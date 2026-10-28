中壢聖德路花海！一半金黃一半粉紅 雙色花田超吸睛





桃園秋季的田園風景，正悄悄換上令人驚豔的繽紛色彩！位於中壢區聖德路一段762號旁的農田，近期因景觀綠肥作物陸續開花，形成一處金黃與粉紅交織的雙色花海。根據2026年10月20日花友分享的現場花況，這裡正值盛開時節，一側是鮮明耀眼的太陽麻，另一側則是粉紅、白色與紅色交錯的大波斯菊，兩種不同色調在同一片田野中相互映襯，展現出格外豐富的視覺層次。不同於人工打造的花園，這處花景來自農田休耕期間的景觀綠肥種植，也讓原本樸實的鄉間土地，暫時化身秋季限定的浪漫風景。





▲圖片來源：陳輝攝影





金黃色太陽麻迎風綻放！高挑花株染亮整片田野

雙色花海中最鮮明的一抹色彩，來自大片盛開的金黃色太陽麻。相較於低矮柔美的波斯菊，太陽麻植株較為高挑，花朵沿著枝條綻放，形成充滿生命力的金黃景象。當陽光灑落田間，鮮豔花色與周圍綠葉相互映襯，讓整片花田顯得格外明亮。微風吹過時，細長花枝輕輕擺動，呈現自然流動的田園畫面。太陽麻不僅具有觀賞價值，也是常見的綠肥作物，能透過後續翻耕回田，協助補充土壤有機質。這片耀眼花景因此不只是秋季的美麗點綴，也展現農業生產與季節景觀相互結合的特色。





▲圖片來源：陳輝攝影





粉紅白色波斯菊交織！另一側藏著浪漫花海

與太陽麻鮮明的金黃色形成對比，另一側的大波斯菊則展現截然不同的柔美氣息。粉紅、白色與紅色花朵交錯綻放，細長花梗托起輕盈花瓣，在微風中輕輕搖曳，為田野增添細膩而浪漫的層次。從安全的田邊欣賞，可以看見不同花色在綠色枝葉間自然散布，呈現如畫般的秋日風景。若將金黃色太陽麻與粉嫩波斯菊一起收入鏡頭，更能突顯兩種花卉截然不同的色彩個性。無論是欣賞大片金黃的明亮感，還是捕捉粉色花朵的柔和姿態，都能在這片季節限定花田中感受到秋天的多彩魅力。





▲圖片來源：陳輝攝影





10月花況正盛開！休耕花田賞花記得把握時機

這處位於中壢聖德路一段旁的雙色花海，主要來自二期作休耕期間栽種的景觀綠肥，因此與一般長期開放的觀光花園不同，花期及景觀保存時間會受到氣候、農作管理與後續翻耕安排影響。根據10月20日花友回報，現場太陽麻與大波斯菊正值盛開階段，但花況可能隨降雨、風勢及農田作業快速變化，建議賞花前留意最新資訊。造訪時也應尊重農田使用，從合法且安全的田邊空間欣賞，避免踩踏花株、擅自進入田區或將車輛停放在農用道路上。趁著秋日氣候舒適，不妨將這片金黃與粉紅交織的田園風景列入桃園賞花清單，收藏屬於10月的季節色彩。





▲圖片來源：陳輝攝影





【桃園中壢聖德路雙色花海】

參考位置：桃園市中壢區聖德路一段762號旁





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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