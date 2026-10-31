桃園牛肉麵推薦「集英會牛肉麵館」6種濃郁湯頭可選！ 老甕酸菜/宮廷麻辣刀削麵必點 還有飲料.霜淇淋自助無限吃到爽

集英會牛肉麵武陵店餐食 | 短影片

42秒今日集英會餐食（短影片） 👉 https://youtube.com/shorts/Jw-lKP0H44o?si=v3jvsNB27jNkyilX

這次來吃牛肉麵發現！霜淇淋多了10種配料讓客人自己任意DIY做搭配。

家裡佐餐調味用辣椒醬～已吃完，趁著帶來桃園玩吃貨堂妹吃她心心念念集英會牛肉麵；順便買了一罐集英會辣椒醬回家（自煮做料理）。

店內自助區（手炒辣椒醬）很香，每次來用餐吃乾麵、拌麵、燙青菜或小菜時都會加店家自炒辣椒醬佐餐；若您也喜歡這一味！ 可以買一瓶回家烹煮料理時調味（炒、拌、沾）都OK。

集英會牛肉麵館-桃園武陵店 | 店家資訊

集英會牛肉麵館-武陵店

電話：0900-065567

營業時間：11：00~21：00 （中午不休息）

地址：桃園市桃園區國際路一段1206號（85度C旁）

粉專：集英會牛肉麵館

以前最常吃國際店，後來國際店因租約到期沒續租～鄰近的桃園武陵店變成小紫想吃集英會時(離家最近之分店)。曾載堂妹吃過中央東店，她對集英會牛肉麵濃郁湯頭搭Q彈刀削麵與嫩口老滷牛腱肉好食滋味～念念不忘！食量大的她今日專程來解饞，點餐時直接(加價)肉量加倍～爽吃回味。

開車 | 附近停車場資訊

開車用餐：車子可停（付費）Times桃園吉昌街停車場或愛馬屋桃園中山場

Times桃園吉昌街停車場：桃園市桃園區中聖里吉昌街212號對面

愛馬屋桃園中山場：桃園市桃園區中聖里吉昌街226號

集英會武陵店 | 內用須知

內用低消:每人80元 (身高100cm以下兒童～免低消)

寵物友善: 自備寵物堆車、寵物提籃(毛孩不落地)

用餐不限時、中午不休息

小菜類：結帳後冰箱自取

集英會點餐方式

手機掃桌上QR碼點選（送單後）立馬到櫃台結帳、回座位候餐。

小叮嚀：手機掃碼點餐後（記得先去結帳喔），因為結帳後、系統Key單、店員才會開始製作。

若您點完餐（沒先結帳）會在座位上等到天荒地老嘿！開開玩笑～總之店員是依照客人（結帳）先後順序出餐；以前小紫曾經送單後；顧著和朋友聊天忘了先去櫃檯結帳（心想）隔壁桌比我晚到；怎麼比我早出餐？冏～

集英會牛肉麵館武陵店 | 菜單

萬一沒帶手機！有紙本菜單可看（請洽店員索取）

不愛尖峰時段用餐的我們，今天早上搭三鶯線捷運+騎車遊（鶯歌、三峽景點）晚晚才在阿婆壽司吃早餐so午餐選擇離峰時段2點多來吃牛肉麵，不巧遇到8／13北部防空演習（手機無訊號），只好改看紙本菜單點餐。

