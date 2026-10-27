一張地圖走讀桃園雙城 串聯老街、古蹟與商場 開啟城市漫遊新體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】從歷史建築、傳統市場到異國美食與特色老店，「桃園老城」與「中壢舊城」藏著許多值得探索的城市故事。為讓來桃園住宿的旅客不只住一晚，更能深入認識城市的人文風景。「桃園市觀光發展基金會」以旅宿遊客為主要推廣對象，整合旅宿、城市導覽與商圈資源，推出「一起出發！桃園雙城的日常」城市走讀活動。並結合桃園市政府觀光旅遊局規劃的《桃園舊城區散步地圖》，以4條散步路線、104場城市導覽及超過30項商圈合作優惠，邀請旅客用雙腳走進桃園的日常。

▲《桃園舊城區散步地圖》。 圖：桃園市觀光發展基金會／提供

一張「舊城散步地圖」，帶你發現桃園雙城的日常。邀請在地導覽老師繪製具有地方風情的歷史建築與美食插圖，將「桃園老城」、「中壢舊城」的特色景點、文化故事與在地美食串聯成散步路線。讓旅客不必匆忙趕景點，也能跟著地圖走進街巷，從不同角度認識桃園。無論是喜歡歷史文化、尋找巷弄美食，或想體驗市場裡的庶民生活，都能找到適合自己的城市漫遊方式。

【桃園老城】以「一條街，讀懂桃仔園」為概念，從桃園車站出發，串聯新住民文化會館、七七藝文町、文昌宮、桃園文學館、軌道願景館及東南亞特色街區。沿途從歷史建築、傳統信仰到多元文化，閱讀桃園城市發展的軌跡，還能品嚐傳統糕餅、特色餐飲與異國美食，感受新舊文化交織的城市魅力。

▲《中壢舊城區散步地圖》。 圖：桃園市觀光發展基金會／提供

【中壢舊城】則以「走進澗仔壢的市場日常」為主題，串聯壢景町、壢小故事森林、第一市場、中平路故事館及在地特色老店。旅客可以走進熱鬧的傳統市場，認識地方生活與婚嫁文化，也能尋訪客家菜包、古早味酥糖及特色伴手禮。透過地圖指引與專業導覽人員的解說，每一處景點、每一家老店，都成為認識中壢歷史與生活文化的入口。

「桃園老城」與「中壢舊城」蘊藏豐富的歷史文化、庶民生活與特色商圈，「桃園市觀光發展基金會」串聯「桃園好棧」旅宿業者，透過合作旅宿提供專屬導覽名額及入住推薦服務，只要持手機到櫃檯掃描 QR code，選擇參加的場次，就可以取得同步整合桃園與中壢兩大商圈超過30項專屬合作優惠。涵蓋特色餐飲、傳統糕餅、在地小吃及伴手禮，透過「數位觀光護照」串聯導覽資訊、景點與消費優惠，讓旅客使用手機就能掌握雙城旅遊資訊。

將原本單純的住宿行程，延伸為結合文化探索、特色美食與在地消費的深度旅行。走讀結束還可以加碼抽 Iphone18pro，進一步延長停留時間，帶動旅宿與商圈串聯，享受「走讀有故事、逛街有驚喜、消費有優惠」的城市漫遊體驗。而一般民眾也可以在週六、日10:00及14:00，於桃園及中壢兩火車站的遊客中心現場報名參加走讀活動。

樂天桃猿職棒球季剛告一段落，桃園老城的精彩才正要開始！來自韓國的樂天女孩廉世彬，從球場應援跨界為城市觀光應援，推薦球迷與旅客在職棒球季結束後，繼續探索桃園的精彩。

不論是沿著地圖走訪歷史街區、尋找巷弄裡的特色美食，或安排一趟結合住宿與在地生活的雙城小旅行，都歡迎跟著《舊城散步地圖》出發，發現屬於自己的桃園日常。 更多活動資訊、城市導覽及商圈優惠內容，請至「一起出發！桃園雙城的日常」活動網站查詢。

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