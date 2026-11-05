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傳統美食熟悉又懷念！ 苗栗祖傳四代「詹記客家米食」 老字號傳統米食專賣店 價格平實超親民

傻蛋夫妻生活札記／ 文、圖／傻蛋夫妻

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苗栗市美食『詹記客家米食』是苗栗在地的老字號傳統客家米食老店！每天一早就開始製作，主打各式手工客家米食，不論是芋頭糕、發粄、艾草粄還是菜包都是價格親民、熟悉又懷念的傳統味道～文內附上店家地址、電話、營業時間與菜單提供參考。

詹記客家米食 店家資訊

營業地點：苗栗市勝利里新東街110號

營業時間：週一至週日 07:00-傍晚售完

聯絡電話：0989-671621

店家粉專：詹記客家米食

環境介紹

這家『詹記客家米食』是一家傳承四代、有超過40年手藝的客家米食專賣店，記憶中早期有段時間曾在南苗市場看過，現在他們直接搬回“新生醫院”正對面的自家經營啦！

一走近就能看到櫃檯上擺滿各式傳統客家米食，種類雖然不算浮誇，但每一樣看起來都很樸實、很有古早味。

而且他們也有販售辣椒，和米食整體蠻搭的喔！

完整菜單與價格

雖然攤位上沒有價目表，但品項基本大多都落在20~40元之間，價格很平實~如果需求量大的話，還可以訂製、宅配與外送喔！

餐點介紹

這次就買幾個有興趣的來吃看看！

甜水粄 $25，甜度不會太高，整個香氣十足、清爽不膩~也是客家古早味的小甜點！

發粄 $30，這也是經典的客家米食！口感Q彈帶著黑糖的香氣，這個蠻討人喜歡又耐吃的。

甜米糕 $30，口感軟糯但不會黏黏爛爛的，甜香的口味，簡簡單單但蠻討人喜歡的！

艾草粄 $30，這也是我客家米食裡最愛的口味！艾草的香氣很溫順，刀下去也都不會太黏刀~但口感沒有想像中的Q黏，這個品項口味不錯，但口感稍微沒到我的期待，有點可惜啦～～

薑黃菜包 $30，這菜包口味不錯！雖然皮的味道不太吃的出來，但裡面的蘿蔔絲、豆乾等調味的很香，蠻可以的！

芋頭糕 $30，芋頭糕的口味與口感還不錯，加點店家的辣椒整個風味更有層次！除了單吃以外，買回家加工煎一下應該也是蠻不錯的選擇喔！

結論

整體來說，『詹記客家米食』是一家走樸實路線的傳統客家米食老店，沒有太多噱頭，但每一樣米食都保有古早味該有的香氣與口感，價格也親民。如果你本身就喜歡客家米食，或是想找些懷舊的小點心回家吃，這家還蠻值得順路買一下的唷～

詹記客家米食

所在地址：360臺灣苗栗市勝利里新東街110號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 07:00-19:00

店家電話：0989-671621

備註資訊：週一至週日 07:00-傍晚售完

文章來源：傻蛋夫妻生活札記　　FB：傻蛋夫妻生活札記

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