註：避免未來店家菜單內容或售價調整更新（僅供參考）請以您到店用餐日、現場菜單為準！

牛肉麵有冷凍調理包 | 宅配服務

外縣市朋友～想吃集英會牛肉麵？有冷凍（牛肉麵）調理包可買！

網購牛肉麵冷凍料理包：

（1） 賣場：https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2403263517056

（2） 加line好友訂購：https://line.me/ti/p/Z1d6pMQ-LF

（下圖）小紫曾買過招牌川味牛肉麵送禮＋自吃

武陵店與其它分店（不太一樣），一進門會先看到開放式廚房！料理區潔淨整齊（不雜亂） 也不會有怪味！這點很加分！乾淨環境～吃的更放心。

集英會牛肉麵館 | 餐食分享

宮廷麻辣牛肉麵 （刀削麵）

不加蔥、湯頭濃度調整、刀削麵換細麵、麵條硬度都可以客製調整，正常版牛肉麵出餐是搭5片老滷牛腱肉。剛有說：住新北市堂妹饞這一味已久！特喜歡集英會的嫩口、不卡牙滷牛腱。點餐時+100元升級肉量加倍=總共有10片肉，大吃特吃！

餐具自取

點餐時若沒特別指定！均以刀削麵出餐（麵條軟硬度可客製）

嗜辣的她～點了店內（兩根辣椒／辣度識意圖）宮庭麻辣牛肉麵。宮廷麻辣湯頭、帶著多種辛香料熬製濃郁湯韻、小辣食感（辣度很順口）不嗆不燥也不會辣喉。

這家『牛肉湯』均屬重口味湯頭！濃醇香（湯頭很濃）但～不死鹹，若您飲食吃的較清淡、用餐時可請店員幫您（調整）稀釋；稀釋後牛肉湯～湯頭會比較像市售牛肉麵那種水感！

我習慣先吃正常比例『濃～牛肉湯湯韻』，這樣刀削麵才能根根吸飽飽（牛肉湯原汁精華），每一口麵條都Q彈又入味，最後想大口喝湯時、再請店員幫忙稀釋牛肉湯～好好享用。

老滷滷汁滷的牛腱肉

每片都很大一片且帶膠質、蠻多老饕（一家四口／家庭用餐）也會單點滷牛腱當小菜配拌麵。

老甕酸菜牛肉麵

炎熱天氣沒胃口時、我特喜歡點這口味吃！集英會牛肉麵特色！每一碗麵食出餐都有網美最愛的（手機先食）美美擺盤，我最愛的『色、香、味』兼具！好看又好吃。

客家酸菜與辣椒拌炒後～湯韻微微酸辣～蠻開胃der。

最近大仁哥請吃三商巧福牛肉麵；肉小塊又每吃必卡牙縫～超不舒服，當時我嚷嚷著（差不多價格）， 我寧可跑遠一點來吃集英會，只因我特愛這品牌牛肉麵（裡）老滷牛腱肉那秘製老滷～牛肉香氣＋軟嫩好咬食又帶些許膠質食感！很香～很耐吃。

手炒酸菜（量）給不少

QQ刀削麵體（中間厚／兩旁薄）吸附酸中帶辣（微辣）老甕酸菜牛肉湯，酸度順口～很耐吃。

小菜類點餐結帳後（冰箱內）自取。

滷豆干～是我來吃集英會牛肉麵的標配 （必點小菜）；涼拌魚皮～無腥味且不軟爛！沒吃過？那您一定要點一份吃吃。

自助區有麝香葡萄／多酚無糖紫茶／卡曼橘果汁

免加價～自助無限喝到爽。我個人特愛（麝香葡萄）冷飲。

滷豆干 冷食滷味

外食——點豆干類小菜（小紫嘴很挑），沒入味、沒孔洞的滷豆干我不愛。這家滷豆干——我都稱爆汁豆干，因為那千穿百孔豆干（孔洞內）已吸滿滿滷汁、往嘴裡一口塞！ 咀嚼時（不誇張）滷汁立馬在嘴裡釋放（爆汁）！很香且鹹度嘟嘟好、很涮嘴。

自助區 | 手炒辣椒醬

吃辣嗎？ 我超堆（點乾麵、拌麵）必加！點小菜與燙青菜時我也會加辣椒佐餐提味。

尤其是吃滷豆干，更是要加一小匙辣椒醬。順口辣感、保證讓您一口接一口吃不停。

涼拌魚皮

相信有很多人~可能會怕魚腥味或擔心口感太軟（會噁心）而不敢點食。我是買吃過市場賣的涼拌魚皮及別家餐館魚皮小菜後；覺得這裡賣的涼拌魚皮（好吃）零腥味、若有來吃牛肉麵時常會點一份回味。

