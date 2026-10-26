「2026 大溪豆干旅遊節」啟動 豆遊大溪・尋味百旅 食宿遊購集章享大溪限定好禮、三大遊程每人補助

循著百年豆香出發 三大遊程串起老街、木藝與山水

大溪豆干的發展，與大漢溪河運、地方商業及居民生活密切相關，一代代職人累積的製作技藝，讓豆干成為大溪最具代表性的滋味之一。今年旅遊節從這份熟悉的味道出發，推出「豆香老街散策」、「木藝豆香職人文化」及「大龍門山水食旅」三條特色主題遊程，串聯地方產業、歷史街區與自然景觀，帶旅客深入認識大溪。

「豆香老街散策」結合豆干品味、老街走讀與文化導覽，循著街角店家的故事認識地方生 活；「木藝豆香職人文化」安排木藝手作、豆製品體驗及濕地生態探索，走進職人的日常；「大龍門山水食旅」則串聯山水景點、地方餐食與慢遊路線，品味沿途風景與季節滋味。 各遊程均結合體驗活動及在地餐食，並安排專業導覽老師及領團人員，讓旅客在品嚐、手作與走讀之間，感受大溪產業與文化的深厚底蘊。

運用大溪豆製品及桃園在地食材，共同研發十 道限定料理，單日限定的大溪豆宴。/桃園市政府觀光旅遊局

六大主題集章 集滿3章兌好禮、4章登錄抽獎

自由行旅客也可參加「大溪豆干旅遊節─豆遊大溪・尋味集章」活動。旅遊護照規劃 「豆香老街」、「木藝職人」、「大溪風味」、「風土體驗」、「地方選物」及「風土 秘章」六大主題，串聯豆製品店家、餐飲業者、文化場館、木藝工坊與特色商店，另提供友善店家及住宿推薦，方便旅客依喜好安排大溪行程。民眾依活動辦法集滿3個章， 可兌換限量好禮；集滿4個章並完成線上登錄，可參加抽獎。合作店家與旅宿另提供專屬優惠，兌換方式、登錄期限及優惠使用條件，請依活動官網與各店家公告辦理。

為便利國內外旅客參與，活動旅遊文宣提供中文、英文及日文版本，彙整景點、合作店家、特色餐飲與交通資訊，協助旅客規劃行程。記者會同步播映《食尚玩家》大溪尋味 影片精華，以「跟著食尚玩家吃豆干、玩大溪」的視角，介紹地方美食與旅遊亮點，帶 領觀眾發現更多值得走訪的大溪好店與景點。

「大溪豆干旅遊節─豆遊大溪・尋味集章」活動串聯豆製品店家、餐飲業者、文化場館、木藝工坊與特色商店 圖/桃園市政府觀光旅遊局

「國家金牌御廚」水蛙師展演 大溪豆宴彙集十道創意料理11/14上桌

記者會現場邀請國家金牌御廚張和錦主廚（水蛙師）現場展演「百味入豆・烈火雪山映黃魚」，透過豆製品、魚鮮與醬香的搭配，呈現桃園大溪優質傳統豆製食材風味。以「一匙 點亮大溪百味」啟動旅遊節。現場另展示綠野鄉村湘菜館的「豆花映野・赤焰花潤川味牛」 及老地方薑母鴨餐廳的「旅人食光・客家鴛鴦訴柔情」，透過不同料理手法，為即將登場 的「大溪豆干‧尋味百旅饗宴」提前揭開菜色亮點。

記者會現場邀請國家金牌御廚張和錦主廚（水蛙師）與桃園市觀旅局和各位長官貴賓們以「一匙 點亮大溪百味」啟動旅遊節 圖/桃園市政府觀光旅遊局

「大溪豆干‧尋味百旅饗宴」將於11月14日舉辦，以「一席豆宴・十道食光」為概念， 邀集桃園地區飯店、餐飲業者與地方店家，運用大溪豆製品及桃園在地食材，共同研發十 道限定料理，單日限定的大溪豆宴之旅（大溪豆干‧尋味百旅饗宴一日遊）將於11月1 日開放報名。

「大溪豆干‧尋味百旅饗宴」邀集桃園地區飯店、餐飲業者與地方店家，運用大溪豆製品及桃園在地食材，共同研發十道限定料理 圖/桃園市政府觀光旅遊局

同時，也有數家在地餐廳響應「百味餐桌」活動，如：蕃薯藤TINA餐廳(大溪店及慈湖 店)、溪友緣、大溪山水庭園、姚茶館、美樂地我家小館、亨味食堂等，於活動期間提供優惠，並且桃園大溪笠復威斯汀度假酒店與石門水庫福華渡假飯店也推出期間限定料理， 讓旅客在不同餐飲場域品嚐豆製品的多元風味。

從一塊豆干出發 串起大溪產業與風土旅行

桃園市政府觀光旅遊局陳靜芳局長表示，大溪豆干旅遊節不只是節慶活動，而是一次地 方產業的共同策展。透過餐廳、飯店、豆製品業者、地方食材生產者、集章店家、景點 與旅行社夥伴的共同參與，讓一塊豆干成為認識大溪的入口，也讓旅客在品味、走讀與 互動中，看見這座城市的生活溫度。

桃園市政府觀光旅遊局陳靜芳局長希望透過餐廳、飯店、豆製品業者、地方食材生產者、集章店家、景點與旅行社夥伴的共同參與。 圖/桃園市政府觀光旅遊局

「2026 大溪豆干旅遊節」活動期間為10月20日至12月31日，三大主題遊程於10月 20 日起開放報名。詳細活動場次、遊程內容、報名方式、集章辦法及豆宴資訊，請至「2026 大溪豆干旅遊節」活動官網查詢。

【活動資訊】

活動名稱：2026大溪豆干旅遊節

活動主題：豆遊大溪・尋味百旅

活動期間：2026年10月20日至12月31日

遊程報名：10月20日起開放

遊程優惠：參加指定遊程，每人可享600元團費補助

集章好禮：集滿3章兌換限量好禮；集滿4章並完成線上登錄可參加抽獎

大溪豆宴：11月14日舉辦「大溪豆干‧尋味百旅饗宴」

活動官網：https://daxitofutravel.com

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