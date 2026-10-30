清燉湯頭免費續、一麵兩吃超特別！ 桃園牛肉麵推薦「清牛堂內壢店」超霸氣龍骨霸王紅燒牛肉麵

說到桃園中壢 牛肉麵推薦，這間位於環中東路上的「清 牛堂內壢店」真的讓我印象很深刻！尤其是那碗超霸氣的龍骨霸王紅燒牛肉麵，滿滿的牛龍骨直接堆成一座小山，光看就覺得很誇張，完全是肉控會喜歡的類型！

不過清牛堂可不只是肉給得大方，店家主打專業清燉牛肉麵，店內還展示著牛肉麵節的得獎紀錄，讓人對他們的湯頭更加期待。這次除了品嚐假日限定的龍骨霸王紅燒牛肉麵，也點了招牌清燉牛肉麵，兩種湯頭各有特色。最有趣的是，這裡還能體驗「一麵兩吃」，原本的湯麵加入特製椒麻醬後，瞬間變成香麻夠味的乾拌麵！加上內用還能免費續湯，搭配店內五款人氣小菜，整餐吃下來真的很滿足。

清牛堂內壢店外觀與氛圍

清牛堂內壢店位於桃園市中壢區環中東路57號1樓，店面以木質裝潢搭配白色招牌為主，遠遠就能看到大大的「清牛堂」三個字。門口還掛著牛肉麵節的得獎宣傳布條，以及最吸引我的「免費續湯」海報，對喜歡喝牛肉湯的人來說，真的很有吸引力！

清牛堂內壢店內用環境

清牛堂以木質桌椅搭配暖色燈光，整體帶點復古工業風的感覺，座位數也不少，不管是一個人來吃麵，或是跟家人朋友一起用餐都很適合。

店內牆上展示著不少活動紀錄與照片，還能看到牛肉麵節的獎項宣傳，感覺得出店家對自家牛肉麵的用心。

這裡採用自助點餐機，直接選擇內用或外帶，再依照指示完成點餐付款即可，餐點完成後也會透過號碼提醒取餐。另外，店內設有餐具及醬料自助區，用餐完畢後也需要自行回收餐具。

比較特別的是，醬料區除了基本調味料，還有店家自製的椒麻醬、麻辣醬及豆乳醬，光是這些醬料就可以變化出不同吃法。

清牛堂內壢店餐點介紹

龍骨霸王紅燒牛肉麵

這次最讓我期待的，就是這碗龍骨霸王紅燒牛肉麵！光是端上桌就讓人忍不住驚呼，因為真的不是普通的大碗，而是滿滿帶肉的牛龍骨直接堆到比碗還高，視覺效果超級誇張！

仔細看每塊龍骨都還附著不少肉，尤其骨頭周圍還有筋膜與膠質，對喜歡吃骨邊肉的人來說，真的很有吸引力。店家也有提供手套，可以直接拿起龍骨慢慢啃，完全不用擔心吃得太狼狽。

龍骨上的牛肉燉得相當軟嫩，輕輕撕開就能看到肉的纖維，帶筋的部分則有一點Q彈感，不會整塊都軟爛到沒有口感；我自己很喜歡這種骨邊肉，因為同一塊肉就能吃到不同口感，有些部位比較軟嫩，有些帶筋又有嚼勁，尤其吸附紅燒湯汁後，越嚼越有牛肉香氣。

搭配的刀削麵也很加分！麵條寬厚又帶點不規則的形狀，咬起來Q彈有嚼勁，表面還能吸附紅燒湯汁，吃起來比一般細麵更有存在感。

紅燒湯頭呈現漂亮的紅褐色，表面帶著油脂香氣，喝起來有明顯的香料味與紅燒醬香，但不是那種死鹹的重口味；雖然味道比清燉濃郁，但整體不會過於厚重，喝起來還滿順口的。

招牌清燉牛肉麵

來清 牛堂當然不能錯過他們最具代表性的招牌清燉牛肉麵。比起紅燒牛肉麵濃郁的醬香，清燉牛肉麵更考驗湯頭本身的味道，因為少了重口味的調味，牛肉香氣與湯底的鮮甜就變得特別重要。