魚皮軟中帶Q～帶蒜香與一瞇瞇檸香（酸酸辣辣）很開胃，妹妹喜歡吃這道小菜開玩笑的說：她要多吃一些補充膠原蛋白與優質蛋白質等…魚皮營養成分（笑～）

涼拌牛肚

集英會不只滷牛腱好吃！ 我也超喜歡吃滷牛肚。因為它的口感軟嫩（不軟爛）裡裡外外滷的非常透徹；愈嚼愈香（老少咸宜） 連牙口不好老人（長輩）也可輕鬆咬食。

燙青菜 | 高麗菜

以前來吃～青菜只有大陸妹；今天是高麗菜。

看似平凡簡單～燙高麗菜，澆淋特製滷汁後～讓我倆意外的驚艷！這青菜拌醬！入口帶著滷牛腱肉那～老滷滷汁香氣（但又不太一樣） 。總之，滋味頗像老滷滷汁另外＋加一些辛香佐料熬煮後的醬汁香。

脆甜高麗菜、搭這醬～好吃。（您別看這醬～色澤深）就誤以為它很鹹？『不會喔』鹹度嘟嘟好～！我喜歡！大陸妹與高麗菜！我投高麗菜一票！

霜淇淋 | 附配料~自助無限吃到爽

今天是北海道牛奶風味霜淇淋。

之前來有冰沙（店員說：武陵店客人偏愛霜淇淋），後來老闆徹除冰沙機，加碼選購了超多配料讓客人自己DIY繽紛冰淇淋（餐後冰品）。

巧克力醬／OERO餅乾碎／玉米片／巧克力米／星星餅乾／迷你棉花糖／巧克力玉米片／五彩球餅乾／石頭巧克力～想吃什麼？自己加＋＋

妹妹說： 加配料後~在冰淇淋專賣店（買）一碗售價不便宜捏，吃牛肉麵有飲料免費喝又有好吃冰淇淋免費吃CP值很可以。

內用不收服務費、用餐不限時，餐畢（餐具、廚餘）均需自己拿到（回收區）擺放。

集英會辣椒醬

每次來都心動的想買一瓶辣椒醬回家，都因（冰箱內）還有它牌辣椒未用完而作罷！今天來吃牛肉麵的另一個目的就是順便買一瓶集英會辣椒回家；煮婦日常（一瓶可口佐醬）會讓料理風味瞬間UP大提升。

我買小罐 $150元 （170ml）

集英會辣椒醬| 成分與營養標示

宅自煮炸醬可以加一些增辣、提香，我是煮炸醬麵，開吃前『拌』一小匙集英會辣椒醬提味！

加辣之後！炸醬拌麵香氣更濃郁且更開胃涮嘴。

煎荷包蛋時當佐醬也很讚。

炒海鮮料理＋1小匙辣椒醬，立馬變身～白飯小偷 ！這盤炒小卷，超下飯！

集英會牛肉麵館-桃園武陵店|用餐環境

潔淨木質調～簡約風用餐座位。

更是附近學生用餐愛店。

若您也喜歡吃濃郁牛肉麵『湯韻』與軟嫩入味（肉大塊）牛肉麵，這家牛肉麵店有：家常紅燒／招牌川味／養生藥膳／老甕酸菜／梅釀番茄／宮廷麻辣 6種湯頭可選擇！ 推薦給您！

電話：0900-065567

營業時間：11：00~21：00 （中午不休息）

地址：桃園市桃園區國際路一段1206號（85度C旁）

文章來源：小紫吃喝玩樂趴趴go FB：小紫吃喝玩樂．享食煮藝

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