中展場限定的「PURE 歐式餐廳雙人早午餐券」，每張僅999元，五張一套4,995元，每日限量80套，僅於「溫泉季」現場販售。另有「景緻客房住宿券」每張5,999元、「雙人獨立湯屋享湯券」每張1,800元，以及採五張一套販售的「PURE 早午餐券」與「沐泉療享湯券」，平均每張分別為699元及550元，提供溫泉度假與一日輕旅行的多元選擇。線上優惠即日起至11/02。 「景緻客房住宿券」每張5,999元，含雙人入住一晚及「PURE」歐式餐廳純然早午餐兩客，買10張再送1張。使用兩張住宿券，可安排雙人連住兩晚，或四人入住景緻家庭房一晚，皆加贈雙人英式下午茶一套。 限量推出的「尊爵套房住宿券」每張10,999元，除雙人住宿與早午餐外，再含雙人英式下午茶及紅茶柑鳳酥禮盒一盒，並提供兩位12歲以下不佔床孩童免費入住含早餐，適合親子共享寬敞舒適的溫泉假期。 泡湯體驗同享「溫泉季」限定優惠，「雙人獨立湯屋享湯券」每張1,800元，享90分鐘泡湯時光及霜淇淋兩份，買5張送1張，4月至9

全台溫泉十大勝地！烏來為何衝進前段班？

全台最強溫泉勝地揭曉！從北部交通便利的溫泉名所，到結合自然景觀與在地文化的泡湯秘境，本文帶你快速掌握各地特色與話題焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。