牛肉的部分也很有誠意！可以看到每塊牛肉都切得相當厚實，肉質燉得軟嫩，咬下去還保留牛肉本身的纖維感，不會乾柴。尤其帶筋的部位，吃起來還有微微的Q度，不會一咬就散掉。

和一般切得薄薄的牛肉片不同，這裡的牛肉比較厚實，咬起來更有滿足感；而豆乳醬帶有濃郁的發酵香氣與鹹甜滋味，搭配牛肉一起吃，讓原本清燉的牛肉多了一股特殊的醬香。

麵條則帶有滑順的口感，吸附湯汁後吃起來很順口，和清燉湯頭搭配得剛剛好。

清牛堂的清燉湯頭呈現淡淡的金黃色，表面看起來清澈，實際喝起來卻很有味道；入口先是溫潤的牛肉香氣，接著慢慢帶出自然的清甜，味道不會過鹹，也沒有厚重的油膩感。

特製一麵兩吃

除了牛肉麵本身，清牛堂還有一個很有趣的特色，就是「一麵兩吃」！一般牛肉麵通常就是整碗直接吃完，但清牛堂多了一種變化，讓原本的湯麵還能變成香麻乾拌麵。

麵條拌上椒麻醬後，原本清爽的湯麵瞬間變成香氣十足的乾拌麵。入口帶著花椒的麻香及醬料的鹹香，辣度不會一下子衝上來，而是越吃越能感受到香麻滋味。

五款人氣小菜

來清牛堂除了 牛肉麵，小菜也很值得一起點。這次我們直接選了五款不同的小菜，從清爽脆口的涼拌小黃瓜，到滷得入味的雞爪、酸辣開胃的韓式泡菜，每一道都有自己的特色。

涼拌小黃瓜

小黃瓜切成比較厚實的長條狀，保留了爽脆又多汁的口感，搭配蒜末及少許辣椒提味，入口帶著清爽的蒜香，吃起來非常開胃。

滷雞爪

雞爪的皮帶有軟Q的膠質口感，搭配滷汁的鹹香，越啃越有滋味，尤其帶骨部位咬起來還有一點嚼勁。

涼拌海帶絲

這裡的海帶絲切得比較寬厚，和一般細細的海帶絲不太一樣，咬起來更有口感。

涼拌海蜇皮

海蜇皮吃起來帶有脆彈口感，搭配涼拌醬汁，入口清爽又開胃。

韓式泡菜

韓式泡菜使用大塊白菜製作，表面均勻裹上紅通通的辣椒醬汁，光看就很有 食慾；白菜保留了一定的爽脆度，搭配泡菜特有的酸香與辣味，吃起來很開胃。

清牛堂內壢店體驗心得

這次吃下來，最讓我印象深刻的就是龍骨霸王紅燒牛肉麵，滿滿的龍骨真的很有視覺效果，而且不是只有看起來厲害，骨邊肉的軟嫩與筋膜的Q彈口感，吃起來也很有滿足感；至於招牌清燉牛肉麵，則是完全不同的風格，湯頭清甜順口，不需要重口味的調味，就能喝到牛肉本身的香氣。

如果你正在找桃園中壢牛肉麵、內壢美食或環中東路附近的餐廳，我覺得清 牛堂內壢店很值得收藏！

清牛堂清燉牛肉麵－內壢店

地址：桃園市中壢區環中東路57號1樓

營業時間：週一至週五 11:00－14:00、17:00－20:30；週六、週日及假日 11:00－20:30

店家電話：0958-558-973

文章來源：嘴很忙小姐 FB：嘴很忙小姐

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